Starnberger gegen Google-Macht: Wie die Open Search Foundation das Internet verändern will

Von: Tobias Gmach

Die Macht von Google zurückdrängen will die in Starnberg gegründete Open Search Foundation. Die Werte, die sie sich für eine transparente Basis des Internet wünscht, fasst sie auf ihrer Internetseite zusammen. © Michael Stuerzer

Von Starnberg aus Googles Monopolmacht schwächen, das Internet transparenter und demokratischer machen: Dieses ambitionierte Ziel verfolgt die Open Search Foundation.

Starnberg – Die Schaltzentrale der Bewegung, die die gesamte Internetwelt auf den Kopf stellen will, befindet sich im dritten Stock eines unscheinbaren Bürogebäudes im Starnberger Gewerbegebiet. Im kleinen Gemeinschaftsraum eines Co-Working-Space an der Münchner Straße prosteten sich am Mittwochabend Mitglieder und Unterstützer der Open Search Foundation (OSF) zu. Die erste offizielle Geschäftsstelle des 2018 gegründeten Vereins ist bezogen, zusammen mit 13 anderen Initiativen aus sieben Ländern darf sich die OSF nun auch 8,5 Millionen Euro Fördergelder aus EU-Töpfen teilen. Ganz reichen wird das wohl noch nicht, um den so mächtigen Gegner zu schwächen. Aber: „Das ist ein Anfang“, wie OSF-Vorsitzender Stefan Voigt sagte, als er das Glas erhob. Mit vereinten Kräften in Europa will die Bewegung die Monopolmacht von Google brechen, ein Gegenmodell zum amerikanischen Konzern entwickeln, das Internet transparenter und demokratischer machen – alles von Starnberg aus koordiniert.

Der Anteil ist in den vergangenen Jahren etwas zurückgegangen, aber er ist immer noch gewaltig: 84 Prozent der Suchanfragen weltweit erfolgen laut dem Unternehmen Statista über Google. „So wie es ist, ist es nicht fair. Google bestimmt, was wir sehen“, sagt Voigts Vorstandskollegin Christine Plote. Sie betont Googles Rolle als Werbekonzern und Datensammler. Wer die Suchmaschine nutze, bekomme kommerziell orientierte und personalisierte Ergebnisse angezeigt und verrate eventuell nicht nur private, sondern auch Firmengeheimnisse.

Das will die OSF ändern. Und zwar nicht, indem sie selbst eine Suchmaschine entwickelt, die nach eigenen Angaben keine persönlichen Informationen sammelt („Duck Duck Go“) oder ökologische Ziele verfolgt („Ecosia“). Die Gruppe aus Wissenschaftlern setzt einen Schritt davor an: beim sogenannten Web-Index, einem riesigen Verzeichnis aller Seiten, der technischen Basis des Internets. Die vier größten Web-Indizies betreiben Google, Bing (beide USA), Baidu (China) und Yandex (Russland). Nach welchen Algorithmen der Google-Index funktioniert, gibt der Konzern nicht preis. Deshalb soll es in Europa einen offen einsehbaren und öffentlich kuratierten Index geben, an dem – ähnlich des Open-Source-Ansatzes von Wikipedia – viele verschiedene Akteure mitwirken. So wollen die Wissenschaftler die Grundlage schaffen für fairere und vielfältigere Verhältnisse im Netz – und auch für werbefreie, spezialisierte Suchmaschinen mit vielen Filtereinstellungen.

Starnberger mit großen Zielen: Die Vorstandsmitglieder der Open Search Foundation (v.l.) Frank Hauser, Stefan Voigt und Christine Plote. © Tobias Gmach

Das forcieren die 14 Partner-Initiativen aus sieben Ländern, die sich unter dem Namen Open Web Search zusammengeschlossen und jene 8,5 Millionen Euro erhalten haben. Die OSF in Starnberg wird ihren Anteil in die Handvoll festangestelltem Personal stecken, erklärte Stefan Voigt am Mittwochabend. Der OSF-Vorsitz macht mittlerweile die Hälfte seines beruflichen Lebens aus, die andere spielt im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. In Oberpfaffenhofen befasst er sich am Deutschen Fernerkundungsdatenzentrum mit Georisiken und ziviler Sicherheit.

Ein paar gewichtige Mitstreiter hat die OSF schon gefunden. So beteiligen sich das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Garching sowie das europäische Kernforschungszentrum Cern in Genf mit Kapazitäten. Um die enormen Datenmengen für den neuen Web-Index zu schultern und kein weiteres Monopol zu erschaffen, sind viele dezentrale Rechenzentren nötig.

OSF-Gründungsmitglied Alexander Decker, der wie Stefan Voigt und Christine Plote in Starnberg wohnt, erzählte am Rande der Geschäftsstellen-Einweihung, was er Leute fragt, die behaupten, sich Gedanken über Datenschutz zu machen. „Nutzen Sie Google?“ Meistens antworten sie ihm mit ja. In ein paar Jahren soll das anders sein, wenn es nach der Bewegung geht.

