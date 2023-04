Polizei meldet mysteriöse Schüsse im Wald bei Söcking

Von: Volker Ufertinger

Aus einer Kleinkaliber kamen wohl die Schüsse, die am Palmsonntag bei Söcking zu hören waren. © Matthias Balk/dpa

Am frühen Sonntagnachmittag waren im Wald bei Söcking Schüsse zu hören. Von Jägern stammten sie nicht. Die Polizei rückte aus - ohne Erfolg.

Starnberg - Schüsse im Wald westlich von Söcking haben am Sonntagnachmittag die Menschen in Starnberg aufgeschreckt. Bei der Inspektion in der Rheinlandstraße gingen gegen 13.30 Uhr mehrere Meldungen von Ohrenzeugen ein, die berichteten, dass im Wald geschossen werde. Vermutlich handelte es sich um Kleinkaliber. Daraufhin durchkämmte die Polizei die Gegend, verstärkt durch Beamte aus den umliegenden Inspektionen. Allerdings fanden die Polizeibeamten keinen Hinweis auf den oder die Verursacher. Auszuschließen ist, dass es sich um Jäger handelte. Auch ein Kapitaldelikt oder einen Suizid schließt die Polizei aus. Nachdem es sich um eine Abfolge von Schüssen in einem gewissen zeitlichen Abstand handelte, liegt der Gedanke einer illegalen Schießübung nahe. Die Polizei will sich jedoch an Spekulationen über die Ursache ausdrücklich nicht beteiligen. Die Kräfte rückten gegen 15 Uhr wieder ab, ohne eine konkrete Spur gefunden zu haben.

