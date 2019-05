Hemmeters unglaubliche Aufholjagd

Der erste Spieltag der Segel-Bundesliga ist zu Ende. Bei extremen Wetterbedingungen landete ein Boot vom Starnberger See auf dem Podium, ein anderes überraschte und das dritte enttäuschte.

Starnberg–Als die Crew des Münchner Yacht-Clubs nach ihrem allerletzten Rennen in den eigenen Hafen einlief, gab es von den Mitgliedern Standing Ovations. Das Team um Steuermann Manuel Wunderle hatte sich bei seiner Premiere in der Segel-Bundesliga ausgezeichnet aus der Affäre gezogen und dem Club einen achten Platz nach dem ersten Spieltag beschert. „Wir sind megastolz im Verein“, sagte Micki Liebl und klatschte den Youngstern Beifall für ihr schwungvolles Debüt.

Der Teammanager durfte ebenso seinem gesamten Club sowie den Unterstützern aus dem Chiemsee Yacht-Club und dem Deutschen Touring Yacht-Club ein ganz besonderes Lob zollen. Trotz heftiger Wetterkapriolen hatten die Ausrichter die Rennorganisation sowohl der 1. als auch der 2. Liga voll im Griff und sorgten zum Abschluss der Starnberger Segeltage mit der Bundesliga für die Krönung einer außer-gewöhnlichen Woche. „Das war ein voller Erfolg“, schwärmte Liebl von einer einzigartigen Veranstaltung, zu deren Gelingen gut 170 freiwillige Helfer beigetragen hatten.

Hemmeter steuert den BYC von Platz zwölf auf Rang drei

Dass am Ende auch der Ertrag stimmte, war dem beherzt kämpfenden Team des Bayerischen Yacht-Clubs zu verdanken. Steuermann Veit Hemmeter war nach dem ersten Tag Zweiter, nach dem zweiten Zwölfter und am Ende Dritter. „Das war obergeil“, jauchzte Ilja Wolf vor Freude über einen bombastischen Abschluss am Sonntag. Der Teammanager des BYC, der schon einiges in seinem Segler-Leben mitgemacht hat, traute seinen Augen kaum, als der Skipper in den letzten vier Wettfahrten drei erste Plätze und einen zweiten Rang aus dem Hut zauberte.

Der Verein Seglerhaus am Wannsee gewinnt

Die Aufholjagd führte ihn und seine Mannschaft noch auf das Podium, auf dem sich kurz zuvor der Chiemsee Yacht-Club bereits Position zwei gesichert hatte. Der verdiente Sieg auf dem Starnberger See ging an den Verein Seglerhaus am Wannsee. Jan Jasper Wagner und seine Crew hatten sich selbst von Sturm und Hagel nicht schrecken lassen. „Man muss am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt sein“, kommentierte der Berliner Steuermann seinen Sieg recht emotionslos, was vielleicht auch an der Eiseskälte lag, die ihm wie allen anderen Seglern der 36 Erst- und Zweitligisten in die Glieder gefahren war. „Es waren wirklich drei anstrengende Tage“, stöhnte er, „da war Durchhaltevermögen gefragt.“

Der Deutsche Touring Yacht-Club wird nur Vorletzter

Bis zum letzten Rennen hielt auch der Deutsche Touring Yacht-Club aus. Für den zweifachen Deutschen Meister endete der erste der sechs Spieltage mit einem Drama dahoam auf dem eigenen See. Die Mannschaft von Skipper Maximilian Weiß kam über den 17. und damit vorletzten Platz nicht hinaus. Es war das schwächste Ergebnis, das der Touring in seiner siebenjährigen Bundesliga-Geschichte jemals gesegelt ist. Die Tutzinger fanden an keinem Tag zu ihrem Rhythmus und leisteten sich viele Fehler, obwohl mit Weiß und Jonas Vogt zwei Sieger der Sailing Champions League im Boot saßen.

Während der Touring trauerte, wurde im Bayerischen Yacht-Club die Wiederauferstehung des eigenen Teams gefeiert. „Man muss bis zum Schluss kämpfen, man darf nie aufgeben“, erklärte Hemmeter die geglückte Aufholjagd seiner Besatzung, die so nicht mehr zu erwarten gewesen war. Weise Worte, die als gute Gebrauchsanleitung für die kommenden Spieltage dienen können: Seinem eigenen Team, den jungen Wilden des MYC und den enttäuschten Verlieren des DTYC.