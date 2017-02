Liveticker: Bund will Geld geben, wenn Stadtrat zustimmt

Der Starnberger Stadtrat entscheidet am Montagabend über den B2-Entlastungstunnel. Der Ausgang ist offen - es wird in jedem Fall eine historische Sitzung. Alles zur Jahrhundert-Entscheidung in unserem Liveticker.

<<< Aktualisieren >>>

20.33 Uhr: Neubauer geht Mooser an: Der Eindruck, es gebe Mittel für eine Umfahrung, sei falsch. Linder dazu: Für den Tunnel hat der Bund Geld, für eine Umfahrung nicht - weil sie nicht geplant ist und in keinem Plan steht.

Vizebürgermeister Dr. Klaus Rieskamp (BLS) schaltet sich nun in die Debatte ein. Eine Nordostumfahrung zwischen Waldkreuzung zur A95 bei Oberdill fange viele Verkehre ab, die der Tunnel nicht erfasst. Sie wäre „eine wesentliche Komponente im Verkehrskonzept des Landkreises“, und ob sie nun eine Nordumgehung Starnbergs oder eine Südumgehung Gautings, sei letztlich egal. Hintergrund: Eine solche Ost-West-Verbindung ist in etwa das, was als ortsferne Umfahrung gehandelt wird und für die die BLS seit Jahrzehnten eintritt. Rieskamp bat darum, diese Trasse ins Verkehrskonzept für den Südwesten Münchens aufzunehmen.

Sicher gebe es entlang der Nordosttrasse auch Hindernisse, die allerdings eine Kostenfrage seien. Die Querung des Mühltals sei beinahe zwingend, weil darunter ein FFH-Gebite mit Biotopen. Eine solche Trasse werden man „sehr sorgfältig planen müssen“.

20.30 Uhr: Langsam wird es kompliziert, weil von „Verkehren“ geredet wird. Christiane Falk (SPD) formulierte einige Anforderungen an eine Umgehungsstraße, die auch Linder teilt. Anton Wiesböck (FDP) verweist auf die „sehr dramatischen“ Folgen des Tunnelbaus für Starnberg. Wäre es nicht sinnvoller, erst die Umgehung zu bauen?

Linder verweist auf die Planfeststellung, in deren Verlauf zwischen 1999 und 2007 auch Umfahrungsvarianten geprüft worden seien. Ergebnis sei der Tunnel gewesen, der bergmännisch gebohrt werde. Es werde in Starnberg „keine Reisenbaustelle“ wie am Luise-Kiesselbach-Platz in München geben. Sicher werde es weitere Baustellen geben, die Straßenumbauten etwa oder die Notaussteige. Einen genauen Bauzeitenplan werde man erst nach Ausschreibungen haben. ergänzt Kordon. „Sicherlich werden wir Baustellen im Ort haben“, aber das Material werde aus dem Tunnel herausgefahren und direkt weg.

20.18 Uhr: Patrick Janik (UWG) erkennt in Starnberg so viele Verkehrsprobleme, dass der Tunnel allein nur einen Teil lösen würde und für eine Umfahrung noch genug blieben. Bei detaillierten Fragen - etwa zum Artenschutz oder zur Umsiedlung von Tieren - beginnt es im Saal unruhig zu werden. Man merkt: Die Zuhörer wollen sich mit den Grundfragen befassen, nicht mit Details. Aber: Es sind erst rund 90 Minuten Diskussion.

20.15 Uhr: Maximilian Ardelt (WPS) will mehr dazu wissen. Wenn man später eh aus Leistungsgründen eine Umfahrung braucht, könne man sie gleich bauen und den Tunnel weglassen. Kordon verweist auf Untersuchungen, wonach der Tunnel leistungsstark genug sei - anders als Prof. Peter Kirchhoff im Auftrag der BI Pro Umfahrung ermittelt habe.

Die Umfahrungsbefürworter von der WPS versuchen, den Tunnel argumentativ ins Abseits zu stellen. Michael Kordon stellt nochmals klar, dass der Tunnel für den Verkehr auf der B2 gebaut werde. Mooser sieht diese Lage: Ist der Tunnel einmal gebaut, werden Bund, Land und Kreis die Stadt nicht weiter bei einer Umfahrung unterstützen.

Nein, betont Linder. Über eine Förderfähigkeit könne erst mit einem konkreten Projekt bewertet werden. Das gebe es nicht. Mooser glaubt, dass der Freistaat gar kein Geld dafür ausgeben will. Stefan Frey (CSU) greift das auf, und wird von Eva John gestoppt: Es gebe eine Rednerreihenfolge und eine Absprache, dass erstmal die Fragen beraten werden. Frey will warten.

20.02 Uhr: John fährt fort, die Fragen abzuarbeiten. Beispiel: Wer zahlt für eine Umfahrung? Die Stadt, vermutlich, weil sie sie ja auch selbst bauen müsste. Ob‘s Fördermittel gäbe, ist derzeit nicht zu sagen.

Dr. Klaus Huber (WPS) fragt nach zu den Kosten des Tunnels, die er bei bis zu 200 Millionen sieht. Offiziell seien es 162 Millionen Euro, entgegnet Linder, dazu kommen bisher verbrauchte rund vier Millionen Euro für die Planung. Linder zufolge trägt auch der Freistaat einen Teil der Kosten für die Planung. Huber rechnet mit einigen Faktoren nach und kommt auf rund 190 Millionen. Linder kommentiert trocken: Gerechnet sei dies richtig, ob es so wird, könne er nicht sagen.

Und weiter: Wie realistisch wäre eine Umfahrung? Es gibt grundlegende Antworten, aber keine konkrete Antwort, weil es ja noch keine konkrete Planung für eine Umfahrung existiert. Aber, zitiert Eva John weiter: Im Genehmigungsprozess würde ein (womöglich aufgegebener) Tunnel als Projekt immer mitbetrachtet werden - er gälte weiter als Alternative. Linder stellt klar: Wäre ein Natura2000-Schutzgebiet von der Umfahrung betroffen, müsse eine weniger umweltrelevante Lösung gewählt werden. Da wäre der Tunnel weiter im Spiel.

+ Blick von der Leutstettener Kreuzung Richtung Autobahn - wenn der Tunnel fertig wäre. © Staatliches Bauamt Weilheim

19.52 Uhr: Seitens der Stadt brauche es nur noch ein politisches Signal, um mit dem Bau zu beginnen, erklärt Otto Gaßner (UWG). Ein solcher Antrag liege vor. Dessen Maxime (sinngemäß „Tunnel bauen, Umfahrung planen“) sei doch das richtige für die Lösung der Starnberger Probleme.

19.45 Uhr: Aussagen aus Berlin beurteilt Markus Mooser (WPS) skeptisch - schon Peter Ramsauer habe solche Aussagen getroffen und nicht gehalten. Das war übrigens 2013 im Herbst. Mooser bohrt weiter bei beim Durchstich Petersbrunner Straße und den Enteignungen nach. Sei mit weiteren Enteignungen zu rechnen, auch entlang der Trasse? Linder kontert: Es sei im PLanfeststellungsbeschluss geregelt, die Betroffenen wüssten bereits bescheid. In einigen Fälle habe es schon Gespräche gegeben. Kordon betont, seine Behörde wolle immer die Grundstücke kaufen, nicht enteignen. Das sei in seinen vier Jahren im Amt nicht vorgekommen. Linder schiebt nach, bei einer Enteignung werden ja Entschädigungen gezahlt und vieles mehr.

Stefan Frey wehrt Moosers Kritik an Berlin ab. Eine solche Aussage habe man noch nicht bekommen und könne sie mit anderen Aussagen nicht vergleichen. Auch Tunnel und Westumfahrung könne man nicht vergleichen. „Man kann nicht so tun, dass hier laufend Bürger enteignet werden“, sagt Frey. Befürchtungen vor weiteren Enteignungen zu schüren sei „hanebüchen und absurd“.

Martina Neubauer (Grüne) versucht, die Diskussion auf den Fragenkatalog zurückzubringen. Denn: Tunneldebatten habe man schon genug geführt.

19.38 Uhr: Linder warnt vor zeitlichen Schätzungen. Eine Haselmaus könne ein Projekt Jahre verzögern, weil zusätzliche Untersuchungen nötig seien.

Otto Gaßner (UWG), selbst Jurist, erklärt noch einmal die Formalien für eine Enteignung. Die Hürden dafür seien hoch; das Gericht habe den Tunnel-Bescheid überprüft und die Enteignung letztlich gebilligt. Enteignungen habe es auch an der Westumfahrung gegeben und es wären auch welche an einer Nordost-Umfahrung nötig.John widerspricht: Es habe an der Westumfahrung nur in einem Fall eine Besitzeinweisung gegeben in einem besonders schwierigen Fall.

Wann soll Baubeginn sein, fragt Josef Pfister (BMS). Er habe das Gespräch in München so in Erinnerung, dass sofort begonnen werden müsse. Dabei fehlten doch noch Detailplanungen, die Tunnelbohrmaschine und einiges mehr. „Da passen die Zeiträume nicht zusammen.“ Mit was solle begonnen werden?

Die Planung liege seit einiger Zeit brach, räumt Kordon vom Staatlichen Bauamt ein. Die Verlängerung der Genehmigung sei ein aufwendiges Verfahren und habe strenge Vorgaben - kaum machbar. Vor Jahren sei mit konkreten Planungen für einen Ausbau der Münchner Straße im Bereich Landratsamt begonnen worden; das werde wohl der Bereich sein, in dem es losgehen könnte. Parallel sollen die Grundstücksverhandlungen geführt werden. Man werde so beginnen, sagt Kordon, das der Genehmigungsbeschluss nicht verfalle - sollte sich der Rat für den Tunnel aussprechen.

Linder ergänzt, dass heute die Bedingungen anders seien als vor einigen Jahren - die „finanziellen Rahmenbedingungen“ seien gegeben. Er habe vor wenigen Tagen mit Bundesverkehrsminister Dobrindt gesprochen und ein Schreiben erhalten. Dobrindt erklärte, sein Haus wäre zu einer umgehenden Baufreigabe bereit, wenn der Stadtrat dem Tunnel zustimmt.

Die Bürgermeisterin merkt an, die Beschlüsse pro Tunnel seien ausgesetzt seit nicht einmal einem Jahr. Vorher hätten sie gegolten. Und ein Seitenhieb: Solche Schreiben hätte die Stadt Starnberg auch gerne zugeschickt bekommen. Linder: Der Brief sei erst am Freitag eingegangen, heute die erste Gelegenheit zum Vorlesen. Ein kleines Wortgefecht entsteht zur Unterhaltung der Zuhörer.

19.25 Uhr: Stefan Frey zitiert aus einem Urteil zum Tunnel. Demnach sei den Interessen der betroffenen Familie an der Petersbrunner Straße ausreichend Rechnung getragen worden.

Prof. Günter Picker (WPS) fragt nach, ob die B2 in Starnberg über dem Tunnel eine Staatsstraße bleiben muss oder Stadtstraße werden kann. Nach dem Planfeststellungsbeschluss soll sie Staatsstraße werden, sagt Kordon. Picker: Die Staatsstraße 2070 solle doch weiter auf der heutigen B2-Trasse (Hauptstra0e) laufen. Eine Abstufung der Haupt- zur städtischen Straße sei damit für Jahre ausgeschlossen. „Wir werden keine Gemeindestraßen haben, sondern Staatsstraßen“, sagt Picker. Linder kontert: Possenhofener, Hanfelder und Söckinger Straße würden Gemeindestraße. Es bleibe die 2063 in Richtung Gauting. Über dem Tunnel sei eine Abstufung zur Gemeindeverbindungsstraße angedacht. Der WPS-Chef beruft sich auf alte Unterlagen, wonach Starnberg dies alles beantragen müssen. Linder: Das passiert von Amts wegen.

Abstufungen sind übrigens an andere Projekte gebunden. Die Hanfelder Straße hängt an der Westumfahrung, die Söckinger am Tunnel. Heißt: Sind die Projekte abgeschlossen, kann die Stadt die Straßen gestalten, wie sie möchte.

19.15 Uhr: Markus Mooser (WPS) fragt nach der Betrachtung des Durchstichs der Petersbrunner Straße. Dort müsse ein Wohnhaus abgerissen werden, eine Familie verliere ihr Heim. Linder betont, natürlich spiele sowas eine Rolle, doch gebe es klare Vorgaben für die Abwägung - auch und besonders von Umweltschutzinteressen. Mooser lässt nicht locker: Man könne doch sehr wohl Straßen durch Wasserschutz- und FFH-Gebiete bauen. Er wolle nur festhalten, dass dort eine Familie betroffen sei.

Iris Ziebart (FDP, dritte Bürgermeisterin) erkundigt sich nach den Zeitplänen. Linder erklärte, bei einem positiven Beschluss werde umgehend begonnen - wohl mit einer Teilmaßnahme etwa an der Gautinger Straße. Mit einer Nordostumfahrung könne man dies nicht vergleichen, weil es keine konkrete Planung gebe. Ziebart bohrt nach: Gehe das ohne Verlängerung der Genehmigung? Linder verweist auf das Auslaufen des Planfeststellungsbeschlusses im Sommer 2018. „Wir werden eine Verlängerung nicht beantragen“, sagt er, wenn sich die Stadt für den Tunnel positioniert. Dann wäre eine Verlängerung auch nicht nötig.

Ziebart erkennt zehn Jahre bis zum fertigen Tunnel. Michael Kordon: „Der Beschluss ist da.“ Die Planung sei zwar älter, aber man könne bald beginnen. „Wenn der Stadtrat nicht zustimmt, werden wir die Pläne im Schrank lassen.“ Kordon geht davon aus, 2018 mit ersten Bauarbeiten für den Tunnel beginnen zu können.

19.10 Uhr: Stefan Frey (CSU) fragt gezielt bei Linder nach: Die Stadt könne dann mit der alten B2 (oberirdisch) machen, was er wolle? Ja, sagt Linder. Und: Außerhalb des Tunnels sei die B2 nach dem Tunnelbau eine Bundesstraße wie bisher in Zuständigkeit des Bundes.

19 Uhr: Markus Mooser (WPS) fragt nach der Baulastträgerschaft für einen B2-Tunnel. Es gebe da ja Einwohnergrenzen. Stimmt, sagt Linder, aber bei Fernstraßen wie der B2 seien es 80 000 Einwohner. Es gebe jedoch fachliche Einschränkungen.

John liest weiter aus dem Protokoll vor. Es geht um nötige Vorarbeiten für den Fall, dass Starnberg eine Umfahrung planen will. So etwa, wie naturschutzfachliche Untersuchungen zu machen sind. Das dauert Jahre. Die Vorarbeiten werden mehrere Jahre dauern, Klagen seien zu erwarten. Optimistisch betrachtet seien es mindestens zehn Jahre.

18.55 Uhr: Die Bürgermeisterin erklärt kurz die Antworten auf die damals gestellten Fragen, teilweise sind sie sehr fachlich.Es geht etwa um die Baulastträgerschaft für Staatsstraßen. Und: Der Freistaat stehe nicht für eine Umfahrung zur Verfügung, der Landkreis wohl auch nicht. Damit müsste es die Stadt selbst machen. Das war bereits im Vorfeld bekannt.

John zitiert weiter aus dem Protokoll des Gesprächs im Januar. Darin geht es um die planungsrechtlichen Vorgaben, falls die Stadt eine Straße selber planen will. Die Regeln sind dieselben wie wenn der Freistaat plant.

Martina Neubauer (Grüne) fragte direkt bei Linder nach, ob der Vergleich der Bürgermeisterin mit der Westumfahrung, die derzeit im Bau ist, zulässig sei. Die Westumfahrung wird von der Stadt in Sonderbaulast gebaut, also vorfinanziert. Linder dazu: Die Westumfahrung ist Teil des Ausbauplanes des Freistaates, eine Nordost-Umfahrung nicht. Das heiße nicht, dass die Umgehung nicht auch in Sonderbaulast gebaut werden kann.

18.50 Uhr: Selbst in der Fragestunde geht es um den Tunnel - um die Personen. John stellt sie vor: Dr. Thomas Linder von der Obersten Baubehörde und Michael Kordon vom Staatlichen Bauamt Weilheim.

John erklärt die Vorgeschichte, wie es zu dem Gespräch im Januar gekommen war. Prof. Otto Gaßner (UWG) fragt nach weiteren Unterlagen - die gibt es laut John nicht, weil keine zusätzlichen Infos mehr dazugekommen seien.

18.50 Uhr: Derzeit läuft noch die Bürgerfragestunde. Eine Gelegenheit, die Frage nach dem „Warum?“ der heutigen Diskussion zu stellen: Nach jahrzehntelangem Streit um die Frage „Tunnel oder Umfahrung“ hatte der Stadtrat beschlossen, einmal Klartext mit der Obersten Baubehörde des Freistaates zu reden. Ein Drittel des Stadtrates war dabei, als am 19. Januar in München eine Bombe platzte: Bund und Freistaat wollen die nächstes Jahr auslaufende Baugenehmigung (Planfeststellungsbeschluss) für den Tunnel nicht verlängern. Wegen der Vorbereitungszeit müsse sich die Stadt bis Ostern entscheiden, ob sie den Tunnel wolle oder nicht. Lehnt sie ab, ist das Thema für lange Zeit erledigt. Stimmt sie zu, wird der B2-Tunnel umgehend gebaut – am Geld mangelt es dem Bund nicht, eher im Gegenteil: Nach Einschätzung einiger Politiker hat er mehr davon als er ausgeben kann. „Umgehend“ heißt nicht nächste Woche: Einige Planungen sind noch nicht abgeschlossen, es fehlen Grundstücke, Ausschreibungen müssen vorbereitet werden, und der Bund muss das Geld freigeben.

18.45 Uhr: Eva John weist darauf hin, dass normalerweise weniger Zuhörer im Saal. Daher bittet sie alle darum, die 500 Sitzplätze auch zu nutzen. Die Stadträte sollten deutlich in die Mikrofone sprechen. Und der Hinweis an alle: Beifall und Buhrufe seien in den Sitzungen nicht zulässig.

18.40 Uhr: Die Sitzung beginnt gleich. Zunächst stehen Bürgerfragen auf der Tagesordnung. Im Saal dürften mehr als 400 Menschen sein - einige stehen an den Rändern.

18.35 Uhr: Zu Sitzungsbeginn wurde auch der Inhalt des erwarteten Antrags bekannt. "Die Stadt Starnberg spricht sich für den sofortigen Bau des B2-Entlastungstunnels aus und begleitet dessen Umsetzung positiv", heißt es in dem Beschlussvorschlag, den 19 Stadträte unterschrieben haben. Weiter heißt es in dem Antrag: "Die Stadtverwaltung wird außerdem beauftragt, umgehend weitere Schritte zur Realisierung einer ortsfernen Umfahrung, ergänzend zum B2-Tunnel, einzuleiten. Die dafür notwendigen gutachterlichen und planerischen Vorarbeiten nimmt die Stadt umgehend in Angriff." Das ist der erwartete Kompromiss, mit dem die Tunnelbefürworter auf eine Mehrheit kommen wollen - und es angesichts 19 Stadträten auch geschafft haben, da die Mehrheitsgrenze bei 30 Stadträten plus Bürgermeisterin bei 16 liegt. Die 19 Stadträte haben ein klares Ziel: "Die Entscheidung, diesen Weg zu gehen, dient der Befriedung der Bürgerschaft. Sie stellt einen realisierbaren Kompromiss dar, der einen Schlussstrich unter die jahrelangen Streitigkeiten zieht und von fünf Fraktionen des Starnberger Stadtrats getragen wird."

18.30 Uhr: Eigentlich sollte die Sitzung jetzt beginnen, doch dauern die Vorführungen der Faschingsgesellschaft noch an.

18 Uhr: Der Saal ist offen und füllt sich. Platz ist für rund 400 Zuhörer. Vor der Tür ist noch die Faschingsgesellschaft Perchalla zu Gast - und derzeit im Saal auf der Bühne. Die Garden bekommen viel Beifall - und Bürgermeisterin Eva John hat den Schlüssel übergeben. Symbolisch, versteht sich.

+ Fasching vor der Sitzung: Die Perchalla beim Auftritt. © Schiebel

16 Uhr: Derzeit bestimmt der Tunnel das Geschehen, weil die Stadt wegen der im nächsten Jahr auslaufenden Genehmigung unter Druck steht. Der Freistatt hatte ihr klargemacht, dass er eine Entscheidung für den Tunnel vor Pfingsten benötige - andernfalls verfällt die Genehmigung. Daher muss der Stadtrat für oder gegen den Tunnel votieren - offiziell steht diese Entscheidung nicht auf der Tagesordnung, doch wird fest mit einem dahingegenden Antrag gerechnet.

Für alle, die das Projekt nicht so genau kennen, noch einmal Lage und Verlauf des B2-Tunnels:

+ Klicken Sie auf das Symbol oben rechts für die Gesamtansicht.





14.40 Uhr: Warum ist der schon gescheiterte geglaubte Tunnelplan auf einmal wieder aktuell? Das seit rund zehn Jahren genehmigte Tunnelprojekt mit Kosten von mindestens 165 Millionen Euro ist in seinen Details mit der Zeit in Vergessenheit geraten – zu unwahrscheinlich erschien die Realisierung nach der Wahl 2014, als Umfahrungsbefürworterin Eva John Bürgermeisterin wurde und ihre Allianz zunächst eine Mehrheit im Stadtrat hatte.

Inzwischen hat es diese Allianz zerrissen, Johns Mehrheit ist dahin – die Tunnelbefürworter (CSU, SPD, UWG und Grüne) haben keine Mehrheit, die Befürworter einer Umfahrung (WPS, FDP, BMS) aber auch nicht. Ein drittes Lages aus Bürgerliste (BLS) und Parteifreien (DPF) favorisiert eine ortsferne Umfahrung. Deswegen ist der Ausgang der heutigen Debatte völlig unklar. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Tunnelprojekt können Sie hier nachlesen.

14 Uhr: Willkommen zu unserem Liveticker zur Starnberger Tunnel-Entscheidung. Noch mehr als vier Stunden sind es bis zur Stadtratssitzung in Starnberg, bei der höchstwahrscheinlich die historische Frage entschieden wird, ob die B2 in einen Tunnel verlegt wird oder nicht. Bereits im Lauf des Nachmittages werden wir Sie über Planung, Stimmungslage und Hintergründe auf dem Laufenden halten. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im großen Saal der Starnberger Schlossberghalle.