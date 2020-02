Weidle nach verpatztem Rennwochenende selbstkritisch

Nach zwei enttäuschenden Weltcup-Abfahrten in Crans Montana (Platz 22 und 23) äußert sich Kira Weidle vom Ski-Club Starnberg selbstkritisch über ihre Leistung.

Starnberg - Ein Rennwochenende zum Abhaken: Kira Weidle erlebte in Crans-Montana zwei Abfahrten zum Vergessen. Nach Rang 22 am Freitag folgte am Samstag Platz 23.

Damit war die Skirennläuferin vom SC Starnberg, die am heutigen Montag ihren 24. Geburtstag feiert, zwar beste Läuferin des Deutschen Skiverbandes (DSV), aber im Interview nach dem Rennen äußerte sie sich äußerts selbstkiritisch: „Es ist einfach bitter, hier zwei so schlechte Ergebnisse eingefahren zu haben. So was darf ich mir die nächsten Jahre nicht mehr erlauben. Ich will auch mal in der Gesamtwertung weiter vorne mitfahren, da muss man auch solche Strecken im Griff haben“, sagte Weidle, die im Abfahrstweltcup auf Rang 13 zurückgefallen ist. Material und Plan hätten gepasst, aber „es liegt momentan am Selbstbewusstsein. Und wenn einem der Hang nicht so liegt, hat man ein Problem. Aber ich muss mich vom Kopf her besser darauf einstellen. Wir werden hart daran arbeiten, wir müssen da eine Lösung finden - und ich glaube, wir finden auch was.“