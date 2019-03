Starnberger Unternehmer finanzieren Hausaufgabenbetreuung in Asylunterkunft - wollen aber unerkannt bleiben

Beatrice Duday hilft Flüchtlingskindern in Percha bei den Hausaufgaben, weil Starnberger Unternehmer ihren Minijob finanzieren. Ein seltenes Konstrukt, das von den stillen Spendern abhängt.

Starnberg – Es ist ein außergewöhnliches Konstrukt, das die regelmäßige Kinderbetreuung in der Flüchtlingsunterkunft Percha sicherstellt: Eine Minijobberin hilft den jungen Afghanen, Eritreern und Somaliern an zwei Nachmittagen bei Hausaufgaben und erklärt Dinge, die sie im Unterricht nicht verstanden haben. Möglich ist das nur, weil zwei Starnberger Unternehmer ihre Stelle seit eineinhalb Jahren finanzieren.

Die Spender wollen ungenannt bleiben, die Minijobberin heißt Beatrice Duday. Das Engagement der 58-jährigen Starnbergerin geht über Deutsch und Mathe hinaus: Am vergangenen Samstag organisierte sie für knapp 20 afghanische Kinder und ein paar Väter einen Ausflug in den Circus Krone. Sie ist der Meinung: „Integration funktioniert nur über die Kinder. Sie wachsen in unsere Welt hinein und werden die Gegebenheiten irgendwann nicht mehr in Frage stellen.“ Bestes Beispiel aus ihrer Sicht war die Weihnachtsfeier in der Unterkunft, die allen unabhängig von ihrer Religion viel Freude bereitet habe.

Duday arbeitete früher in der Marketingabteilung des DSF

Was Flüchtlingshilfe angeht, ist Duday Autodidaktin. Ihre berufliche Vorgeschichte spielt in der Medienwelt. Als das Deutsche Sportfernsehen (DSF) einst um die Übertragungsrechte für die amerikanische Basketballliga NBA verhandelte, brauchte der Sender ihre Dienste. Also flog die studierte Übersetzerin und Marketing-Angestellte mit nach New York. Heute beschreibt sich Duday, die auch für Pro Sieben gearbeitet hat, als „Opfer der Kirch-Pleiten“. Als die Mediengruppe in die Insolvenz schlitterte, bekam auch sie Probleme. „Mit 40 Jahren habe ich in der Branche keinen Job mehr gefunden“, sagt sie.

Nun hat sie eine Aufgabe, die sie – neben der Mittagsbetreuung an der Pöckinger Grundschule – erfüllt. „Aber ich bin schon etwas desillusionierter als am Anfang“, sagt Duday. Gewisse Verhaltensmuster der Flüchtlingsfamilien – zum Beispiel, dass Frauen selten an Deutschkursen teilnehmen und oft zu Hause bleiben – beschäftigen sie. Und dass sie mit ihren zwei Nachmittagen in der Woche nur teilweise helfen kann, ist ihr auch bewusst.

SPD-Stadträtin fädelte den Minijob ein

Eingefädelt hat den Minijob die SPD-Stadträtin Christiane Falk. Sie fand die Betreuungssituation für Kinder in Percha unbefriedigend und trieb deshalb einen Spender auf. Der Starnberger Unternehmer übernahm die Kosten für die Minijob-Stelle für ein Jahr und machte dann wiederum jemanden aus, der für das zweite, derzeit laufende Jahr aufkommt. „Die Spender wollen helfen, aber spielen sich öffentlich nicht als Gönner auf“, sagt Falk. „Das ist Bescheidenheit. Ich finde das klasse.“

Dass dieses Modell Jahr für Jahr auf der Kippe steht, ist ihr aber auch bewusst. „Wir hoffen auf eine Anschlussfinanzierung“, so die Starnberger Politikerin. Beatrice Duday wird viel konkreter: „Wir haben eine mündliche Zusage“, sagt sie. Es sei zu 99 Prozent sicher, dass das Modell ein weiteres Jahr funktioniert. Der erste Geldgeber habe sich bereit erklärt, ab Juli wieder für den Minijob aufzukommen.

