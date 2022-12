Starnberg verneigt sich vor einem ganz Großen

Von: Peter Schiebel

So behalten ihn die Menschen in Erinnerung: Ein großes Porträt von Prof. Helmut Lydtin stand vor dem Rednerpult auf der Bühne im Marstall. © Peter Schiebel

Mit einem „Abend der Erinnerungen“ haben am Freitag rund 120 Familienmitglieder, Verwandte, Freunde und Weggefährten Prof. Helmut Lydtin die Ehre erwiesen. Der Starnberger Ehrenbürger war Anfang November im Alter von 86 Jahren gestorben.

Starnberg/Berg – Das berühmte blaue „Bayerische Kochbuch“ wurde in den Reden am Freitagabend mit keiner Silbe erwähnt. Mag es seinen Co-Autor und Herausgeber Prof. Helmut Lydtin über Generationen auch noch so bekannt gemacht haben, sein Wirken als Mediziner, als Ärztlicher Direktor des Kreiskrankenhauses Starnberg und als treibende Kraft der Ilse-Kubaschewski-Stiftung haben nachhaltigere Spuren hinterlassen. Für dieses Wirken war er im April 2014 auch zum Starnberger Ehrenbürger ernannt worden. Am 3. November ist Helmut Lydtin im Alter von 86 Jahren gestorben, am Freitag hatten seine Witwe Dianne Lydtin und seine Kinder Anna und Paul Angehörige, Freunde und Weggefährten zu einem „Abend der Erinnerungen“ in den Marstall nach Berg eingeladen. Rund 120 kamen im dichten Schneegestöber.

Man wolle an ihn denken und sein Leben feiern, sagte Anna Lydtin. Und das hatte es in sich: Abitur mit 17, Medizinstudium mit Aufenthalten in Großbritannien, Schweden, der Schweiz und den USA, Professor mit 37, Leitender Oberarzt mit 38, Ärztlicher Direktor mit 40. Ihr Mann sei ein brillanter Arzt und ein komplexer Charakter gewesen, sagte Dianne Lydtin, die 43 Jahre mit ihm zusammen war.

„Der Name Lydtin ist in unserem Haus oft gefallen“, sagte Bürgermeister Patrick Janik und erinnerte sich an die Ratschläge des Hausarztes der Familie, die oft mit der Einleitung „Lydtin hat immer gesagt“ begonnen hätten. Dabei sei er nicht nur ein außergewöhnlicher Mediziner gewesen, sondern auch ein Mann mit Humor und Verantwortungsbewusstsein. Mit der Gründung der Ilse-Kubachewski-Stiftung im Jahr 1994, an der er maßgeblich beteiligt war, habe er zum zweiten Mal neben dem Wirken im Klinikum Spuren in Starnberg hinterlassen, sagte Janik. Die Stadt habe „eine hoch angesehene Persönlichkeit verloren“.

Altlandrat Karl Roth nannte Lydtin „einen großartigen Arzt und hoch geschätzten Bürger“. Nachdem er 1976 Ärztlicher Direktor des Kreiskrankenhaus geworden sei – und dies mehr als 25 Jahre lang blieb –, sei er nicht nur für die Patienten, sondern auch für den Landkreis der wichtigste Ansprechpartner gewesen. Lydtin habe maßgeblich den medizinischen und wirtschaftlichen Erfolg der Klinik zu verantworten gehabt und nachhaltig deren Ruf verbessert, sagte Roth und sprach von einer „außergewöhnlichen Lebensleistung“.

Für die Ilse-Kubaschewski-Stiftung erinnerte deren Ehrenvorsitzender Dr. Hellmuth Schmid an einen „ganz besonderen Menschen“. Lydtins Motto sei es gewesen, „menschlich zu sein und menschlich zu handeln“. Nicht zuletzt aus diesem Grund sei das Ziel einer humanen Pflege im Alter auch als Stiftungszweck in die Satzung der Stiftung aufgenommen worden. Als Glücksfall bezeichnete es Schmid, dass letzten Endes das Grundstück Hanfelder Straße 10 erworben und bebaut werden konnte – „ohne den Einsatz und das Engagement von Helmut Lydtin würde es das Ilse-Kubaschewski-Haus in der Mitte von Starnberg nicht geben“.

Lydtin habe in Starnberg seine berufliche Erfüllung gefunden, erklärte Dr. Georg Lohmöller, der 1967 Doktorand bei ihm war. „Er war brillant“, sagte er. „Er konnte die Patienten sachlich verstehen, und er konnte mitfühlen.“ Ganz ähnlich äußerte sich Prof. Peter Trenkwalder, der ebenfalls lange Jahre Ärztlicher Direktor des Klinikums war. Lydtin sei „Arzt aus Leidenschaft“ gewesen, den immer der Mensch interessiert habe. „Basis jeder Behandlung war immer das ausführliche Gespräch.“ Lydtin sei ein Perfektionist gewesen, der Arztbriefe und Manuskripte akribisch gelesen habe – aber auch ein Selbstzweifler, der Diagnosen immer wieder überprüft und hinterfragt habe. „Und bei aller Liebe zur Medizin ist er immer Mensch geblieben.“

„Wir als Assistenten haben bewundernd zu ihm aufgeblickt“, sagte Dr. Barbara Kieslich, langjährige Leiterin des Ilse-Kubaschewski-Hauses, und ging vor allem auf die späteren Jahre seines Wirkens ein. „Sein großes Anliegen war die würdevolle Versorgung von demenzkranken Menschen“, sagte sie und las mit Grimms Märchen „Der alte Großvater und der Enkel“ den Text vor, den Lydtin den Menschen „immer und immer wieder vor Augen gehalten“ habe.

Sehr bewegende Worte fand am Ende Paul Lydtin. Er habe einen strengen Übervater gehabt, der auch von seinen Kindern bei Problemen immer eine Diagnose gefordert habe, sagte er. Aber sein Vater habe sich bis zum Schluss auch etwas Kindliches bewahrt. Und so erinnere er sich vor allem „nicht an den allwissenden Medikus, nicht an den bergsteigenden Abenteurer und nicht an den besten Autofahrer, sondern an den Bub, der geliebt werden möchte“.