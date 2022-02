Starnberger Haushalt mit 11-Millionen-Defizit: „Glücklich kann damit keiner sein“

Von: Peter Schiebel

Teilen

Die Finanzlage der Stadt Starnberg ist kritisch: Bis 2025 droht zum Beispiel eine Verfünffachung der Schulden (Symbolbild). © Daniel Reinhardt

Trotz 11,6 Millionen Euro Defizit bekam der Haushalt der Stadt Starnberg eine breite Mehrheit im Stadtrat. Aber es wurden auch kritische Stimmen laut.

Starnberg – Es gab viel Dank, wahlweise für die Verwaltung und die Fraktionen. Es gab viele mahnende Worte nach dem Motto „So kann es nicht weitergehen“. Und es gab am Ende mit 18:9 Stimmen eine breite Mehrheit im Stadtrat für den Haushalt für das laufende Jahr. Und doch blieb am Ende der einstündigen Etatdebatte am Montagabend ein Gefühl übrig, das Bürgermeister Patrick Janik so formulierte: „Glücklich kann mit diesem Haushalt keiner sein.“ Zwar dürfte Starnberg auch heuer „mal wieder mit einem blauen Auge davon kommen“, sagte er, mit Blick in die Zukunft habe die Stadt aber ein Problem. „Wir werden uns unangenehmen Fragen stellen müssen.“

Verfünffachung der Schulden bis 2025 droht

Im insgesamt 96,7 Millionen Euro schweren Haushalt klafft nach wie vor eine Lücke von 11,6 Millionen Euro. Die ist jeweils zur Hälfte durch die Entnahme von Rücklagen (5,9 Millionen Euro) und die Aufnahme neuer Schulden (5,7 Millionen Euro) gedeckt. Ob tatsächlich Kredite aufgenommen werden müssen, wird sich allerdings erst im Lauf des Jahres zeigen. Sollten beispielsweise mehr Steuermillionen fließen als Kämmerer Thomas Deller eingeplant hat (21,0 Millionen Euro bei der Einkommensteuer, 18,4 Millionen Euro bei der Gewerbesteuer) oder sollten nicht alle zur Verfügung stehenden Gelder von der Verwaltung abgerufen werden, könnte sich die Kreditaufnahme verringern.

Aktuell hat Starnberg 8,4 Millionen Euro Schulden – so wenige wie seit mehr als dreißig Jahren nicht. Allerdings könnten sich diese nach derzeitiger Planung bis ins Jahr 2025 auf 40,2 Millionen Euro beinahe verfünffachen. Und darin sind noch nicht mal nennenswerte Summen für den Bau von Kindergärten, für den Bayerischen Hof, die VHS, die Musikschule oder die Seeanbindung enthalten, wie Thomas Beigel (CSU) vorrechnete. Stadtrat, Verwaltung und Bürger müssten das Anspruchsdenken herunterfahren, forderte er. Schließlich sei annähernd die Hälfte der Ausgaben (20,8 Millionen Euro Kreisumlage, 19,3 Millionen Euro Personalkosten) „fast nicht beeinflussbar“.

FDP setzt auf Schorn, SPD kritisiert Kollegen

Winfried Wobbe (UWG) dachte bereits laut darüber nach, Benutzungsgebühren, Mieten und Pachten zu erhöhen. Und ein Betreuungsschlüssel von 8,5 Kindern pro Betreuer in den städtischen Kitas sei angesichts eines Kostendeckungsgrades von nur 40 Prozent geradezu „Luxus“. Generell seien neue Stellen „deutlich“ zu hinterfragen.

„Spaß macht das nicht“, sagte Marc Fiedler (FDP) mit Blick auf die aktuellen Zahlen und in die Zukunft. Nachdem bereits zahlreiche Projekte auf kommende Jahre verschoben seien und es trotzdem eine Unterdeckung gebe, sei klar, dass die Einnahmen erhöht werden müssten. „Und das wird uns nur gelingen, wenn wir mehr Gewerbesteuer erzielen.“ Dabei setzt Fiedler vor allem auf das geplante neue Gewerbegebiet in Schorn, das Stück für Stück vorangetrieben werden müsse. Gleichzeitig gelte es, die Ausgaben kritisch zu betrachten.

Christiane Falk (SPD) fand deutlichere Worte und hinterfragte auch den Sparwillen der Kollegen. Sie hätte sich gerne eine dritte Verhandlungsrunde im Haupt- und Finanzausschuss gewünscht, um in einer „gemeinsamen Kraftanstrengung“ den Mut aufzubringen, Projekte auch ganz zu streichen, sagte sie. Allerdings hatte der Ausschuss Mitte Januar auf Antrag der CSU die Beratungen beendet.

Ihm werde bei der Finanzplanung bis 2025 „angst und bange“, bekannte Michael Mignoli (BLS). Auch er setzt auf Schorn und forderte unabhängig davon, die Prozessabläufe in der Verwaltung zu optimieren.

WPS-Stadtrat Raphael Felber blickte trotz allem zuversichtlich nach vorne. „Ich bin hoffnungsfroh, dass in einem Jahr die Zahlen besser aussehen“, sagte er. Trotz erforderlicher Sparmaßnahmen müsse gezielt investiert werden – vor allem in Infrastruktur und Mitarbeiter.

Grüne: Wunder von Schorn gibt es nicht

Harsche Kritik äußerte Grünen-Fraktionschef Dr. Franz Sengl, der in einer denkwürdigen Pressekonferenz vor knapp vier Wochen bereits mit der Starnberger Finanzpolitik abgerechnet hatte und daraufhin von Patrick Janik in den Senkel gestellt worden war. Die Grünen seien „auf zu viele Dinge gestoßen, die wir uns nicht erklären können“, sagte er und nannte als Beispiel die Stromkosten, die mal mit einem deutlichen, mal mit gar keinem Preisanstieg kalkuliert seien. Was ihn noch viel mehr ärgerte: „Es wird höchste Zeit, dass wir unsere Prioritäten neu festlegen.“ Seeanbindung, Kinderbetreuung, Mobilitätswende, Bekämpfung des Artensterbens – für all das sei kein Geld vorhanden. Und „die Hoffnung auf das Wunder von Schorn“ werde sich auch nicht erfüllten, mutmaßte er. Denn Gewerbesteuer werde dort frühestens in zehn Jahren fließen. Sengls Fazit: „Bei einem Unternehmen würde man von bedrohlicher Insolvenz reden.“ Neben der SPD lehnten auch die Grünen den Haushalt ab.

Das BMS stimmte zu – auch wenn Eva Pfister erklärte, „nicht glücklich“ zu sein und die abgebildete Politik nicht ihre Positionen widerspiegele. Der Haushalt sei „geprägt von Hängepartien bei Projekten, Immobilienspekulationen und falschen Prioritäten“, kritisierte sie und nannte als Beispiel die Barrierefreiheit, die keinen Stellenwert mehr genieße. Auch die von anderen Rednern beschworene katastrophale Haushaltslage sah sie nicht, stattdessen warnte Pfister vor einem „Kaputtsparen“. Starnberg verfüge nach wie vor über eine hohe Steuerkraft, habe nur wenige Schulden und tolle Unternehmen.

Janik denkt über Stadtratsklausur nach

Wie es weitergeht mit den Finanzen, ob die Mehrheit des Stadtrats den selbst formulierten Wunsch nach Maßhalten und dem Setzen von Prioritäten befolgt, muss nun die Zukunft zeigen. Eva Pfister mahnte bereits Zeit an, um die Strategie für die kommenden Jahre erarbeiten anstatt einzelne Positionen von hundert oder tausend Euro zu streichen. Patrick Janik brachte eine Stadtratsklausur ins Gespräch, um sich gemeinsam Gedanken für die Zukunft zu machen. Der aktuelle Haushalt jedenfalls sei „Mittel zum Zweck, um uns arbeitsfähig zu halten“.