Wilderei „eine riesige Grauzone“

Vorsicht bei der Jagd: Jens Assmus hat schon mutmaßliche Wilderer gesehen. © privat

Wilderei spielt auch im Landkreis Starnberg eine Rolle, auch wenn es nur wenige Vorfälle gibt. Nicht erst seit den tödlichen Schüssen in Kusel sind auch die Jäger auf der Hut.

Landkreis – Er schlich nachts durch den Wald, das Gewehr über der Schulter, die Nacht-sichtkamera bereit. Eigentlich hielt Jäger Jens Assmus nach Wildschweinen Ausschau, als er das Maisfeld in Perchting betrat. Stattdessen sah er durch die Kamera eine fremde Gestalt – bewaffnet. Seitdem geht Assmus mit einem anderen Gefühl auf die Jagd. Denn wenn auch sehr selten, Wilderer könnten ihm jederzeit wieder gegenüberstehen. „Nahezu jeder Jagdpächter ist in irgendeiner Form schon mit dem Thema Wilderei konfrontiert worden“, sagt Assmus. Er selbst hat seit vier Jahren einen Begehungsschein für das 800 Hektar große Jagdgebiet in Perchting. Dieser erlaubt es ihm, jederzeit dort auf die Jagd zu gehen. Für Jäger wie ihn nicht nur ein Hobby, sondern auch eine Passion mit strengen Regeln, um Flora und Fauna im Jagdgebiet im Gleichgewicht zu halten.

„Vor dem Schuss muss man schauen, ob das Wild sich gesund verhält“, so Assmus. Außerdem trennt man keine Mütter von den Kitzen, schießt nur auf spezielle Körperregionen und schaut sich das erlegte Tier nach der Jagd genau an. Auch Tests bezüglich Parasiten, radioaktive Verstrahlung oder andere Infektionen müssen durchgeführt werden. „Wilderer machen das nicht. Sie halten sich nicht an Jagd- und Schonzeiten“, so Assmus. „Muttertiere werden von den Kitzen und Frischlingen weggeschossen.“ Wildereidelikte kommen im Landkreis Starnberg aber nicht oft vor.

Laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord wurden im Jahr 2020 von bayernweit 250 Fällen vier im Landkreis Starnberg gemeldet. Darunter ein nicht angeleinter Hund, der Wild hetzte, eine von einem Spaziergänger vorgefundene Lebendfalle und eine Blutspur im Schnee. Fälle, die nichts mit dem klassischen Bild eines bewaffneten Wilderers zu tun haben. Rechtlich sind sie aber als Wilderei zu betrachten. „Für das vergangene Jahr sind noch keine Zahlen ausgewertet, aber wir gehen nicht von einem zweistelligen Ergebnis aus“, so Polizeihauptkommissar Michael Graf. Jagdwilderei habe in Bayern keinen maßgeblichen Anteil an der Kriminalstatistik.

So sieht es auch der Pressesprecher des Deutschen Jagdschutzverbandes, Torsten Reinwald. In einem Interview zum Polizistenmord durch den Wilderer in der vergangenen Woche sagte er, dass Wilderei eher eine untergeordnete Rolle spiele. Eine Aussage, die Assmus ärgert. „Wilderei spielt immer eine Rolle“, sagt er. Vor allem seit seiner nächtliche Begegnung sei er deutlich aufmerksamer geworden, angezeigt habe er die Person jedoch nicht. „Es gibt keine Beweise“, so Assmus. Das sei ein großes Problem, das auch die Divergenz zwischen gemeldeten Delikten und subjektiver Wahrnehmung der Jäger erkläre.

„Ich denke, dass früher oder später die meisten Jäger mit dem Thema in Kontakt kommen“, meint auch Rupert Wachter aus Maising. „Aber meistens so ungreifbar, dass man es nicht zur Anzeige bringen kann.“ Wachter ist Jagdpächter im Gemeinschaftsjagdrevier Maising und Eigentümer eines weiteren Jagdreviers dort. „Es läuft nicht so ab wie in den Filmen, dass man einen Wilderer auf frischer Tat ertappt“, so Wachter. „Eher merken wir, dass sich das Wild anders verhält als sonst, verdächtige Autos werden in mehreren Jagdrevieren gesehen oder man hört Schüsse, obwohl keiner von uns Jägern unterwegs ist.“ Hartwig Görtler als Vorsitzender der Kreisjägerschaft und selbst seit 22 Jahren hält es dagegen für unwahrscheinlich, dass der Landkreis eine hohe Wildererdichte hat. Er selbst sei noch nie auf einen getroffen. Der Kreisverband ist Ansprechpartner für 650 Jäger im Landkreis. „Aber natürlich kursieren auch viele Gerüchte“, so Görtler. „Es ist eine riesige Grauzone.“ Allgemein – da stimmen ihm auch die anderen zu – rate er davon ab, sich im Wald zu streiten. „Und schon gar nicht, wenn Waffen dabei sind.“ val