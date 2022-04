Von Erleichterung bis Unverständnis: Einkaufen ohne Maskenpflicht

Von: Laura Forster

Endlich wieder einkaufen ohne Maske, das dachte sich Marianne Küster (l.) beim Bummeln im „Zauberhaft". Mitarbeiterin Martina Luhmer richtet sich bei der Entscheidung, ob sie die Maske an- oder abzieht, nach ihren Kunden.

Am Sonntag ist in fast allen Bereichen die Maskenpflicht gefallen. Einkaufen, ob im Supermarkt oder in einer Boutique, ist nun wieder ohne Mund-Nasen-Schutz möglich. Die Menschen in der Starnberger Innenstadt reagieren unterschiedlich auf die Änderung. Ein Besuch.

Starnberg – Mit einem Lächeln im Gesicht schiebt Marianne Küster Blusen und Jacken hin und her, die auf einer Kleiderstange der Starnberger Modeboutique Zauberhaft hängen. Zum ersten Mal seit rund zwei Jahren ist die Feldafingerin wieder bummeln – ohne Mund-Nasen-Schutz. Am Sonntag ist die Maskenpflicht in fast allen Bereichen gefallen. „Das ist ein tolles Gefühl. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich die Maske nicht mehr tragen muss“, sagt Küster strahlend. Etwas ungewohnt sei es aber schon gewesen, ohne Maske den Laden zu betreten. „Man hat sich so an das ständige Maske tragen gewöhnt.“ In engen Räumen will Marianne Küster trotz ihrer Euphorie über die neue Regelung den Mund-Nase-Schutz aber weiterhin tragen. „Ich kann verstehen, wenn sich jemand unwohl fühlt oder sogar Angst hat.“

Auch Martina Luhmer, Mitarbeiterin des Bekleidungsgeschäfts am Kirchplatz, macht es situationsabhängig, ob sie eine Maske aufzieht oder in der Hosentasche verschwinden lässt. „Das kommt ganz darauf an, wie es den Kunden lieber ist.“ Der Großteil habe am Montagvormittag aber ohne Mund-Nase-Schutz im „Zauberhaft“ eingekauft. „Die meisten freuen sich einfach, dass wieder etwas Normalität einkehrt. Außerdem lassen sich Klamotten ohne Maske natürlich viel besser probieren.“

Anita Dürr hat schon tagelang auf die Corona-Lockerungen hingefiebert. „Endlich wieder einkaufen ohne Maske. Die hat mich aufgrund meiner Asthma-Erkrankung sehr gestört.“ Komische Blicke habe sie beim Durchstöbern der Naturkostinsel in Starnberg zwar gespürt, sich daraus jedoch nichts gemacht. „Manche haben mir auch zugelächelt.“

Günther Pöschl aus Starnberg.

Günther Pöschl hingegen kann die Entscheidung der Politik nicht verstehen. „Ich finde, die Lockerung kommt viel zu früh. Ich hätte auf jeden Fall bis Pfingsten gewartet. Gerade jetzt sind die Infektionszahlen hoch“, sagt der 71-jährige Starnberger, der am Montag seine Einkäufe im Stadtmarkt erledigt hat. Die FFP2-Maske will er weiterhin tragen – aus Selbstschutz. „Ich bin Risikopatient, ich habe eine Herzklappe.“ Wenn Pöschl zur Kasse schaut, wird ihm mulmig – zu viele Menschen ohne Maske auf zu engem Raum. „Ich versuche, mich so gut es geht zurückzuziehen und den Abstand einzuhalten.“

Auch für Evelin Schöllhorn kommen die Corona-Änderungen überraschend schnell. „Ich kann mir gut vorstellen, dass noch einmal eine Welle kommen wird.“ Ihre Maske lässt die Kempfenhauserin in fast jedem Geschäft auf. Nur in der Bücherjolle in Starnberg hat Schöllhorn vergessen, die Bedeckung wieder über Mund und Nase zu ziehen. „Zum Lesen ist es schon praktisch, wenn die Maske unten bleiben kann und die Brille nicht anläuft. Negativ zu sein, ist mir jedoch wichtiger.“

Tina Bartelmann (r.) von der Bücherjolle am Kirchplatz mit Kundin Evelin Schöllhorn

Tina Bartelmann, Geschäftsführerin des Buchladens, sieht die neuen Corona-Regelungen locker. Sie und ihre Mitarbeiter tragen zwar alle weiterhin Maske, ihren Kunden überlässt sie die Entscheidung jedoch selbst. „Wir machen nicht vom Hausrecht Gebrauch und empfehlen auch niemandem, Maske zu tragen.“ Auf den Abstand versucht sie jedoch weiterhin zu achten, daran habe sie sich in den vergangenen zwei Jahren gewöhnt. „Ich bin gespannt, wie sich die Corona-Situation weiter entwickelt.“