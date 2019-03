Wetter-Experte Josef Jägerhuber gestorben - seine Vorhersagen machten ihn zur Legende

Josef Jägerhuber senior, einer der bekanntesten Starnberger, ist gestorben: Legendär sind seine Wetterprognosen: Richtig lag er nicht immer - beim Winter 2018/2019 allerdings schon.

Starnberg – Der Name Starnbergs hat Wohlklang, weit über seine Grenzen hinaus. Dazu hat Josef Jägerhuber senior beigetragen. An seiner Telefonleitung standen die Vertreter von Medien sowie Landwirte Schlange, um zum Jahreswechsel zu erfahren, wie das Wetter des neuen Jahres wohl werden wird. Auch unterm Jahr war der Starnberger gefragt, wenn Organisatoren von Freiluftveranstaltungen Schönwetterperioden suchten. Erstmals seit fast 60 Jahren blieb zum jüngsten Jahreswechsel der Zettel leer, auf dem Josef Jägerhuber seine Vorhersagen aufzeichnete. Eine langwierige Krankheit hatte ihn im vorigen Jahr abgehalten, täglich Lufttemperatur und Niederschlagsmenge zu notieren. Und auch in Zukunft wird der Wetterprophet stumm bleiben. Josef Jägerhuber ist am Samstag zu Hause verstorben. Das hat sein Sohn Ludwig am Montag bestätigt. In wenigen Tagen wäre sein Vater 93 Jahre alt geworden.

1960 hat Josef Jägerhuber mit seinen Wetteraufzeichnungen begonnen. Mit der Meteorologie hatte er nicht wirklich viel am Hut. Die professionellen Wetterfrösche haben ihn daher auch für seine Prognosen belächelt und gescholten. Aber der Starnberger war sich sicher: Das Wetter wiederholt sich alle sieben Jahre. Diese Zahl hat nicht nur einen biblischen Hintergrund. Sie deckt sich auch mit den Aufzeichnungen des Starnbergers. Bauernregeln bezog er in seine Beurteilungen mit ein sowie die Stellung der Planeten.

Jägerhuber lag nicht immer richtig. Aber es ging meist nur um zeitliche Verschiebungen. Im eigenen Interesse hatte er 1987 einen Volltreffer, wie er gerne erzählte. In jenem Jahr feierte die Freiwillige Feuerwehr Starnberg 125. Jubiläum, zugleich verabschiedete sich Jägerhuber nach 35 Jahren als Vorstand. In dieser Funktion hatte er den Termin des Jubelfestes ein Jahr zuvor festgelegt. 3000 Besucher kamen – und waren glücklich, dass trotz schlechten Wetters in den Tagen zuvor und danach ausgerechnet zur Feierlichkeit die Sonne schien.

Josef Jägerhuber aus Starnberg gestorben - Er war nicht nur der Wetterfrosch

Josef Jägerhuber auf den Wetterfrosch zu reduzieren, würde seiner Lebensleistung nicht gerecht. Er hat sich stets ehrenamtlich engagiert. Nicht nur bei der Feuerwehr, sondern auch bei den Schützen. Und Jägerhuber hatte ein phänomenales Wissen angehäuft, vor allem mit historischen Ereignissen. Nicht zu vergessen: Als Druckereibesitzer und mit der Herausgabe der Heimatzeitung „Land- und Seebote“ hat er Stadtgeschichte geschrieben. Für seine Verdienste um Starnberg erhielt er die Goldene Bürgermedaille. Der Beerdigungstermin stand gestern noch nicht fest.

