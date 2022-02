Starnberger Klinikchef Weiler: Omikron nicht unterschätzen, nicht zu früh entwarnen

Von: Tobias Gmach

Teilen

Dr. Thomas Weiler ist Geschäftsführer des Verbunds Starnberger Kliniken. © Klinik

Knapp ein Drittel der Intensivpatienten im Landkreis Starnberg sind Corona-Patienten. Klinikchef- und -koordinator Dr. Thomas Weiler bittet deshalb weiter um Vorsicht. Und er sorgt sich wegen der angekündigten Teil-Impfpflicht.

Landkreis – Dr. Thomas Weiler, Chef des Verbunds Starnberger Kliniken, plädiert dafür, die Omikron-Welle nicht zu unterschätzen und mit dem großen Lockern noch zu warten. Die nun doch wieder angekündigte Teil-Impfpflicht besorgt Weiler.

Ja, Omikron verläuft in der Regel milder als die Delta-Variante des Coronavirus. Ja, weniger Infizierte müssen deshalb ins Krankenhaus. Trotzdem betont Weiler: „Die hohe Inzidenz schlägt sich durchaus in der Hospitalisierung nieder.“ Knapp ein Drittel der 36 gemeldeten Intensivbetten im Landkreis belegen derzeit Covid-19-Patienten. „Das ist schon eine Hausnummer“, sagt Weiler. Und man könne dabei zuschauen, wie in der Region immer mehr Infizierte (auch auf die Normalstationen) eingeliefert würden. Deren Zahl habe sich in den vergangenen zehn Tagen verdoppelt. Bei den schweren Fällen auf den Intensivstationen handle es sich in der Regel um ältere Menschen mit Vorerkrankungen. „Aber von denen laufen ja einige draußen herum. Für die ist Omikron eine echte Bedrohung“, sagt Weiler.

Die große Entwarnung ausrufen will Weiler, der in der Pandemie Ministerpräsident Markus Söder berät und die Krankenhäuser in den Landkreisen Starnberg, Fürstenfeldbruck, Landsberg und Dachau koordiniert, also noch nicht. Mit großen Lockerungen wie etwa einer weitreichenden Rücknahme der 2G-Regel würde er noch „acht bis zehn Tage“ warten. Das passt zur Einschätzung der Bundesregierung: Sie erwartet den Höhepunkt der Omikron-Welle in ein bis zwei Wochen.

Weiler: „Die hohe Inzidenz schlägt sich durchaus in der Hospitalisierung nieder“

Das Coronavirus beweist seit zwei Jahren seine Flexibilität, verlagert sich ständig, auch regional. Ziemlich konstant ist dagegen eine Sonderrolle des Landkreises: Es werden deutlich mehr schwer an Covid-19 Erkrankte versorgt als anderswo – was auch an der spezialisierten Gautinger Lungenfachklinik liegt. So zählte der Bereich des Rettungszweckverbands Fürstenfeldbruck (die Kreise Starnberg, Dachau, Fürstenfeldbruck und Landsberg) zum Beispiel am Donnerstag 15 Corona-Intensivpatienten – elf von ihnen lagen im Landkreis Starnberg.

Derweil verfolgt Klinikchef Weiler mit Sorge die Diskussion um die einrichtungsbezogene Impfpflicht, über deren Einführung nach wie vor Unklarheit herrscht. Eigentlich soll sie – unter anderem in Kliniken – bundesweit ab Mitte März gelten. Söder sprach erst von einer Aussetzung für Bayern, Gesundheitsminister Klaus Holetschek redet nun nur noch von einer Verzögerung. Weiler nennt in diesem Zusammenhang ein lokales, sehr problematisches Beispiel: Innerhalb des Verbunds Starnberger Kliniken gebe es eine Station, auf der von 35 Mitarbeitern 16, also fast die Hälfte, nicht geimpft seien. Um welche Einrichtung es sich handelt, will Weiler öffentlich nicht sagen. In Frage kommen die Kliniken Starnberg, Herrsching, Seefeld und Penzberg im Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau. Wenn die Impfpflicht komme und die Station nicht geschlossen werden sollen, müsse man andere Kräfte, eventuell auch aus anderen Häusern, versetzen. „Wir müssten die Löcher mit Mitarbeitern stopfen, die sich solidarisch gezeigt haben, die sich impfen haben lassen. Die Kompensation würde auf ihrem Rücken ausgetragen“, sagt Weiler. „Das ist wie eine Bestrafung. Ich sehe das sozial wahnsinnig kritisch.“

Um dem Personalengpass in der Pflege entgegenzuwirken, hat der Landkreis einen Pflegepool eingerichtet. Fachkräfte, die derzeit nicht in ihrem Beruf arbeiten, sollen sich als Einspringer registrieren. Weiler, der Mitglied der zuständigen Führungsgruppe Katastrophenschutz ist, gefällt die Idee. Aber er sagt auch: „Meine Hoffnung ist sehr gering, dass sich dadurch eine nennenswerte Entlastung ergibt.“