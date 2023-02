Starnberger Kliniken: Stühlerücken in der Chefetage im Rekordtempo

Von: Peter Schiebel

Hereinspaziert: Das Klinikum Starnberg bekommt zum 1. März den dritten Geschäftsführer innerhalb weniger Monate. Auch am Standort Seefeld/Herrsching kommt ein neuer Chef. © Dagmar Rutt

Das Personalkarussell an den Klinik-Standorten in Starnberg, Seefeld, Herrsching und Penzberg dreht sich im Rekordtempo. Die gut 1800 Mitarbeiter müssen sich auf neue Geschäftsführer einstellen.

Landkreis – Ein Geschäftsführer ist langfristig erkrankt, ein neuer Chef schon wieder weg, zwei weitere sind dafür im Anflug: In den Kliniken Starnberg, Seefeld/Herrsching und Penzberg dreht sich das Personalkarussell im Rekordtempo. Am Mittwoch war zunächst bekannt geworden, dass der zum 1. Januar als Geschäftsführer nach Starnberg gewechselte Stefan Huber (48) die Klinik-Holding schon wieder verlässt und zum 1. März an seine alte Wirkungsstätte nach Ebersberg zurückkehrt. Gestern vermeldete die Holding die neuen Personalien, die ebenfalls zum 1. März greifen. Peter Lenz (62) übernimmt dann die Geschäftsführung des Klinikums Starnberg, Martin Schmid (60) die Geschäftsführung der Kliniken Seefeld/Herrsching und Penzberg.

Beide hatten sich am Mittwoch dem Aufsichtsrat unter Vorsitz von Landrat Stefan Frey vorgestellt. „Das passt“, sagte Frey gestern dem Starnberger Merkur. „Das sind Leute mit viel Erfahrung und Durchsetzungskraft. Sie haben das nötige Rüstzeug, um vernünftige Lösungen für unsere Kliniken zu finden.“ Klinik-Holding-Geschäftsführer Dr. Thomas Weiler wurde gestern in einer hauseigenen Pressemitteilung so zitiert: „Beide sind absolute Profis in der bayerischen Krankenhauslandschaft, und ich freue mich sehr, dass wir sie so kurzfristig für uns gewinnen konnten.“ Die Geschäftsführungsebene sei damit komplett neu aufgestellt.

Stefan Huber hatte 14 Jahre lang die Kreisklinik in Ebersberg geleitet und war zunächst als Geschäftsführer für die Häuser in Seefeld und Herrsching vorgesehen, die zuletzt noch von Weiler selbst und Robert Schindlbeck geleitet wurden. Unmittelbar nach seinem Einstieg am 1. Januar musste Huber aber die Geschäftsführung des Starnberger Klinikums übernehmen, da der bisherige Chef Heiner Kelbel langfristig erkrankt ist. Huber war in Starnberg mit großen Vorschusslorbeeren empfangen worden. Holding-Chef Weiler sprach von einem „hoch qualifizierten Kollegen, der in der Region kein unbeschriebenes Blatt ist“.

Stefan Huber war in den Starnberger Kliniken nur zweieinhalb Monate tätig. Wegen unterschiedlicher Vorstellungen trennte man sich wieder. © Sabine Jakobs

Innerhalb kurzer Zeit muss es allerdings zu Unstimmigkeiten gekommen sein. Jedenfalls quittierte Huber bereits wieder seinen Dienst. In einer Pressemitteilung der Kreisklinik Ebersberg vom Mittwoch wird er so zitiert: „Ich habe immer betont, dass es keinen einzigen Grund gab, Ebersberg zu verlassen, es gab nur Anreize, sich nach vielen erfolgreichen Jahren einer neuen Herausforderung zu stellen. Manchmal muss man einen neuen Weg gehen, um festzustellen, wo man hingehört. Im Starnberger Konzern gab es zudem unterschiedliche Vorstellungen zur künftigen strategischen Ausrichtung des Unternehmens.“ Worin diese bestanden, sagen Huber und Frey auf Anfrage nicht.

Auch Weiler geht in seiner Mitteilung nicht näher auf die Gründe für die Trennung ein, erklärt allerdings, dass Hubers Entscheidung überraschend gekommen sei. In einer Betriebsversammlung Ende vergangenen Jahres habe sich der 48-Jährige den Mitarbeitern noch „als sehr tatkräftig und Mut machend“ präsentiert und von Freude auf die neue Herausforderung gesprochen.

Neuer Chef in Starnberg wird nun Peter Lenz. Der 62-Jährige war mehr als 23 Jahre lang in der Leitung der Barmherzigen Brüder in Regensburg tätig und danach unter anderem Geschäftsführer am Klinikum Garmisch-Partenkirchen und beim „RoMed“-Klinikverbund. Beide zusammen seien mit dem Klinikum Starnberg Gründungsmitglieder des Verbunds „Gesundheit Oberbayern“ gewesen, erklärt Holding-Chef Weiler. Er kenne Lenz bereits seit Ende der 1990er-Jahre bestens.

Zuletzt war Lenz Geschäftsführer der hochdefizitären Ilmtalklinik GmbH mit den Standorten Pfaffenhofen und Mainburg – er beendete das Engagement im Herbst 2022 nach wenigen Monaten aus gesundheitlichen Gründen. „Peter Lenz ist als Strukturexperte bekannt, der sein Handwerk versteht, und das ist für das Klinikum Starnberg wichtig“, lobt Weiler seinen neuen Starnberg-Chef.

Peter Lenz ist neuer Geschäftsführer des Starnberger Klinikums. © privat

Auch den künftigen Geschäftsführer in Seefeld/Herrsching und Penzberg, Martin Schmid, kenne er seit Langem, unter anderem über die Landesgruppe Bayern des Verbands der Krankenhausdirektoren Deutschlands. Der 60-Jährige war bis 30. November 2020 rund 19 Jahre lang Geschäftsführer des Klinikums Fichtelgebirge mit Standorten in Selb und Marktredwitz. Dort hatte er auch in der Kritik gestanden, nachdem Abteilungen geschlossen worden waren.

Was er von den neuen Chefs erwartet, formuliert Landrat Stefan Frey so: „Es geht darum, die Klinik zu stabilisieren und zu optimieren.“ Ziel müsse es sein, wieder rentabel zu werden und schwarze Zahlen zu schreiben, wie es vor der Corona-Krise der Fall gewesen sei. Aktuell muss der Landkreis die Kliniken mit mehreren Millionen Euro unterstützen.

„Wir haben gute Ärzte und Personal, das hinlangen kann“, sagt Frey. Nun komme es darauf an, dieses Personal optimal einzusetzen. „Unsere Aufgabe ist es, unsere Mitarbeiter mitzunehmen und die richtigen Weichen zu stellen.“ Die Starnberger Kliniken beschäftigen – ohne die Medizinischen Versorgungszentren – 1827 Mitarbeiter, davon 929 in Starnberg, 452 in Seefeld/Herrsching, 249 in Penzberg und 206 in der Holding.