Für die Landwirtschaft nach Bonn, Rom und Jordanien

Agrarwissenschaftler Anton Mangstl verbringt in Starnberg seinen Ruhestand. Warum er für seine Arbeit unter anderem nach Bonn, Rom und Jordanien reiste, erzählte er jungen Landwirten in Herrsching.

Starnberg – Er wollte nie von zuhause weg. Dann verbrachte er ein Drittel seines Lebens in Italien und Jordanien. Heute lebt er in Starnberg. Anton Mangstl ist Agrarwissenschaftler im Ruhestand – Ruhe geben will der 69-Jährige aber noch lange nicht. Zuletzt erzählte er vor jungen Landwirten in Herrsching, wie er zeitlebens daran arbeitete, die Landwirtschaft zu modernisieren.

Mangstl wuchs auf einem kleinen Hof in Zeilding im Landkreis Erding auf. Seine Oma wollte, dass er Pfarrer wird, er wollte Landwirt werden. Mangstl ging diesen Weg ohne Umwege: Landwirtschaftslehre, Ingenieurschule für Landbau in Schönbrunn, dann Studium der Agrarwissenschaften in Weihenstephan, wo er 1978 auch promovierte.

Mangstl: „Wir waren die Pioniere der Agrarinformatik“

Als wissenschaftlicher Mitarbeiter war er an verschiedenen Projekten beteiligt. Die wichtigste Frage für ihn: Wie kann man Computer in der Landwirtschaft einsetzen? „Wir waren die Pioniere der Agrarinformatik“, sagte Mangstl. Sie waren die ersten, die große Datensammlungen auswerteten und daraus Computeranwendungen entwickelten, etwa um effektiveres Düngen zu ermöglichen. Alles, was heute unter der Überschrift „Landwirtschaft 4.0“ laufe, hätten sie schon thematisiert. „Wir waren die Vorreiter dieser Technik“, sagte Mangstl.

Die erste Station fern der oberbayerischen Heimat führte Mangstl nach Bonn. Dort war er Leiter der Zentralstelle für Agrardokumentation und -information. „Ich wollte als Junge nicht weg und dann war ich plötzlich in Bonn“, sagte er lachend.

Sieben Jahre später erhielt er ein Angebot aus einer noch weiter entfernten Stadt: Rom. Ab 1996 war er 15 Jahre lang Abteilungsdirektor für die Welternährungsorganisation. Dort war er zuständig für die Bereiche Informations- und Wissensmanagement, e-learning und „capacity building“, also „Hilfe zur Selbsthilfe“. In Rom stellte sich Mangstl noch größere Fragen: Was macht die Agrarpolitik mit den Entwicklungsländern? Wie erreicht man eine Welt ohne Hunger? „Es geht immer um die Frage: Ist der Handel, den wir treiben, fair?“, sagte er. Als Abteilungsdirektor arbeitete er daran, Publikationen und landwirtschaftliche Daten online zur Verfügung zu stellen.

Mangstl wollte mit 62 Jahren noch nicht in den Ruhestand

Mit 62 Jahren erreichte er das Alter, in dem UN-Beamte in den Ruhestand gehen müssen. Mangstl wollte aber nicht in den Ruhestand. Also wechselte er abermals den Posten und zog in ein noch weiter entferntes Land. Fünf Jahre lang war er Prorektor der deutsch-jordanischen Universität in der jordanischen Hauptstadt Amman. „Eine großartige Zeit“, sagte er, als er sich zurückerinnerte. Besonders gut habe es ihm gefallen, „interkulturell zu arbeiten“. Wichtig dabei: „Ich kam nicht als deutscher Besserwisser an die Uni.“

Nach fünf Jahren zog es ihn, der so heimatverbunden gewesen war, wieder nach Oberbayern zurück. Seine Frau und er zogen 2016 nach Starnberg. „Es ist schön, wieder daheim zu sein“, so Mangstl. Dass er an so vielen verschiedenen Orten gearbeitet hat, bereut er aber nicht. „Offenheit und Respekt für andere Kulturen“ habe er dadurch gelernt. Deshalb rät er nicht nur jungen Landwirten: „Wo immer Sie die Chance haben, jemanden aus einer anderen Kultur kennenzulernen, tun Sie das.“