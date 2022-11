Starnberger Kinderärzte schlagen Alarm: „Das RS-Virus überrollt uns“

Von: Laura Forster

Viele Neugeborenen-Intensivstationen sind überlastet – so auch jene im Klinikum Starnberg. © Marijan Murat

Die Zahl der Kinder, die sich mit dem RS-Virus infiziert haben, steigt derzeit dramatisch an. Kinderärzte im Landkreis arbeiten auf Hochtouren, und auch die Kinder- und Jugendmedizinstation im Klinikum Starnberg ist dauerhaft überbelegt. Laut Prof. Dr. Thomas Lang ist die Lage katastrophal.

Landkreis – Es beginnt häufig mit Husten, Schnupfen, Fieber, dann kommen Nahrungsverweigerung und Probleme beim Atmen hinzu. „Die Kinder fangen richtig zu hecheln an. Sie bekommen oft zu wenig Sauerstoff. Ein Besuch beim Kinderarzt ist unabdingbar“, sagt Prof. Dr. Thomas Lang, Chefarzt für Kinder- und Jugendmedizin im Klinikum Starnberg. Er sieht die aktuelle RS-Virus-Welle kritisch. „Die Lage ist katastrophal. Das Virus überrollt uns gerade.“

Bereits Anfang Oktober kamen die ersten mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus – das bei Säuglingen lebensbedrohlich sein kann – infizierten Kinder ins Klinikum. „Seit zwei Wochen sind die Zahlen stark angestiegen. Normalerweise beginnen die Fälle erst im Januar“, sagt Lang. Die Krankheit überträgt sich wie Covid-19 über Tröpfchen. In vorherigen Jahren hatte Lang fünf bis sechs infizierte Kinder mit dem RS-Virus zeitgleich auf seiner Station. Am vergangenen Wochenende waren es 30. „Wir haben eigentlich nur 24 Betten auf der Normalstation“, sagt der Chefarzt. Ein Teil der erkrankten Kinder muss mit Sauerstoff versorgt werden. Besonders gefährdet sind Säuglinge zwischen sieben Tagen und neun Monaten. Laut Lang kann eine RSV-Infektion zu einer Bronchiolitis führen, einer Entzündung der kleinen Bronchien. Die Schleimhäute schwellen dann an, zudem bildet sich Schleim, der dem Kind das Atmen schwer macht. Eine RSV-Infektion kann auch zur Lungenentzündung führen.

Die Lage auf der Station für Kinder- und Jugendmedizin im Klinikum Starnberg spitzt sich immer mehr zu. „Es ist ein Fiasko. Es gibt derzeit keine Intensivbetten mehr. Manche Kinder müssen in andere Krankenhäuser gebracht oder bei uns auf der Normalstation behandelt werden“, sagt Lang. Außerdem fehlen die Pflegekräfte an allen Ecken und Enden. 14 offene Stellen gibt es aktuell. Das hat die Folge, dass zwei statt drei Kinderkrankenpflegerinnen und Kinderkrankenpflegern pro Schicht arbeiten. „Viele der Mitarbeiter müssen Überstunden machen – und das obwohl sie schon überbelastet sind. Die Pädiatrie ist das medizinische Stiefkind der Politik, sie sollte eigentlich die Zukunft sein“, so Lang.

Oft müssen wir sieben bis acht Kliniken anrufen. Letzte Woche haben wir einen Säugling nach Garmisch verlegt.

Doch das Klinikum Starnberg ist nicht das einzige Krankenhaus, das sich in einer Ausnahmelage befindet. In den meisten Kinderkliniken im Freistaat gibt es kaum noch freie Betten. Das müssen auch die Starnberger Kinder- und Jugendärzte an der Maximilianstraße festfestellen. Wenn sie für einen Patienten ein Bett in einem Krankenhaus suchen, kann das schon eine Zeit dauern. „Oft müssen wir sieben bis acht Kliniken anrufen. Letzte Woche haben wir einen Säugling nach Garmisch verlegt“, sagt Dr. Julia Roeb. Insgesamt sei das Infektionsaufkommen derzeit sehr hoch. „Wir haben Kinder, die sich mit dem RS-Virus, Influenza oder anderen Atemwegserkrankungen infiziert haben.“ Das bedeutet auch, dass es zu Wartezeiten für andere Patienten kommen kann. Laut Roeb hat die Praxis vergangenen Woche mindestens zehn Kinder positiv auf das RS-Virus getestet. „Die Zahl ist jedoch wenig aussagekräftig. Die Dunkelziffer ist viel höher“, so die Ärztin.

Doch wieso sind die RSV-Zahlen heuer so hoch? Innerhalb des ersten Lebensjahres machen laut Robert-Koch-Institut 50 bis 70 Prozent und bis zum Ende des zweiten Lebensjahres nahezu alle Kinder mindestens eine Infektion mit RSV durch. Im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen waren viele solche Infektionen allerdings zeitweise ausgeblieben. Umso stärker ist nun die Infektionswelle – auch Erwachsene können sich anstecken, haben jedoch meist einen milden Verlauf. Sie sind aber Überträger, genauso wie Geschwisterkinder. „Eine Ansteckung ist im Kindergarten, Supermarkt, Kino oder zu Hause möglich.“ Das Tückische: RSV-Infizierte können das Virus schon einen Tag bevor Symptome auftreten übertragen.

Zudem sind sich Thomas Lang und Julia Roeb einig: Ein Ende der Welle ist noch nicht in Sicht. Lang: „Das wird sich sicher noch ein bis zwei Monate ziehen. Wir befinden uns noch auf dem ansteigenden Ast.“

