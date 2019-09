Segler und SUP-Fahrerin Naturschutzgebieten

Insgesamt sechs Anzeigen gegen Wassersportler am Starnberger See nahm die örtliche Polizei am Wochenende auf. Viele nehmen es mit den Regeln auf dem See nicht so genau.

Landkreis – Das schöne Wetter am vergangenen Wochenende lockte viele Wassersportler an und auf den Starnberger See. „Leider nahmen es einige mit der Einhaltung der dort bestehenden Vorschriften nicht ganz so genau“, schreibt die Starnberger Polizei in einer Pressemitteilung.

Ein 68-jähriger Elektrobootfahrer aus Starnberg kam am Samstag zu nah ans Ufer. Statt der erforderlichen 300 Meter fuhr er auf 100 Meter ans Ostufer heran. Dies stelle gerade an einem warmen Badetag wie diesem „eine erhebliche Gefährdung“ von Schwimmern dar, so die Polizei. Ebenfalls am Samstag beanstandeten die Beamten auch Stand-up-Paddler und Kajakfahrer, die in die Schutzgebiete am Bernrieder Horn und im Karpfenwinkel bei Unterzeismering vorgedrungen waren. Ein anderer SUP-Fahrer paddelte am Sonntag durch den Karpfenwinkel, außerdem ankerte dort ein Segelboot, ein anderes fuhr durch das mit gelben Bojen markierte Schutzgebiet. Darüber hinaus wurde ein Kanufahrer erwischt, der zu dem Segler gehörte.

Die Polizei weist darauf hin, dass sich Wassersportler über die Vorschriften und Sperrgebiete informieren sollen – zum Beispiel auf der Internetseite des Landratsamtes oder der Wassersportverbände. In allen sechs Fällen wurde Anzeige erstattet.