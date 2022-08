Bürgerversammlung heuer in Brunnangerhalle

Der Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Patrick Janik ist erster Teil der Bürgerversammlung in Starnberg - er hält ihn live, nicht als Aufzeichnung. © privat

Der Bürgermeister legt Rechenschaft ab: Am 15. September veranstaltet die Stadt Starnberg die Bürgerversammlung 2022, wegen der Arbeiten in der Schlossberghalle aber an einem anderen Ort.

Starnberg - In knapp zwei Wochen, am Donnerstag, 15. September, haben die Starnberger das Wort: Dann beginnt um 19 Uhr die Bürgerversammlung. „Persönlichen Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu haben, Fragen zu beantworten und ins Gespräch zu kommen, ist mir sehr wichtig. Ich bin sehr froh, dass größere Bürgerinformationsveranstaltungen wieder umsetzbar sind“, wird Bürgermeister Patrick Janik in einer Mitteilung der Stadtverwaltung vom Dienstag zitiert.

Wegen der Sanierung der Schlossberghalle findet die Bürgerversammlung in der Brunnangerhalle statt. Janik will seinen Rechenschaftsbericht halten, der anschließend auch online verfügbar sein soll – dann können Bürger Fragen stellen oder Anträge einreichen. Für Hörgeschädigte stehen mobile Induktionsanlagen zur Verfügung. Ein Schriftdolmetscher für gehörlose Menschen begleitet die Veranstaltung. Einlass ist ab 17.30 Uhr, es gilt eine Maskenpflicht bis zum Platz. Am Eingangsbereich werden Stimmkarten ausgestellt, um bei Anträgen eine ordnungsgemäße Abstimmung gewährleisten zu können. Dazu bittet die Verwaltung, den Personalausweis mitzubringen. Einen Wortmeldebogen kann man sich auf starnberg.de (Suche Bürgerversammlung) vorab herunterladen.

Eigene Versammlungen gibt es für Söcking (6. Oktober, Franz-Dietrich-Halle), Hanfeld (12. Oktober, Schützenheim) und Leutstetten (10. November, Theatersaal). Beginn soll jeweils um 19 Uhr sein.