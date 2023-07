Starnberger Grüne hoffen auf den Klima-Ruck: „Seit 2014 nicht viel passiert“

Von: Peter Schiebel

Die Spitzen von Partei und Fraktion der Starnberger Grünen beim Pressetermin gestern Nachmittag (v.l.): Severin Kistner, Annette Kienzle, Angelika Fränkel, Dr. Franz Sengl und Christiane Krinner. © Peter Schiebel

Starnbergs Grüne sind unzufrieden mit der Klimapolitik in der Stadt. Seit 2014 gehe kaum etwas voran, bemängelten Vertreter von Stadtratsfraktion und Ortsvorstand bei einem Pressegespräch. Statt lauter Kritik äußerten sie die Hoffnung auf einen Ruck in der Bevölkerung – mit Bürgermeister Patrick Janik an der Spitze.

Starnberg – Natürlich könne er stundenlang über Geothermie reden, über alternative Heizkonzepte, Wärmepumpen, Windräder und dergleichen mehr, sagte Dr. Franz Sengl. Große Lust dazu verspürte der Fraktionsvorsitzende der Starnberger Grünen bei einem Pressegespräch gestern Nachmittag aber nicht. „Einzelne Punkte sind jetzt nicht das Thema“, betonte er. Worum es ihm und seinen Kollegen aus Fraktion und Ortsvorstand ging, war etwas anderes: „Was wir jetzt brauchen, ist ein Ruck“, sagte Sengl und erinnerte an das vom Stadtrat 2005 beschlossene und 2020 bestätigte Ziel, bis ins Jahr 2035 klimaneutral zu sein.

Mit dem Bau von PV-Anlagen auf Gymnasium und Bauhof, der Installierung von Solarthermie auf der Mehrzweckhalle Söcking, der Ausweisung von Vorrangflächen für Windenergie und der stückweisen Anschaffung von LED-Straßenlaternen sei in der zweiten Amtszeit des damaligen Bürgermeisters Ferdinand Pfaffinger auch einiges vorangekommen. Bloß: „Seit 2014 ist in Starnberg nicht mehr viel passiert“, sagte Sengl.

Die Stelle des Umwelttechnikers im Rathaus sei seit geraumer Zeit nicht besetzt, die für kommende Woche ursprünglich anberaumte Sitzung des Stadtratsausschusses für Umwelt, Energie und Mobilität mangels Themen abgesetzt, zählte Sengl auf. Und für die vom Gesetzgeber demnächst wohl vorgeschriebene Wärmeplanung gebe es in Starnberg noch nicht mal verlässliche Daten, geschweige denn Überlegungen bezüglich eines Fernwärmenetzes.

Grüne: Laute Opposition und Kritik wenig sinnvoll

Es sei aber wenig sinnvoll, deswegen in Opposition zu verfallen und laute Kritik zu üben, erklärten Sengl und Christiane Krinner vom Ortsvorstand der Partei. Gewiss: In Stadtrat und Stadtverwaltung, angefangen bei Bürgermeister Patrick Janik, vermissen die Grünen das Bewusstsein für den Klimawandel. Er habe das Gefühl, dass Kollegen anderer Fraktionen am liebsten gar nichts mit dem Thema zu tun haben wollten, sagte Sengl. „Da gibt es stellenweise gar keinen Ansatz, darüber zu reden.“ Anträge im Stadtrat zu stellen, sei deswegen aktuell auch wenig erfolgversprechend, obwohl jedem klar sei, dass auch in Starnberg mehr gegen den Klimawandel getan werden müsse.

Um Druck aufzubauen, schwebt den Grünen deswegen ein Zusammenschluss mit der interessierten Bürgerschaft vor. Als Beispiel nannte Franz Sengl die vor etwas mehr als einem Jahr gegründete Initiative „Tutzing klimaneutral“, in der sich Bürger zusammengeschlossen haben, um konkrete Wege aus der Klimakrise zu finden. Von Anfang an dabei ist Tutzings Bürgermeisterin Marlene Greinwald. In Starnberg müssten Patrick Janik und am besten auch seine Stellvertreterin Angelika Kammerl vorweg gehen – „unabhängig vom Landtagswahlkampf“, sagte Sengl.

Mit der Einigung mit der Bahn beim Thema Seeanbindung habe Janik „eine ganz tolle Leistung“ geschafft, würdigte Sengl den Bürgermeister und äußerte den Wunsch: „Wenn er sich so auch für die Energiewende und die Wärmeplanung einsetzen würde.“ Am Geld, zum Beispiel für Bürgergenossenschaften, sollte es in Starnberg bei interessanten Projekten nicht mangeln.

Verstärkt wollen die Grünen deswegen auch versuchen, unter den Starnbergern Unterstützung für das Ziel „Klimaneutral 2035“ zu finden. Es seien an jedem Samstag Infostände geplant, es werde Veranstaltungen geben, und auch über eine Unterschriftensammlung werde nachgedacht, sagte Christiane Krinner.

