Starnberger Gala-Abend macht Lust auf Fasching

Teilen

Die neuen Prinzenpaare der Perchalla: Nicht nur der Präsident der Starnberger Faschingsgesellschaft, Andreas Denk (l.), ist begeistert von Elisabeth I. und Valentin I. sowie vom Kinderprinzenpaar Selina I. und Fynn I. © Andrea Jaksch

Die Starnberger Faschingsgesellschaft Perchalla ist in die neue Saison gestartet. In der Franz-Dietrich-Halle in Söcking wurden am Samstagabend die Prinzenpaare inthronisiert.

Starnberg/Söcking – Die ganze Grandezza eines Faschingsstarts inklusive Inthronisationen warf die Starnberger Faschingsgesellschaft Perchalla am Samstag in den Ring. Dabei war nicht nur die Örtlichkeit neu – die Franz-Dietrich-Halle in Söcking –, sondern auch die Amtszeit der verabschiedeten Prinzenpaare. Coronabedingt waren die nunmehrigen „Zivilisten“ drei Jahre im Amt gewesen: ein ungewollter Rekord. An die 150 Gäste nebst rund 50 Aktiven, die meist in der Garderobe, in der Maske oder auf der Bühne waren: Endlich fühlte sich eine Veranstaltung wieder richtig gut besucht an.

Verdient hat der Starnberger Fasching dies zweifelsohne, denn die Unterbrechungsjahre hätte sich die Perchalla wohl ganz weit weg hinter die Würm gewünscht. Angeheizt durch die Partyband „The Munichs“ herrschte bereits Stimmung, bevor das Präsidium zum ersten formellen Akt schritt: der Einbestellung des zu krönenden Kinderprinzenpaares, dessen Herrlichkeiten beide das Landschulheim Kempfenhausen besuchen. Formvollendet tanzend und tatsächlich den ganzen Abend lächelnd, eroberten Selina I. (12) und Fynn I. (13) sofort die Herzen, und der Saal jubelte, als Selina Meister von Fynn Nagel beim Walzer auf Händen getragen wurde und dann elegant in die Arme ihres Prinzen sank.

Umrahmt wurden Inthronisation und Showtanz durch fetzige Tanzeinlagen der Jugendgarde. In ihren weißen Glockenröcken und grünen Pailletten-Bustiers (Kostüme: Karo Weiß) optisch genauso beeindruckend wie hinsichtlich der Tanzfiguren inklusive Can-Can (Choreografien: Yvonne Weiß und Sebastian Palm). Der Jubel für die acht Tänzerinnen war mehr als verdient, genauso auch jener für die 15 Protagonisten der silbern glitzernden Mini-Garde, die in ihren Auftritt schon frühreifen Biss legte – und auch einen Buben das Bein schwingen ließ.

Der Gala-Abend der Perchalla-Inthronisation war gespickt mit spektakulären Darbietungen der Garden. © Andrea Jaksch

Die Halle in schummrig-rötlichem Licht, weiße Fächerstrahler, dazu „99 Luftballons“ von der Partyband, und langsam füllte sich auch die Tanzfläche, bis es kurz vor 22 Uhr ernst wurde: Jenni Kolouch und Tobias Schlott wurden als am längsten amtierendes Prinzenpaar verabschiedet. Sodann bekamen die spektakulär gestylten Neu-Regenten ihre Insignien: Elisabeth I. und Valentin I., beide gebürtige Starnberger. Elisabeth Horneber (20) brachte als Spezial-Qualität mit, dass sie schon 14 Jahre bei der Perchalla ist, während Valentin Hofmann (26) als Raumausstatter sogar den Dielenboden der Tanzfläche verantwortet hatte.

Bei den Vorstellungstänzen glaubte man optisch, Cate Blanchett würde mit dem jungen Gustaf Gründgens tanzen, aber der hätte es wohl kaum geschafft, seine Partnerin bei einer Mischung aus Walzer und Techno kopfüber (!) zweimal durch die Luft zu wirbeln. Man war perplex, ob einem der Atem wegen der gewagten Figur stocken sollte oder wegen der blauen und roten Haarsträhnen, die Elisabeth erst jetzt wie ein Feuerwerk leuchtend durchs Haar flogen. Auf diesen Beitrag, der einer Tanzmeisterschaft volle Ehre gemacht hätte, folgte die 13-köpfige Große Garde mit Quadrille-Figuren, akrobatischen Überwürfen und einem unwahrscheinlichen Schwung, der wie eine Glücksdroge von der Bühne sprühte.

Voll des Lobes zeigte sich Ehrengast Peter Steinberger. „Jetzt geht’s wieder auf“, motivierte der Münsinger in seiner Funktion als Oberbayern-Präsident im Bund Deutscher Karneval. Als Ehrengäste aus der Politik ließen sich Landrat Stefan Frey und Bezirksrat Harald Schwab von den Garde-Grazien auf die Bühne führen. „Ich verneige mich vor eurer Schönheit und eurer Anmut“, sagte Frey zum neuen Prinzenpaar und fuhr fort: „…und ich verneige mich vor dem Verein, dass er so tolle Jugendarbeit macht. Das ist wertvoll für unsere Stadt und unseren Landkreis.“

Die Perchalla revanchierte sich beim Landrat mit dem Verleihen der Würde eines „Ehrensenators der Narrengesellschaft“. Lang ging’s noch weiter in dieser spektakulären Samstagnacht, die – trotz des Mini-Mankos von etwas hallig-dröhnenden Lautsprechern – rundherum gelungen war und vor allem: die Lust machte auf mehr Fasching.

Andreas Bretting