Eine Starnberger Legende lebt wieder auf

Von: Peter Schiebel

Arbeiten an der temporären Wiedereröffnung des Schloss-Theaters im ehemaligen Schuhhaus Linse (v.l.): Jo Reichard, Ute Schaeberle, Pat Patou, Stefan Hirn, Christine Linse, Naomi Lawrence und Sabine Linse. © Andrea Jaksch

Das Geschäft ist geräumt, das Schuhhaus Linse in der Wittelsbacherstraße 1 endgültig Geschichte. Bevor das Gebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden soll, zieht nun aber neues Leben ein. Die kulturelle Zwischennutzung als Schloss-Theater ist auch eine Reminiszenz an frühere Jahre.

Starnberg – Hier brachten die Filme die große, weite Welt nach Starnberg. Hier feierten Abiturienten ihren Abschluss. Hier gab es Konzerte, Partys und Theateraufführungen: Das Schloss-Theater in der Wittelsbacherstraße 1 war knapp 20 Jahre lang für viele Starnberger eine feste Ausgeh-Adresse in der Stadt, ehe Johann Linse Ende der 1960er-Jahre das Gebäude kaufte und darin sein weithin bekanntes und erfolgreiches Schuhhaus einrichtete. Nun feiern die Räumlichkeiten und der Name ein nicht für möglich gehaltenes Comeback. Am kommenden Freitag, 4. August, eröffnet das Künstlerkollektiv „Wittelsbacher 1“ im Schloss-Theater die Ausstellung „Ankommen“. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits seit Wochen.

Vom Kinozum Schuhhaus

Hans Kürzinger erbaute das Haus nach dem Zweiten Weltkrieg. Er hatte zuvor bereits das Kino im Gasthof Pellet-Mayer an der Josef-Jägerhuber-Straße betrieben. „Am 13. Oktober 1950 war Eröffnung des Schloss-Theaters“, erzählt seine Tochter Edeltraud Brischwein, die damals sechs Jahre alt war. Herzstück des Hauses war der Saal mit den Sitzreihen: die Wände 5,50 Meter hoch, auf beiden Seiten eingerahmt von Säulen, die Decke im Schachbrettmuster und mit umlaufender Stuckleiste.

Der Saal war von 1969 an auch das Herzstück des Schuhhauses. Dem Zweck angemessen, baute Johann Linse allerdings umfangreiches Mobiliar ein: Regale und Schränke, einen Verkaufstresen, Sitzgelegenheiten, Dekoartikel, Lampen – und eine Zwischendecke. Mittlerweile gibt es bekanntlich große Pläne auf dem Grundstück. Bereits vor dreieinhalb Jahren hatte Eigentümer Hans Linse, der Enkel Johann Linses, in öffentlicher Sitzung Pläne für einen Abriss des Altbestandes und einen Neubau vorgestellt, die im Bauausschuss des Stadtrats auf viel Lob und Wohlwollen stießen. Seitdem wird an dem Projekt auf mehreren Ebenen gearbeitet.

Künstlerkollektivergreift Chance

Nachdem Linse den Schuhverkauf in der Zwischenzeit endgültig beendet hat, schlug die Stunde des Künstlerkollektivs, das sich nach der Adresse mittlerweile „Wittelsbacher 1“ nennt. „Vor zwei Jahren hatte sich der Kern unseres Kollektivs erstmals Gedanken gemacht, wie man Starnberg wiederbeleben könnte“, berichtet Patricia Lawrence alias Pat Patou. Erste öffentliche Aktion waren die bunten Stühle auf dem Kirchplatz im Sommer 2021 unter dem Titel „Glücksmomente nehmen Platz“. Allmählich habe sich das Konzept „Ankommen in Starnberg“ herauskristallisiert, erzählt Patricia Lawrence im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Damit wollten die Künstler aufzeigen, wie sich die Stadt wieder zu einem charismatischen Ort jenseits der überfüllten Strandpromenade entwickeln könnte.

Zwar ließ sich bislang noch nicht das Vorhaben umsetzen, die Unterführung beim Bahnhof optisch wie ein Schwimmbad zu gestalten, dafür rannten die Künstler bei der Familie Linse im wahrsten Sinn des Wortes offene Türen ein, nachdem der Schuhverkauf beendet war. Und so wird seit ein paar Wochen in der Wittelsbacherstraße 1 entrümpelt und entkernt, es werden Wände (in einem leichten Fliederton) und Decken (in Salbeigrün) gestrichen, ein neuer Boden wird verlegt und, und, und. Was die Künstler und die Familie Linse seitdem immer wieder aufs Neue entzückt, ist der alte Kinosaal in seiner vollen Pracht.

„Wenn man oben im Lager war, konnte man einen Teil der Säulen sehen“, sagt Christine Linse, die Schwester von Hans Linse und unter dem Künstlernamen LiLi.Th auch beim Kollektiv dabei. „Seit drei Jahren hatte ich den Wunsch, diesen Raum in Gänze zu sehen.“ Dass dies nun möglich sei, sei einfach nur großartig. Dahinter stecke „unfassbar viel“ Arbeit, sagt Patricia Lawrence. Allein die Teile der abgebauten Holzdecke hätten auf vier riesige Anhänger gepasst. Und gesondert zu entsorgende Brandschutzeinrichtungen hätten einen 19-Kubikmeter-Container gefüllt.

Diese historische Aufnahme zeigt das Gebäude Wittelsbacherstraße 1, als es noch das Kino Schloss-Theater war. Von 1950 bis Ende der 1960er-Jahre ließ Hans Kürzinger hier die Bilder laufen. © Edeltraud Brischwein

Die Arbeiten sind natürlich nicht unbemerkt geblieben. Auch der Enkel von Hans Kürzinger habe auf einmal in der Tür des Geschäfts gestanden, sagt Christine Linse. Als er den alten Kinosaal gesehen habe, habe er Tränen in den Augen gehabt. „Es gibt so viele Menschen, die Erinnerung an das Schloss-Theater haben“, betont sie.

Ausstellungseröffnungam Freitagabend

Was nun mit und in dem Raum passiert? Am Freitag um 19 Uhr öffnet zunächst die Ausstellung „Ankommen“ mit Werken von elf Künstlern: neben Pat Patou und LiLi.Th sind Naomi Lawrence, Renate Hofer, Ingrid Reichard, Jo Reichard, Ute Schaeberle, Katja Gehrung, Justyna Nizinska, Stefan Hirn und Valentina Klöppel mit dabei. Sie zeigen Bilder, Skulpturen, Objekte, Collagen, Fotografien und Installationen. Die Ausstellung ist anschließend vier Wochen lang zu sehen. Die Schirmherrschaft hat Elisabeth Carr von den Kunsträumen am See übernommen, die Kindheitserinnerungen an das Schloss-Theater hat. „Die Öffnung diese zentralen Raums als Kulturraum freut mich sehr“, sagt sie. Zur Vernissage spielt um 20 Uhr die Band „Smile“, von 22 Uhr an legt Hans Linse alias DJ The Rock auf. Livemusik gibt es auch am Samstag, 5. August um 20 Uhr mit der Davy-Oz-Band, am Sonntag, 6. August, erklingen von 17 Uhr an lateinamerikanische DJ-Mixes.

Im Anschluss soll das Schloss-Theater weiter bespielt werden. Wenn es nach Patricia Lawrence gibt, die auch von einer „Kulturinsel“ spricht, sogar dauerhaft. Christine Linse kann sich Clubabende vorstellen, Tanzveranstaltungen, ein Café und vieles mehr. Die Wittelsbacherstraße 1 solle „ein Ort der Begegnung“ im Herzen Starnbergs werden, sagt sie. So, wie es früher bereits der Fall war.