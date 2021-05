Starnberger Kreistag: Hybridsitzungen ab Juni - aber Bürger müssen in den Saal

Nur Politiker können sich zuschalten

Hybrid werden ab sofort auch Ausschüsse des Kreistages beraten, allerdings dürfen sich nur Kreisräte per Video zuschalten. Das hat etwas mit früheren Beschlüssen zu tun.

Landkreis – Ohne große Debatte hat sich der Kreistag am Montag für die Einführung von sogenannten Hybridsitzungen ausgesprochen, bei denen sich Kreisräte – und nur diese – digital von zu Hause aus beteiligen können. Bürger müssen nach wie vor in den Sitzungssaal kommen, und sie müssen sich möglicherweise vorher testen lassen.

Die Hybridsitzungen sind seit Kurzem nach einer Gesetzesänderung in Bayern möglich, die die persönliche Anwesenheitspflicht bei Sitzungen aufhebt. Der Landkreis hat, wie berichtet, ein datenschutzkonformes System geschaffen, mit dem sich Kreisräte (und Verwaltungsmitarbeiter) zuschalten können, alle sehen und alle hören und auch abstimmen können. Im Saal selbst muss zumindest der Sitzungsleiter sitzen, zumeist also Landrat Stefan Frey – und Zuhörer und Presse, denen der Landkreis den digitalen Zugang verwehrt. Das hat nichts mit den Vorgaben der Hybridsitzungen zu tun, sondern mehr damit, dass der Kreistag einen Livestream seiner Sitzung wegen zu geringer Bereitschaft unter Kreisräten und Verwaltungsmitarbeitern dazu verworfen hat. Würde man die Öffentlichkeit zu Hybridsitzungen zulassen, käme das einem Livestream gleich – und dann müssten alle Sitzungsteilnehmer der Übertragung zustimmen (was knapp die Hälfte der seinerzeit Befragten aber nicht will). Hybridsitzungen wird es bis Jahresende geben; dann soll entschieden werden, ob man dabei bleibt.

Testpflicht bei Sitzungen: Juristisch heikel

Landrat Stefan Frey erkundigte sich in der Sitzung auch nach einem Meinungsbild, wie die Kreisräte bei diesen Sitzungen zu einer Testpflicht stehen. Die ist juristisch heikel, weil der Landrat einerseits das Hausrecht in den Sitzungen hat und es andererseits grundsätzlich problematisch ist, Zuhörer oder gar Kreisräte auszuschließen. Einige Gemeinden verlangen negative Tests, wie sie auch im Biergarten nötig sind, andere appellieren, wieder andere verlangen nichts. Auf Kreisebene gab es bisher Appelle, getestet zu erscheinen.

Prof. Ingo Hahn (AfD) protestierte gegen eine Pflicht, schließlich gebe es auch Maskenpflicht und Abstände, und ein Superspreader-Vorfall sei nicht bekannt. Würde man Nicht-Testwillige ausschließen, „haben wir ein demokratisches Problem“. Das fanden andere Kreisräte abwegig: Man habe eine Verantwortung für die Gesundheit anderer, mahnte Dr. Ute Eiling-Hütig (CSU), Martina Neubauer (Grüne) verwies auf Ansteckungsfälle in Gemeinderatssitzungen und die lange Zeit, die Sitzungen dauerten. Als Christine Nimbach (fraktionslos) auf angebliche Schwächen der Tests hinwies und eine ausführliche Debatte im Kreistag forderte, reichte es Frey: „Ich werde das sicher nicht zu einem Thema im Kreistag machen“, sagte er, vielmehr falle das in sein Hausrecht. Und er wolle immer „wirksame Beschlüsse“ fassen. Abschließend ist über eine Testpflicht nicht entschieden, sie gilt aber als eher unwahrscheinlich. Die erste Hybridsitzung dürfte die des Sozialausschusses am 16. Juni sein.