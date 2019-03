21 Wochen Berlin, 31 Wochen Wahlkreis

Viele Fragen erreichen den Starnberger Wahlkreisabgeordneten Michael Kießling. Er berichtet über seine Erfahrungen im Bundestag.

Landkreis – Er hat sich in Berlin eingelebt, ist aber die meiste Zeit in seinem Wahlkreis: Michael Kießling (45, CSU), Wahlkreisabgeordneter im Deutschen Bundestag für den Wahlkreis Starnberg-Landsberg, hat eine erste Bilanz seiner Arbeit gezogen. „Für mich persönlich läuft es ganz gut“, sagte er am Freitag in Starnberg. Kießling sitzt im Ausschuss für Familie und im Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen sowie in einem Unterausschuss für Bürgerschaftliches Engagement – genau diese Posten wollte er auch. 21 Wochen im Jahr war er in Berlin, den Rest im Wahlkreis. In der Region präsent zu sein, sei ihm wichtig, sagt Kießling.

Der Wahlkreis, der erst seit 2018 besteht, wachse langsam zusammen, findet der langjährige Bürgermeister von Denklingen. Man versuche auch, Besuchergruppen bei ihm in Berlin zu mischen. Einen noch größeren Wahlkreis als seinen mit rund 290 000 Einwohnern lehnt er ab – solche Vorschläge kommen, um die Zahl der Bundestagsabgeordneten zu reduzieren oder für eine Parität zwischen Männern und Frauen zu sorgen. Mehr Frauen in die Politik zu bringen, sei Aufgabe der Parteien. Man müsse die Frauen begeistern, sagt er, räumt aber ein, dass ihm das bei seinen Töchtern (19, 21) noch nicht gelungen ist.

Umgekehrt muss Michael Kießling bei seinen Abgeordnetenkollegen noch viel Arbeit leisten. So hätten die wenigsten gewusst, dass in Oberpfaffenhofen bereits Flugtaxis konkret entwickelt werden. Politisch sieht er viele Fortschritte, ob bei Migration oder Wohnraum. Bei der Artenvielfalt müsse man beachten, dass die Landwirtschaft auch im internationalen Wettbewerb stehe und für zu viel Bioprodukte gar kein Markt vorhanden sei.

Kießling kümmert sich vor allem um Themen aus seinem Wahlkreis. In Sachen Fernmeldeschule Feldafing ist er im Gespräch mit den Bundesstellen, was auch für den Fliegerhorst Penzing gilt. Er und seine Mitarbeiter nehmen sich auch vieler Fragen von Bürgern an. Der Dieselskandal und Fahrverbot sind dabei ein Thema, aber auch die Digitalisierung und schnelles Internet („ich kenne meine Funklöcher“), auch Verkehrsfragen. Der Starnberger Tunnel, den Kießling für richtig hält, spiele seltener eine Rolle. Aber, sagt er, der Tunnel könne nicht die alleinige Lösung sein. Der Autobahnsüdring sei in Berlin gar kein Thema.

Als Bundespolitiker hat er eine Meinung zu vielen Themen. Schülerdemos an Freitagen? Ja, aber nicht in der Unterrichtszeit. Neue Grundsteuer? Ja, aber nicht so, wie der Finanzminister denkt. Das Neuste aus Berlin erfährt er bald – er hat vier Sitzungswochen vor sich.

