Kultursommer für Kinder und im Park

Teilen

Ami und Wally Warning eröffnen die Konzertreihe beim Kultursommer in Starnberg - am Donnerstag beim MRSV. © Max Alberti

Die Premiere glückte, heuer gibt es die zweite Auflage: Diese Woche startet der Starnberger Kultursommer mit ersten Veranstaltungen. Der Kartenvorverkauf läuft, erstmals gibt es auch einen Kultursommer speziell für Kinder. Ein Teil des Programms an einem neuen Spielort hingegen steht noch aus.

Starnberg – Konzerte, Performances, Ausstellungen, Schauspieldarbietungen sowie Kinder- und Jugendprogramme bilden in diesem Jahr den Starnberger Kultursommer, der pünktlich zum Sommeranfang mit einem Konzert von Ami und Wally Warning beginnt. Neu sind heuer Angebote für Kinder – und Konzerte im Bucentaurpark. Das genaue Programm dafür will die Stadt diese Woche veröffentlichen. Diese Termine stehen fest:

Donnerstag, 23. Juni, 19 Uhr, Münchener Ruder- und Segelverein: Ami und Wally Warning starten die Veranstaltungsreihe mit Reggae, Groove und Soul. „Bei hoffentlich schönstem Sommerwetter, guten Gesprächen und erfrischenden Getränken können sich die Gäste perfekt in den diesjährigen Starnberger Kultursommer einstimmen“, erklärt Rathaussprecherin Lena Choi. Der Eintritt ist frei.

Freitag, 24. Juni, 18.30 Uhr, Kino Breitwand: Mit kunstvoll verarbeiteten Film- und Fotoausschnitten, die von der Künstlerin Manuela Hartel inszeniert werden, Livemusik durch David Schwarz (Klavier/ Electronics) und Maren Kessler als Darstellerin bekommen Zuschauer bei der Performance „Marlene Dietrich – eine performative Musik-Revue“ einen außergewöhnlichen Einblick in das Leben der Ausnahmekünstlerin Marlene Dietrich. Dieser Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Petra-Kelly-Stiftung statt.

Freitag, 24. Juni, 21.30 Uhr, Schlossgarten: Zusammen mit „KunstRäume am See“ lädt die Stadt für diesen Abend zu einer „zauberhaften, musikalisch-lyrischen Nocturne unter freiem Himmel“ unter dem Titel „Traum Sterne Schlaf“ mit Josef Brustmann ein.

Samstag, 25. Juni, 18.30 und 20.30 Uhr, Münchener Ruder- und Segelverein: Ein lateinamerikanischer Tanz-Workshop macht den Anfang, ab 20.30 Uhr von „El Flecha Negra“ können Teilnehmer das Erlernte gleich umsetzen. Die professionellen Musiker, zu Gast bei vielen Festivals, mischen laut Beschreibung der Stadt traditionellen Cumbia und Reggae mit modernem Mestizo und peruanischen Chicha-Klängen. Der Workshop ist nicht nur für Paare, Anmeldungen sind jedoch nötig unter kulturbuero@starnberg.de oder (0 81 51) 77 21 59.

Mittwoch, 29. Juni, 18.30 Uhr, Garten Museum Starnberger See: Der bayerische Liedermacher Maxi Pongratz, bekannt als Kopf von „Kofelgschroa“, stellt sein neues Album „Meine Ängste“ vor.

Donnerstag, 30. Juni, 19.30 Uhr, Innenhof des Schlosses: Esther Schöpf, Norbert Groh und Leander Kaiser spielen unter dem Titel „Summertime – Sommerlicher Klangzauber zwischen Renaissance und Jazz“ italienische, englische und französische Tänze der Renaissance in Verbindung mit Jazz.

Samstag, 2. Juli, 19.30 Uhr, Innenhof Schloss: Bei „Miniatures – Kammermusik rund um die Geige“ präsentieren Studierende der Meisterklasse von Julia Fischer einen musikalischen Rundgang durch drei Länder in drei Epochen, mit Werken von A. Dvorak, J. Haydn, G.P. Telemann und W.A. Mozart.

Neu in diesem Jahr sind Angebote speziell für Kinder. Gemeinsam mit der Musikgruppe „Vederspyl“ können sich kleine und große Zuhörer am Sonntag, 3. Juli, ab 17 Uhr auf eine spannende Reise in die Zeit des Mittelalters, zu Burgfräulein, Rittern und fahrenden Musikern begeben. Das Familienkonzert „Von Burg zu Burg – Mit fahrenden Musikern durchs Mittelalter“ findet im Innenhof des Schlosses Starnberg statt. Speziell für kleinere Kinder ab drei Jahren gibt es eine Kinderkulturbühne am Bucentaurpark, auf der am Freitag, 8. Juli, die Puppenspielerin Nicole Weißbrodt (Theater LaKritz) ab 16 Uhr ihr Fingerpuppentheater „Dornröschen“ zeigt. Das Rahmenprogramm des 35-minütigen Kinderstücks macht gute Laune: Neben einer Handpuppenausstellung von Schülern der Fachakademie für Sozialpädagogik der Berufsschule gibt es Kinderschminken und eine kleine Eis-Party.

Kulturbühne auch am Bucentaurpark

Neben der Kinderbühne gibt es am Bucentaurpark auch eine große, die ab Juli bespielt wird. Erste Termine dort: Zur Eröffnung am Freitag, 1. Juli, ab 18 Uhr spielen dort „Key for Two“ vierhändig Klavier. Der Eintritt ist frei, der Bereich ist überdacht – das Wetter spielt also keine Rolle. Danach gibt es fast jeden Tag Programm auf der Bühne, etwa eine Session junger Musiker (2. Juli), ein Konzert von „Ladylike“ (3. Juli) oder des „Upstroke Music Collectif“ (6. Juli). Details zum Kultursommer im Park und den Terimen dort gibt die Stadt in dieser Woche bekannt.

Tickets, soweit nötig, können online über den Veranstaltungskalender auf www.starnberg.de erworben werden. Karten gibt es auch bei der Tourist-Information Starnberg (Hauptstraße 1). Sofern das Kartenkontingent noch nicht erschöpft ist, können die Karten auch an der Abendkasse erworben werden (Aufpreis: zwei Euro), teilte die Stadt mit. Ist der Eintritt frei, werden Zuschauer bis zur zulässigen Obergrenze eingelassen. Sollte es an einem Termin regnen, werden Karteninhaber über den Ausweichstandort informiert; einige Veranstaltungen sind wetterunabhängig. mm