Zeugen gesucht für Unfallfluchten

Das Gedränge bei schönem Wetter am Starnberger See hat Schattenseite - Parkunfälle. Für zwei sucht die Polizei Zeugen.

Percha/Starnberg - Die Polizei sucht Zeugen zweier Unfallfluchten am Freitag in Seenähe. Am Buzentaurweg in Percha wurde zwischen 11.30 und 15.25 Uhr ein dort abgestellter weißer Mercedes einer 47-jährigen Münchnerin angefahren, teilte die Inspektion am Samstag mit. Schaden an der Fahrerseite: rund 1000 Euro. Der schwarze Mercedes eines 68-jährigen Münchners wurde am Freitag zwischen 11.25 und 18 Uhr auf dem Parkplatz an der Strandbadstraße in Starnberg beschädigt. Der Wagen wies Lackschäden, einen Schaden an der Front und ein abgebrochenes Kennzeichen auf. Zu beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweis an (0 81 51) 36 40, da die Verursacher sich nicht um die Schäden kümmerten.

