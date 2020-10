„Fußmassage“ angeboten: Unbekannter belästigt Mädchen (12,13) sexuell - die Tat bleibt kein Einzelfall

Zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen sind in einem Starnberg von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Die Tat war offenbar kein Einzelfall.

In Starnberg sind am Bahnhof Nord zwei Mädchen von einem Unbekannten belästigt worden.

Der Mann wollte offensichtlich Füße massieren.

Inzwischen sind weitere Fälle dieser Art bekannt geworden.

Starnberg - Zwei Mädchen wurden am Samstagabend zwischen etwa 18 und 19.30 Uhr an einer Bushaltestelle an der Leutstettener Straße vor dem Bahnhof Nord von einem bislang unbekannten Täter sexuell belästigt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet um Hinweise.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord beschreibt den Vorfall so: „Die beiden 12 und 13 Jahre alten Schülerinnen hielten sich gegen 18 Uhr an der Bushaltestelle in der Leutstettener Straße gegenüber dem Bahnhof Nord auf. Dort wurden sie von einem unbekannten Mann angesprochen, der ihnen in aufdringlicher Form eine „Fußmassage“ anbot. Die beiden entfernten sich daraufhin zunächst und kamen gegen 18.45 Uhr wieder zur Bushaltestelle zurück.

Starnberg: Unbekannter belästigt Mädchen sexuell und bietet „Fußmassagen“

Der Unbekannte kam nun wieder auf die Beiden zu und belästigte sie erneut.“ Dabei habe er den Fuß eines Mädchens in die Hand genommen und an sein Geschlechtsteil gedrückt. Nachdem sich die Mädchen daraufhin sofort erhoben und entfernten, verließ der Mann laut Polizei ebenfalls die Bushaltestelle. Laut Angaben der beiden Freundinnen hielt er sich noch eine Weile im dortigen Grünbereich auf.

Mädchen in Starnberg sexuell belästigt: Täter ausführlich beschrieben

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, zirka 25 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, dunkelhäutig, schlanke Figur, schiefe Zähne, dunkle Haare (seitlich rasiert, Deckhaar länger und gelockt), bekleidet mit grauer Jogginghose (Nike) und schwarzer Jacke, er trug Turnschuhe und führte ein Handy der Marke Huawei mit.

Personen, die während der relevanten Zeit Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Sachverhalt gemacht haben oder sonst Hinweise auf die Person geben können, werden gebeten, sich unter (08141) 6120 bei der Kripo Fürstenfeldbruck zu melden.

Sexuelle Belästigung in Starnberg: Offenbar kein Einzelfall - Täter weiter aufdringlich

Der Vorfall am Samstagabend war offensichtlich kein Einzelfall. Inzwischen haben sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord mindestens fünf weitere Fälle ergeben, in denen der Unbekannte junge Mädchen angesprochen und aufdringlich Fußmassagen anbot. Die Ermittlungen dauern an.

