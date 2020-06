Tunnel-Banner dürfen wieder aufgehängt werden

Die blauen Tunnelplakate in Starnberg dürfen wieder aufgehängt werden. Der Stadtrat hat die Regelungen geändert.

Starnberg – Das Staatliche Bauamt Weilheim darf künftig wieder mit Transparenten auf die Tunnelbaustelle und den dazugehörigen Infocontainer hinweisen. Dafür hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung den Weg freigemacht, indem er die Plakatierungsverordnung mit großer Mehrheit geändert hat. Dagegen stimmten lediglich die Tunnelgegner der WPS und BMS-Stadtrat Anton Summer.

Die Verordnung regelt, dass Anschläge und Plakate im Normalfall nur an Plakatsäulen, Anschlagtafeln, Transparentstellen und Schaukästen erlaubt sind. Es gibt einige Ausnahmen, etwa Plakate und Ankündigungen von örtlichen Vereinen und Verbänden, die auf Veranstaltungen hinweisen, oder auch Wahlwerbung in einem zeitlich begrenzten Rahmen. Für Bekanntmachungen von öffentlichen Stellen, zu denen auch das Staatliche Bauamt gehört, waren bislang keine Ausnahmen vorgesehen. Deswegen hatte die Stadtverwaltung noch vor der Kommunalwahl die blau-weißen Tunnel-Banner des Bauamts in der Stadt auch abhängen lassen (wir berichteten).

Kritik von Tunnel-Gegnern

Die Regelung hat der Stadtrat nun geändert, auch wenn die WPS-Stadträte das gar nicht verstehen wollten. Prof. Günther Picker kritisierte, dass einer Behörde „eine Sonderrolle“ eingeräumt werde. Markus Mooser (WPS) sprach von einer „eindeutigen Werbe-Aktion für den B 2-Tunnel“. Marc Fiedler (FDP) sah in der Informationspflicht der Behörden hingegen eine „hoheitliche Aufgabe“. Und auch Bürgermeister Patrick Janik konnte die Kritik nicht nachvollziehen. Auch die Stadt solle den Bürgern die Möglichkeit einräumen, sich über das Projekt informieren zu können, sagte er. Zudem könne von einer Behörde Fingerspitzengefühl bei Art und Anzahl der Werbemittel erwartet werden. Schließlich stecke ja kein kommerzielles Interesse dahinter, sagte der Bürgermeister.

Die Abhäng-Aktion kurz vor der Kommunalwahl hatte seinerzeit einige Wellen geschlagen.