Starnberg wächst – Gauting schrumpft

Die Starnberger Westumfahrung soll komplett auf Gebiet der Stadt liegen. Deswegen tauschen Starnberg und Gauting Flächen aus. © Andrea Jaksch

Damit die Starnberger Westumfahrung komplett auf Gebiet der Stadt liegt, tauschen Starnberg und Gauting Gebiete. Die Stadt wird 4692 Quadratmeter größer .

Starnberg/Gauting – Ein Grundstücksgeschäft der besonderen Art beschäftigt derzeit die Stadt Starnberg und die Gemeinde Gauting. Dabei geht es um den Tausch von Flächen. Wer dahinter im hochpreisigen Landkreis Starnberg einen Millionendeal wittert, befindet sich allerdings auf dem Holzweg. Es geht nämlich nur darum, dass die im Dezember 2018 eingeweihte Starnberger Westumfahrung auch komplett auf Starnberger Flur liegen soll. Entsprechend sollen die Gemarkungsgrenzen angepasst werden.

Im einzelnen geht es um ein Flurstück der Gemarkung Hanfeld mit 9209 Quadratmetern Fläche, das nach Gauting übergeht – und neun Flurstücke der Gemarkung Oberbrunn mit insgesamt 13 901 Quadratmetern Fläche, die nach Starnberg übergehen. In der Summe wächst die Kreisstadt also um 4692 Quadratmeter, während Gauting um den gleichen Wert schrumpft. Damit die entsprechenden Eintragungen vorgenommen werden können, müssen Stadt- sowie Gemeinderat zustimmen. Das Starnberger Gremium hat in seiner Sitzung am Montagabend den Anfang gemacht und das Verfahren einstimmig und ohne Diskussion abgenickt.

An der Reihenfolge der Gemeindegrößen im Landkreis Starnberg ändert der Grundstückstausch nichts. Die Stadt Starnberg bleibt mit einer Fläche von 61,85 Quadratkilometern die größte Kommune gefolgt von Gauting mit 55,50 Quadratkilometern. Die weiteren Werte: Andechs 40,43 Quadratkilometer, Berg 36,63 Quadratkilometer, Tutzing 35,65 Quadratkilometer, Seefeld 34,85 Quadratkilometer, Gilching 31,50 Quadratkilometer, Inning 24,42 Quadratkilometer, Weßling 22,60 Quadratkilometer, Pöcking 20,96 Quadratkilometer, Herrsching 20,88 Quadratkilometer, Wörthsee 20,42 Quadratkilometer, Krailling 15,99 Quadratkilometer und Feldafing 9,15 Quadratkilometer, Dazu kommen nach den Angaben des Landratsamtes 56,88 Quadratkilometer gemeindefreies Gebiet.