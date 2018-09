„Vorbildliche Teamleistung“: Feuerwehr zufrieden mit erstem Tag der offenen Tür seit langem 

Viele, viele Jahre haben sich die Freiwilligen der Starnberger Feuerwehr rar gemacht. Nun wollen sie sich und ihr Leistungsvermögen wieder regelmäßiger der Öffentlichkeit präsentieren. Der Tag der offenen Tür am Samstag hat sie dazu ermuntert. Es war ein voller Erfolg – dank „vorbildlicher Teamleistung“, lobt der Kommandant.

Starnberg– Mancher Aktiver der Freiwilligen Feuerwehr Starnberg hatte vorher noch nie einen Tag der offenen Tür beim Feuerwehrhaus erlebt. Denn die letzte Veranstaltung dieser Art liegt schon Jahrzehnte zurück. Am Wochenende war die Bevölkerung mal wieder eingeladen an die Rheinlandstraße. Und das hatte einen ganz bestimmten Grund. Kommandant Markus Grasl ging es zwar auch um die Präsentation der Leistungsstärke seiner aktiven Truppe. Aber noch wichtiger war ihm die Mitgliederwerbung. Denn aktuell verfügt er über gerade einmal 30 einsatzfähige Kameraden, 80 sollten es aber mindestens sein.

Deshalb hatten die Freiwilligen nicht nur die Fahrzeuge auf Hochglanz poliert und ihre Ausrüstungsgegenstände vorgezeigt. An einem eigenen Stand konnten sich Interessierte über die Aufgaben eines Feuerwehrmannsinformieren. Und dieses Angebot sei von den mehreren hundert Besuchern rege genutzt worden, teilt Markus Falk mit, der für Organisation und geregelten Ablauf der Veranstaltung verantwortlich zeichnete. Großes Interesse zeigten naturgemäß die jüngsten Besucher an der Feuerwehrarbeit. So ist Falk sicher, dass bei etlichen jungen Gästen der Anstoß gegeben wurde, sich mit frühestens zwölf Jahren der Jugendfeuerwehr anzuschließen. „Aber auch von den älteren Besuchern haben wir positive Rückmeldungen erhalten“, sagt Falk. Da werde schon der eine oder andere Interessent dabei sein, der sich bei den kommenden Übungen blicken lässt. Falk: „Da habe ich ein gutes Gefühl.“

Es hat aber auch alles gepasst an diesem Samstag – vom Wetter bis zur Teamleistung der Freiwilligen. „Die Kameraden haben Unglaubliches geleistet“, bilanziert Falk den Tag der offenen Tür. Und in diesen Dank bezieht er auch die Kameraden aus den Nachbarwehren Söcking und Percha ein, die sozusagen im Hintergrund die Einsatzbereitschaft der Starnberger Wehr gewährleistet haben. Kameraden aus Perchting nahmen die Besucher mit auf Rundfahrten in Einsatzfahrzeugen. Und die Feuerwehr Traubing stellte ihr Rauchhaus zur Verfügung, um anschaulich zu demonstrieren, wie sich Brandrauch ausbreitet.

Warteschlangen bildeten sich an der Drehleiter. Die wurde ununterbrochen in Bewegung gehalten, weil so viele Gäste einen Panoramablick aus der Kanzel der Leiter aus 30 Meter Höhe genießen wollten. Apropos Genuss: Für den sorgte die Metzgerei Scholler am Grill, Kaffee und Kuchen hatte die Feuerwehr selbst beigesteuert.

Und während der letzten Aufräumarbeiten hat am Sonntag der Alltag die Feuerwehr wieder eingeholt. Um 11.30 Uhr schrillte der Alarm aus der Brandmeldeanlage des Starnberger Gymnasiums. Unterstützend rückten auch Kameraden aus Söcking und Percha mit an. Zum Glück war der Einsatz rasch beendet. Denn die Alarmierung erwies sich mal wieder als Fehlalarm. Die Meldeanlage wurde zurückgesetzt. Und auf dem Rückzug gab’s für die Kameraden aus den beiden Nachbarwehren im Gerätehaus als Dankeschön für die Unterstützung ein Weißwurstfrühstück, berichtet Kommandant Grasl.