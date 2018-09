Dr. Rolf Meyer: Ein Kenner der Erde

Den bayerischen Alpenrand zwischen Füssen und Berchtesgarden stellt Geologie Dr. Rolf Meyer in seinem gleichnamigen Werk vor. Das Buch ist Teil der Buchreihe „Wanderungen in die Erdgeschichte“.

Neusöcking – Die Geologie auch Laien näher bringen – dieses Ziel verfolgt Dr. Rolf Meyer (77) mit seinem Buch „Wanderungen in die Erdgeschichte – Der bayerische Alpenrand zwischen Füssen und Berchtesgarden“. Im Frühjahr dieses Jahres veröffentlichte Meyer das Buch, an dem er fünf Jahre lang gearbeitet hat.

Auf 144 Seiten, 191 Abbildungen und 14 Karten erklärt Meyer die Entstehung der bayerischen Alpen. Die wissenschaftlichen Informationen präsentiert er dabei entlang einer Route, die als Radweg abgefahren werden kann. Neben der Hauptroute, dem Bodensee-Königsee-Radweg, führt das Buch den Leser auf verschiedenen Abzweigungen mitten in die bayerischen Alpen hinein. „Ich bin alle Routen selbst abgefahren und habe fotografiert, was man am Weg entlang sieht“, erzählt Meyer. Sein aktuelles Werk ist das zehnte Buch, das der Geologe veröffentlicht. Gleichzeitig ist es eines von 36 Büchern der Reihe „Wanderungen in die Erdgeschichte“. An vielen Büchern war Meyer als Co-Autor beteiligt.

Rolf Meyer zählt Geologie zu seinen Hobbys

Der gebürtige Nürnberger, der mit seiner Frau Claudia (68) seit 1983 im Starnberger Stadtteil Neusöcking wohnt, sieht die Recherche für seine Bücher aber nicht als Arbeit. Er macht auch in seiner Freizeit gerne Wanderungen und Radtouren. „Geologie war von Anfang an mein Hobby“, sagt Meyer. „Ich suche zum Beispiel oft in Wäldern nach Gesteinen und Fossilien.“ Zu seinen interessantesten geologischen Funden zählt Meyer versteinerte Fische aus einer Lagune bei Kehlheim. „Sie sind über 150 Millionen Jahre alt und ihre Farbstrukturen haben sich trotzdem bis heute erhalten“, schwärmt der Forscher.

Zur Geologie kam Meyer über seinen Onkel, den Geologen Dr. Fritz Götze. „Er ist mein großes Vorbild und hat mich sehr unterstützt“, sagt Meyer. Neben Geologie studierte der 77-Jährige auch Erdkunde, Biologie und Chemie auf Lehramt – um sicher eine Stelle zu bekommen. Nachdem er vier Jahre als Lehrer gearbeitet hatte, erhielt er 1970 ein Forschungsstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Meyer führte daraufhin wissenschaftliche Erkundungen am fränkischen Jura durch. Später arbeitete er über 30 Jahre lang beim Bayerischen Geologischen Landesamt in München (heute Bayerisches Landesamt für Umwelt). Seit 2006 ist Meyer pensioniert. Zur Ruhe setzen will sich der 77-Jährige aber noch lange nicht. Er plant derzeit sein nächstes Buch über die bayerischen Alpen.