Der Fall „Enadco“: Zwei Jahre Haft auf Bewährung für Ex-Unternehmer

Am Landgericht München II an der Nymphenburger Straße wurde der Fall „Enadco“ verhandelt. © dpa

„Enadco“ sollte Werbung im Internet anbieten - und Anlegern viel Geld bringen. Doch es kam anders. Jetzt ist der Unternehmer verurteilt worden.

Starnberg/München – Vor Gericht ein Geständnis abzulegen, zahlt sich zumeist aus. So auch im Fall von „Enadco“. Weil der Angeklagte (58) irgendwann reinen Tisch machte, konnte die erste Strafkammer am Landgericht München II ein relativ mildes Urteil fällen: Zwei Jahre Haft auf Bewährung sowie 3600 Euro Geldstrafe. Der gebürtige Münchner hatte in den Jahren seit 2013 von Starnberg und Pöcking aus bundesweit kräftig Werbung für seine Geschäftsidee gemacht, im Internet maßgeschneiderte Werbung anzubieten. Doch die Firma „Enadco“ ging nie an den Markt, und die Anleger sahen ihr Geld nie wieder – oder höchstens einen Bruchteil. So kam es zur Anklage wegen gewerbsmäßigen Betruges in 222 Fällen. Inzwischen steht der Ex-Unternehmer vor dem Nichts und pflegt seine kranke Mutter.

Eine Beweisaufnahme bis zum letzten Zeugen wäre, wie Richter Thomas Bott in der Urteilsverkündung ausführte, „nicht praktikabel“ gewesen. Manche der 222 Geschädigten wohnen inzwischen im Ausland und wären zu einem Erscheinen gar nicht verpflichtet. Andere Investoren von einst ließen sich entschuldigen: Ein Zahnarzt, der damals erhebliche Summen in „Enadco“ investiert hatte, ließ wissen, dass ihm ein Fachärztekongress deutlich wichtiger ist als eine Gerichtsverhandlung in München. „Die haben die Sache abgehakt“, erklärte die Anwältin des Angeklagten, Carolin Schaal. „Das waren Ärzte, Unternehmer und auch Fußballer, die genug Geld zum Spekulieren hatten.“ Am Schluss wurde die Zahl der angeklagten Fälle auf 30 reduziert, davon 14 mit einer Schadenssumme von mehr als 50 000 Euro.

Die Anleger wollten ganz schnell maximale Rendite

Die wenigen Opfer, die sich in den Gerichtssaal verirrten, hinterließen Eindruck – wenn auch keinen guten. Darunter war eine Biologie-Lehrerin, die nach einer Scheidung schlagartig über extrem viel Geld verfügte. Sie wollte mehr, ließ sich ohne jede Ahnung von der Materie auf das riskante Geschäft ein – und als es nicht zustande kam, überging sie die Sache mit einem Schulterzucken. Keiner von ihnen legte das an den Tag, was Juristen „Belastungseifer“ nennen.

Die Anwältin ließ im Grunde nur einen Vorwurf gegen ihren Mandanten gelten: Dass er nämlich den falschen Eindruck erweckt habe, selbst ebenfalls in „Enadco“ Geld einzubringen, die Rede war stets von etwa 200.000 Euro. Ansonsten sah sie in ihm eher ein Opfer, unter anderem der teils windigen Anlageberater. Nennenswertes Einkommen als Geschäftsführer habe er nicht kassiert. Selbst der Staatsanwalt zeigte in seinem Plädoyer Nachsicht. „Klassischen Anlagebetrug sehe ich hier nicht“, sagte er. „Hier hat niemand vorgegaukelt, dass es sich um eine sichere Anlage handelt. Alle wussten um das Risiko.“ Der Staatsanwaltschaft war vor allem wichtig, dass der Angeklagte glaubwürdig Reue zeigte. Das war der Fall.

Der Angeklagte bezieht nicht einmal Hartz IV

Das Urteil war am Ende das Ergebnis einer Verständigung zwischen den Parteien. Das Landgericht ordnete zwar die Einziehung der Gesamtschadenssumme von 1,2 Millionen Euro an. Doch es wird nichts zu holen sein. Aktuell erhält der Ex-Unternehmer nicht einmal Hartz IV. Er hat es verpasst, den Antrag zu stellen.

