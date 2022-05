Vier neue Frauen für die City Initiative

Von: Laura Forster

Der neu gewählte Vorstand der City Initiative Starnberg (v.l.): Linda Kadner, Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl (als Vertretung von Bürgermeister Patrick Janik), Manuela Keiler, Vorsitzende Corinna Hjoth, Annette von Nordeck, Rudolf Zirngibl, Indi Herbst und Petra Hergenröther-Magenau. Jan Thunig gibt Amt als Vorsitzender ab © Dagmar Rutt

Corinna Hjoth vom Modegeschäft „Zauberhaft“ wird neue Vorsitzende der City Initiative. Der erste verkaufsoffener Sonntag ist im November geplant.

Starnberg – Schon seit Jahren belebt die City Initiative Starnberg das Innenstadtleben, fördert die Gemeinschaft von Unternehmern und sorgt mit innovativen Ideen für ein ansprechendes, belebtes und gemeinschaftliches Stadtleben. Das soll auch so bleiben – da sind sich die 46 Mitglieder sicher, doch unter einer etwas veränderten Vorstandschaft.

„Ich gebe mein Amt als Vorstandsvorsitzender der City Initiative heute ab“, sagte Jan Thunig von der Eiswerkstatt in der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Dienstagabend im kleinen Saal der Schlossberghalle zu den rund 25 Anwesenden. „Bei mir hat sich die Familiensituation geändert. Ich habe zwei Kinder, mit denen ich gerne mehr Zeit verbringen möchte.“ Außerdem habe die Eisdiele am Kirchplatz mit Personalnot zu kämpfen. „Wir finden einfach keine Teilzeitkräfte mehr. Ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, in Besprechungen für die City Initiative zu sitzen, während die Kunden auf ihr Eis warten“, sagte Thunig. Die Zeit als Vorsitzender habe ihm viel Spaß bereitet und für Fragen und Hilfe stehe Thunig seinem Nachfolger jederzeit bereit.

Nach einem kurzem Wahlgang bestimmten die 23 anwesenden Mitglieder Corinna Hjoth vom Modegeschäft „Zauberhaft“ am Kirchplatz zur neuen Vorsitzenden. „Ich denke, es gibt in Starnberg für die Gewerbetreibenden einiges zu tun. Ich freue mich auf die Zeit und hoffe, dass wir viel erreichen.“ Ebenfalls neu in den Vorstand gewählt wurden Linda Kadner von der „Bubble Boutique“, die für den Bereich Veranstaltungen zuständig sein wird, Künstlerin Indi Herbst, die sich um das Kreative kümmern wird und Petra Hergenröther-Magenau von „Les Petites Fleurs“, der der Bereich Sichtbarkeit übertragen wurde. Die vier Frauen unterstützen nun die bereits gewählten Vorstandsmitglieder Manuela Keiler, Anette von Nordeck, Bürgermeister Patrick Janik und Rudolf Zirngibl.

Starnberger Geschäfte bleiben am 25. Mai bis 20 Uhr offen

Das nächste große Projekt der City Initiative wird der lange Einkaufsabend zur Französischen Woche am 25. Mai sein. „Wir hatten ursprünglich eine lange Einkaufsnacht bis 22 Uhr geplant, aber uns nun dazu entschieden, die Läden bis 20 Uhr zu öffnen“, sagte stellvertretende Vorsitzende Anette von Nordeck. „Ich bitte alle Gewerbetreibenden in der Innenstadt mitzumachen, denn die Aktion kann nur erfolgreich werden, wenn ein Großteil der Geschäfte geöffnet hat.“

Auch die Marktsonntage waren Thema der außerordentlichen Mitgliederversammlung. „Die letzten verkaufsoffenen Sonntag wurden leider nur mäßig genutzt“, sagte von Nordeck. Deshalb gab es die Überlegung im Vorstand die Marktsonntage vorerst auszusetzen, davon zeigten sich jedoch nicht alle Mitglieder begeistert. Über den Sommer sollen die Geschäfte sonntags geschlossen bleiben, der erste verkaufsoffene Sonntag ist am ersten Advent, 27. November, geplant. Auch die im vergangenen Jahr sehr erfolgreiche Nikolausaktion soll diesen Winter wieder stattfinden – und sogar ausgeweitet werden.

Über Finanzen, weitere Berichte, Projekte und Arbeitsgruppen wollen die Mitglieder der City Initiative bei der regulären Versammlung im kommenden Herbst sprechen.