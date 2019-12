Starnberger am Bahnhof Nord überfallen: In seiner Tasche war ein teurer Ring

Ein 21-Jähriger Starnberger wurde wurde am Bahnhof Nord überfallen. Die Kripo ist vier Männern auf der Spur.

Starnberg - Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen nach einem Raubüberfall in Starnberg übernommen. Opfer ist ein 21-jähriger Starnberger. Er hielt sich nach Polizeiangaben am Sonntagabend am Bahnhof Nord in Starnberg auf. Gegen 19.30 Uhr bedrohten ihn vier bislang noch unbekannte Männer. Einer der Angreifer richtete ein Messer gegen den jungen Starnberger und riss ihm eine Sporttasche von der Schulter. Die Täter flüchteten unerkannt in Richtung Leutstettener Straße. Das Opfer wurde bei dem Überfall nicht verletzt. In der erbeuteten Sporttasche befand sich neben verschiedenen Sportutensilien und einem Ladegerät fürs Handy auch ein mehrere hundert Euro teurer Ring.

Präzise Täterbeschreibung

Der 21-jährige Starnberger konnte eine recht präzise Beschreibung der vier Unbekannten geben. Täter eins ist etwa 1,75 Meter groß und um die 20 Jahre alt. Er sprach hochdeutsch und war bekleidet mit einer schwarzen Bomberjacke (Alpha Industries), blauen Jeans, dunklen Turnschuhen und einer schwarzen Cap. Täter zwei ist etwa 1,85 Meter groß, zirka 25 Jahre alt und von kräftiger Statur. Bekleidet war er mit einer dicken schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Cargo-Hose und dunklen Turnschuhen. Täter drei ist ein südländischer Typ, etwa 1,75 Meter groß und um die 20 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jacke, dunkelblaue Jeans und dunkle Turnschuhe. Schließlich Täter vier: etwa 1,80 Meter groß, zirka 18 Jahre alt und dunkelhäutig. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kapuzenjacke, dunkelgrüner Cargo-Hose und Turnschuhen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter (0 81 41) 61 20 entgegen.

Lesen Sie auch:

Giftköder-Alarm am Ammersee: Halterin rettet Hund in letzter Sekunde