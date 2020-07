Starnberger Tunnel: Prozess geplatzt

Der für Donnerstag angesetzte Prozess um die Baugenehmigung für den B 2-Tunnel ist überraschend abgesagt worden. Grund: Kläger Dr. Johannes Glogger hat seine Klage zurückgezogen. Er will nun auf einem anderen Weg den Tunnel verhindern.

Starnberg – Die Absage kam genauso kurzfristig wie überraschend. „Der morgige Termin zur mündlichen Verhandlung ist abgesetzt“, teilte die Sprecherin des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH), Dr. Franziska Haberl, am Mittwoch um 10.57 Uhr mit. Knapp 23 Stunden, bevor der VGH über die Klage von Dr. Johannes Glogger gegen den B 2-Tunnel in Starnberg verhandeln wollte.

Glogger ist stellvertretender Vorsitzender der Starnberger Bürgerinitiative Pro Umfahrung – Contra Amtstunnel (BI) und hält den Tunnel für einen Schwarzbau, da seiner Meinung nach das Baurecht mittlerweile verwirkt ist. Diese Frage will er nun aber nicht mehr gerichtlich klären lassen. „Wir haben uns entschieden, aufgrund der neuen Situation die Klage zurückzuziehen“, erklärt er auf Anfrage. Die Entscheidung sei am Dienstag um 16 Uhr gefallen.

Die „neue Situation“ ist das Planänderungsverfahren, das das Staatliche Bauamt angestrebt hat. Wie berichtet, geht es dabei unter anderem um geänderte Vorgaben, weitere Düker zur Grundwasserumleitung, die Veränderung der Pannenbuchten, den Einbau einer Löschanlage und von Rettungsaufzügen sowie um Änderungen bei der Inanspruchnahme von Grundstücken. „Es bewahrheitet sich jetzt, was wir schon immer gesagt haben: So, wie der Tunnel planfestgestellt ist, wird er nie kommen“, sagt Glogger. Er spricht dem Projekt nach wie vor jede Sinnhaftigkeit ab – unter anderem aus Gründen der Hydrogeologie, der Nachhaltigkeit und der Kosten. „Wir sind weiter da“, sagt Glogger über die Arbeit der BI gegen den Tunnel und kündigt bereits an, auch mit Grundstückseigentümern Gespräche führen zu wollen.

Staatliches Bauamt: „Das ist für uns sehr unbefriedigend“

Im Zuge des Planänderungsverfahrens können unmittelbar Betroffene bis 24. August Einwendungen vorbringen. In deren Folge sind auch Klagen möglich. Glogger und seine Mitstreiter von der BI versprechen sich über diesen Weg bessere Aussichten in ihrem Kampf gegen den Tunnel.

Den Leiter des Staatlichen Bauamts Weilheim, Uwe Fritsch, erreichte die Absage des Termins am Mittwoch um 9.32 Uhr durch eine E-Mail der Landesanwaltschaft. „Das ist für uns sehr unbefriedigend“, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Zwar habe der Kläger offenbar eingesehen, dass er mit seinem Vorhaben keinen Aussicht auf Erfolg hatte. Auf der anderen Seite habe sich die Behörde aber umfassend und zeitintensiv vorbereiten müssen. Neben dem Straßenbauamt seien auch das Gericht und die Landesanwaltschaft beschäftigt gewesen. „Das war im Nachhinein natürlich unnötig“, sagt Fritsch. „Aber im Rechtsstaat steht jedem dieser Weg offen.“ Dasselbe gelte selbstverständlich auch für das Planänderungsverfahren.

Für den VGH ist die Angelegenheit unter dem Aktenzeichen 8 A 18.40048 damit so gut wie erledigt. „Es ergeht ein Einstellungsbeschluss“, erklärt Sprecherin Haberl. „Und es wird über die Kosten entschieden.“ Die muss in der Regel derjenige übernehmen, der die Klage zurückzieht, in dem Fall also Johannes Glogger. Allerdings gibt es dabei auch Ausnahmen. Die Kurzfristigkeit der Rücknahme will sie nicht bewerten. „Das ist nicht außergewöhnlich, aber auch nicht alltäglich“, sagt sie dazu.

Rubriklistenbild: © Andrea Jaksch