Großer Sport für kleine Leute

World Dwarf Games

Von Jens Greinke schließen

Auf dem Gelände der Kölner Sporthochschule findet seit dieser Woche die weltweit größte Sportveranstaltung für kleinwüchsige Menschen statt: die 8. World Dwarf Games (WDG). Eine der teilnehmenden Athletinnen ist Sara Sterneberg aus Starnberg. Und die 17-Jährige ist schlichtweg begeistert.

Starnberg – Auf die Frage, an welchen Sportarten sie in Köln teilnimmt, sagt Sara Sterneberg lachend: „Och, eigentlich an viel zu vielen. Ich habe schon einen riesigen Muskelkater.“ Die 17-jährige Starnbergerin hat seit der Eröffnung der World Dwarf Games (WDG) vergangenes Wochenende „schon bei so ziemlich allen Sportarten“ mitgemacht, die dort angeboten werden. Sie zählt auf: „Fußball, Badminton, Basketball, Volleyball, 60-Meter-Sprint und Tischtennis.“ Und dann sei sie später auch noch beim Boccia dabei, zumal sich NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker angekündigt hätten. Da will Sara Sterneberg natürlich nicht fehlen. Ihre Hauptsportart sei zwar eigentlich Tennis, aber „das wird hier leider nicht angeboten“.

Das ist aber auch schon die einzige, leichte Kritik, die die 1,38 Meter große Bayerin an den 8. WDG hat. Zum ersten Mal wird die weltweit größte Sportveranstaltung für ausschließlich kleinwüchsige Menschen bis zu einer Maximalgröße von 1,52 Meter in Deutschland ausgetragen. Und die insgesamt mehr als 530 Sportlerinnen und Sportler, die aus der ganzen Welt angereist sind, sind wie Sara Sterneberg schlichtweg begeistert. „Der Sport ist der Überbau“, sagt sie und erklärt: „Hier zählt vor allem das gemeinschaftliche Erlebnis.“

Die WDG sollen zum einen die Möglichkeit geben, sich in verschiedenen Sportarten auszuprobieren. „Im Schnitt haben sich die Teilnehmenden bei 6,4 Sportarten angemeldet“, sagt Michel Arriens, Vorstandsmitglied und Sprecher beim Bundesverband Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien (BKMF). Doch es wird auch Spitzensport gezeigt. So ist mit Katherina Rösler die erfolgreichste kleinwüchsige Schwimmerin Deutschlands am Start, ebenso wie Athleten, die schon an Paralympics teilgenommen haben. Die dritte Säule der Veranstaltung ist laut Arriens „die Community“.

+ Sara Sterneberg aus Starnberg. © privat

Und die kommt in diesen Tagen in Köln wahrlich nicht zu kurz. Bei den WDG sei man „auf dem Feld Gegner, aber daneben sind wir Freunde“, sagt Sterneberg. Denn jenseits des Sportplatzes tauschen sich die Athleten ausgiebig aus. „Im Endeffekt ist es nicht nur der Sport, der hier zählt: Es sind die Treffen und die Kontakte. Diese Situation haben wir nicht so oft unter Kleinwüchsigen, erst recht nicht mit Leuten aus Australien, Neuseeland oder Thailand“, erklärt die Starnbergerin. Man rede auch viel über den Alltag. Und mache gemeinsame Erlebnisse, manchmal auch unschöne. Wie zuletzt abends vor einer Kneipe in der Kölner Innenstadt. „Da standen wir als Gruppe zusammen, als auf einmal ein paar Leute ihr Handy zückten und anfingen zu filmen. Wir waren perplex. Und sauer“, sagt Sterneberg. Man habe die Personen aufgefordert, die Videos zu löschen.

Auf den Spielfeldern in Köln ist Sterneberg „auf Augenhöhe“, wie sie sagt. Oft merkt sie bei den Wettkämpfen: „Du kannst das ja eigentlich ganz gut.“ Und: „Hier bin ich unglaublich happy.“ Außerdem sei es auch ganz schön, mit 1,38 Meter „mal eine der Größten zu sein“.

Sie macht keinen Hehl daraus, dass im normalen Schulsport „bei mir die meisten Tränen geflossen sind“. Daheim in Bayern ist sie die einzige Kleinwüchsige an ihrer Schule. Die 17-Jährige war oft die Letzte, die ins Team gewählt wurde. Oder diejenige, die bei Teamsportarten wie Fußball kaum mal angespielt wurde. „Das zehrt natürlich an einem“, sagt die Starnbergerin. „Vor allem kratzt das enorm am Selbstbewusstsein.“ Und wenn dann auch noch Witze gerissen würden, sei es einfach zu viel. „Es ist doch eigentlich selbsterklärend, warum ich nicht so schnell laufen kann“, sagt Sterneberg.

Äußerlich sei sie dann immer „ganz cool“, aber: „Innerlich macht mich das immer betroffen.“ Sie baue da für sich eine Wand auf, alles andere sei selbstzerstörerisch. „Uns selbst fällt es übrigens gar nicht auf, dass wir kleinwüchsig sind. Außer, wenn wir etwas aus dem Regal holen.“ Ihr Freundeskreis sei da beispielsweise eine große Unterstützung. „Sie sagen, wenn ich zweifle: Sara, du bist cool und du bist lustig. Du bist perfekt.“ Das tue gut.

Auf die Frage, was sie aus Köln mitnehme, erwidert Sara Sterneberg: „Eine Riesenportion Selbstvertrauen.“ Dort merke sie: „Du hast es auch drauf.“

Die WDG laufen noch bis Sonntag. Erfolgreich ist das deutsche Team, das mit mehr als 100 Sportlern das größte Kontingent stellt, auch. Am Samstag stehen etwa sowohl das Männer- als auch das Frauen-Fußballteam im Finale. Die Spiele finden ab 13 Uhr im Stadion der Sporthochschule statt. Michel Arriens: „Dazu ist jeder willkommen.“