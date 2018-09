Starnberger brechen in Wiesn-Geisterbahn ein

Zwei junge Männer aus dem Raum Starnberg haben am Samstag auf der Wiesn über die Stränge geschlagen. Gegen sie wird nun ermittelt.

Starnberg/München – Was hat die beiden Kerle (20 und 22) denn geritten? Am Samstag gegen 22 Uhr kletterten die Männer aus dem Raum Starnberg über einen knapp zwei Meter hohen Bauzaun auf der Wiesn in München, bestiegen anschließend einen über zwei Meter hohen Container einer Geisterbahn und gelangten in die Schaltzentrale und den Werkstattraum. Dort manipulierten sie am Generator und lösten den Not-Halt aus. Angestellte der Geisterbahn begaben sich daraufhin in den Generatorraum und trafen auf die Burschen. Den 20-Jährigen konnten sie gleich festhalten, der 22-Jährige flüchtete zwar, wurde aber kurze Zeit später von einer Mitarbeiterin der Geisterbahn wiedererkannt und festgenommen. Er hatte zudem noch Diebesgut aus der Werkstatt bei sich. Gegen die beiden Männer wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. mm