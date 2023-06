Starnbergs erste Windrad-Diskussion

Ein Investor will auf einem Standort östlich Hadorf ein Windrad errichten. Der Starnberger Bauausschuss lehnte ab.

Starnberg – Es ist nur eine Frage der Zeit, bis im Landkreis Starnberg über die vier bestehenden Windräder bei Berg hinaus weitere Windkraftanlagen gebaut werden. Dem Bauausschuss des Starnberger Stadtrats lag am Donnerstagabend erstmals eine konkrete Voranfrage für den Bau einer Anlage vor. Dabei ging es um eine Fläche südlich des Waldweges zwischen Hadorf und Hanfeld, Luftlinie rund 700 bis 800 Meter von der nächsten Wohnbebauung in Hadorf entfernt. Der Ausschuss lehnte das Vorhaben mehrheitlich ab.

Auf Veranlassung des Grundstückseigentümers sei ein Projektentwickler für Erneuerbare Energien auf die Stadt Starnberg mit der Idee zugekommen, erklärte Stadtbaumeister Stephan Weinl in der Sitzung. Aus Sicht der Verwaltung gab es allerdings zwei K.o.-Kriterien. Zum einen existiert im Landkreis seit dem Jahr 2012 ein rechtskräftiger Teilflächennutzungsplan „Windkraft“ für sämtliche Gemeinden außer Tutzing, Feldafing und Herrsching, der genau festgelegte Konzentrationsflächen für die Ausweisung von Windkraftanlagen festlegt.

In Starnberg gibt es vier dieser Bereiche von unterschiedlicher Größe: östlich von Gut Schwaige an der Gemeindegrenze zu Gauting, zwischen Hanfeld und Gut Rieden ebenfalls an der Gemeindegrenze zu Gauting, nördlich von Landstetten und westlich von Perchting an der Gemeindegrenze zu Seefeld sowie östlich von Hadorf und westlich von Mamhofen/Hanfeld an der Grenze zu Gauting und Seefeld. Diese Fläche beginnt nur wenige hundert Meter von den aktuell angefragten Grundstücken entfernt.

Kreisweiter Windkraft-Plan sieht andere Flächen vor

Zum anderen sieht der Teilflächennutzungsplan einen Mindestabstand von 1000 Metern zwischen Windrad und Wohngebieten vor. Weinl sprach von einer „Rechtsnorm“, die in der vorliegenden Anfrage nicht eingehalten werde.

Die Mehrheit des Stadtrats folgte den Argumenten aus dem Rathaus. Er sei absolut für Windräder, sagte zum Beispiel Rudolf Zirngibl (CSU). „Aber wir haben genügend ausgewiesene Flächen und sollten erst diese nutzen.“ Ähnlich äußerte sich Marc Fiedler (FDP). Ludwig Jägerhuber (CSU) warnte davor, mit einer Zustimmung zu dem Vorhaben und dem damit erforderlichen Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan „die Büchse der Pandora zu öffnen“. Die seit 2012 definierten Flächen seien in einem langwierigen Verfahren und mit Bedacht definiert worden, sagte er. „Das ist kein Verhinderungskonzept, sondern ein Positivkonzept“, betonte Jägerhuber. Und sollten die ausgewiesenen Flächen voll ausgeschöpft werden, würde der Landkreis „mehr als sein Soll“ beim Thema Windkraft erfüllen.

Einzig die Grünen wollten das Vorhaben bei Hadorf weiter verfolgen. In den zurückliegenden elf Jahren habe sich viel geändert, sagte Friedrich Federsel. Vielleicht sei es ja an der Zeit, auch den Flächennutzungsplan zu ändern, zum Beispiel was die 1000-Meter-Entfernung zur Wohnbebauung betreffe. Am Ende lehnte der Ausschuss mit 10:2 Stimmen die Voranfrage für das Windrad bei Hadorf dennoch ab.