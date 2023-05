Starnberger Seeanbindung: Was im neuen Bahn-Vertrag steht

Blick in den Himmel am Bahnhof See: Im seit Dienstag einsehbaren Vertrag ist auch geregelt, dass Bahn und Stadt Verbesserungen am Bahnhof See anstreben, und das möglichst schnell. © ike

43 Seiten umfasst der veröffentlichte Teil des Vertrags zur Seeanbindung, der in einer teilweise geschwärzten Version seit Dienstag auf der Internetseite der Stadt einsehbar ist. Vieles aus dem Inhalt ist bekannt, manches nicht.

Starnberg – „Vergleichs- und Realisierungsvereinbarung Bahnanlagen Starnberg Bahnhof See“ steht über dem 43-seitigen Vertrag, der seit Dienstag online nachzulesen ist. Allerdings nicht komplett, wie die Stadtverwaltung schon vorab angekündigt hatte: „Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Schwärzungen aus Datenschutzgründen und zum Schutz von Betriebsgeheimnissen der Deutschen Bahn erfolgt sind.“ Allzu viel ist es nicht, jedoch gehören einige Anlagen des Vertrags zu den geschwärzten Bereichen.

Der Kompromiss sieht nach Mitteilung der Stadt „die Neuordnung von Bahnanlagen an drei Standorten in Starnberg vor: Der Bahnhof See gibt eines seiner bisherigen vier Gleise und damit auch zwei seiner bisherigen Funktionen ab: Regionalzüge halten in Zukunft nicht mehr am Bahnhof See, sondern am Bahnhof Nord. Und das Wende- und Abstellgleis für die S-Bahn wird aus dem Bahnhof See circa einen Kilometer nach Süden verlegt, an die Gleistrasse Richtung Tutzing, in der Nähe des Oberen Seewegs“. Nachzulesen ist der Vertrag auf starnberg.de im Bereich „Wirtschaft, Planen & Bauen“ unter Seeanbindung.

In der Präambel wird die Vorgeschichte der Verträge von 1987 kurz dargelegt, inklusive eines Hinweises, dass Teile wie der Bahnhof Nord realisiert worden seien. Auf die Mediation 2017 und deren Scheitern wird ebenso verwiesen wie auf die Klage der Bahn und die Gespräche danach, die zur vorliegenden Vereinbarung geführt haben. Festgelegt ist auch, dass die Bahn ihren Flächenbedarf auf das für den Betrieb nötige Mindestmaß reduziert.

Umzug des Regionalzughalts an den Bahnhof Nord

In den Vertrag werden die Errichtung eines Betriebsbahnhofs südlich des Bahnhof See sowie des Wendegleises verankert und, dass dieser erschlossen werden muss. Ebenso festgelegt ist der Umzug des Regionalzughalts an den Bahnhof Nord. Für die Bahnanlagen gilt, dass die Bahn oder von ihr Beauftragte Planung und Bau innerhalb des Bereichs bestehender oder neuer Bahnanlagen in eigenem Namen und Trägerschaft übernimmt. In Zuständigkeit der Stadt fallen Erschließung und andere Maßnahmen, Fahrrad- und Behindertenstellplätze sowie eine Straßenüberführung, die nicht näher benannt ist. Für Maßnahmen der Stadt am Bahnhofplatz oder an der Seepromenade und dergleichen gilt der Vertrag nicht.

Für die Starnberger Bevölkerung ist wohl vor allem der Punkt „Interimslösung“ von Interesse. Beide Seiten kamen laut Vertrag überein, dass „eine weitere Verbesserung des Fahrgastkomforts, insbesondere im Hinblick auf Überdachung und barrierefreien Zugang zu den Bahngleisen, angestrebt werden soll“. Die Bahn verpflichtete sich, Maßnahmen zuzustimmen und zu unterstützen, soweit mit dem Bahnbetrieb vereinbar. Die Stadt trägt demnach die Kosten für Planung, Bau und Betrieb.

Im Vertrag geregelt werden auch die Grundstücksfragen, Grundstückserwerb und dergleichen. Festgeschrieben ist auch, dass eigentlich beide Seiten gar nicht wissen, was genau alles auf sie zukommt: „Die Parteien sind sich darüber im Klaren, dass die wechselseitigen Verpflichtungen in dieser Vereinbarung noch nicht abschließend beschrieben und formuliert werden können. Dies ist schon der Tatsache geschuldet, dass bei Abschluss dieser Vereinbarung noch keine (soweit erforderlich) bestandskräftige Baugenehmigung sowie kein Planfeststellungsbeschluss vorliegen und auch die ggf. anteilige Finanzierung durch Fördermittel Dritter noch nicht final feststeht.“ Beide Seiten versichern sich der gegenseitigen Unterstützung und Information.

Rahmenterminplan zur Seeanbindung nicht aussagekräftig

Ein Rahmenterminplan liegt der Vereinbarung bei, nicht aber der Veröffentlichung – angesichts der vielen Unsicherheiten etwa durch die Genehmigungsverfahren wäre der Plan wohl auch nicht sehr aussagekräftig.

Und das Geld? Dass beide Parteien „möglichst umfangreich“ Fördermittel anstreben, steht ebenso im Vertrag wie die Festlegung, dass das Ausbleiben von Fördermitteln kein Kündigungsgrund sei. Geregelt ist die Finanzierung im bereits bekannten Umfang, nämlich aus dem Erlös von Grundstücksverkäufen, Fördermitteln und Zuwendungen der Stadt. Die im Vertrag genannte Summe ist geschwärzt. Die Bahn trägt Kosten für Maßnahmen nach der Gesetzeslage für Eisenbahnkreuzungen und steuert die Grundstücke bei, mehr aber nicht. Die Stadt ist verpflichtet, die anderen Kosten zu tragen. Im Vertrag geregelt ist auch die Klagerücknahme durch die Bahn sowie die bekannte Regelung, dass die Stadt vom Vertrag unter bestimmten Umständen bis Jahresende zurücktreten kann.

Interessanterweise gibt es einen Passus für den Fall, dass das Projekt oder Teile wie beispielsweise das Wendegleis/der Betriebsbahnhof aus genehmigungsrechtlichen Gründen nicht realisiert werden kann. Dann soll eine neue Variante erarbeitet werden. Kommt diese nicht zustande, müsste die Stadt der Bahn angefallene Kosten erstatten. Geregelt ist auch, dass ein Lenkungskreis das Projekt begleiten soll.

