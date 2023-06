Starnbergs fairste Schokolade kommt aus dem evangelischen Kindergarten

Von: Peter Schiebel

Verpackt, beschriftet und bereit zum Verkauf: Die Mädchen und Buben des evangelischen Kindergartens mit ihren Erzieherinnen Sabine Seemann (l.) und Christiane Schumann und der selbst gemachten Schokolade. © Andrea Jaksch

Wie wird Schokolade hergestellt? Was ist eine Kakaobohne? Und was bedeutet eigentlich fairer Kakao-Anbau? Um Fragen wie diese ist es im evangelischen Kindergarten Starnberg gegangen. Am Mittwoch verkauften die Kinder ihre selbst hergestellten Tafeln.

Starnberg – Kakaobutter, Milchpulver, Kakaopulver und Rohrzucker: Mehr steckt nicht drin in der fairen Schokolade, die die Mädchen und Buben des evangelischen Kindergarten Starnberg selbst hergestellt haben. Dabei dürfte es sich um die vermutlich fairste Schokolade der Stadt handeln. Denn alle Zutaten haben die 22 Kinder über den Weltladen Starnberg bezogen. „Sie stammen aus biologischem Anbau und wurden über uns beschafft, um menschenwürdige Arbeitsbedingungen und faire Löhne zu unterstützen“, erklärt Kai-Niclas Michels vom Starnberger Weltladen.

Am Ende ihres Projekts hielten die Kinder 93 Tafeln in Händen, die sie am Mittwochnachmittag für fünf Euro das Stück im Hof der evangelischen Kirche, direkt vor dem Weltladen an der Kaiser-Wilhelm-Straße verkauften. Der Erlös geht an die Kindertagesstätte „Casa Abierta“ in einem Armutsviertel von San José, der Hauptstadt von Costa Rica in Mittelamerika. Sie ist der Partnerkindergarten des evangelischen Kindergartens.

Hintergrund des Projekts sei die Initiative „Eine-Welt-Kita: fair und global“ des Eine-Welt-Netzwerks Bayern, erklärt Sina Leblanc vom Elternbeirat. Im evangelischen Kindergarten starteten die Kleinen in der zweiten Pfingstferienwoche zunächst mit einer Geschichte in das Projekt. Sie handelte von einem afrikanischen Mädchen und deren Familie, die seit den Anfängen der Kolonialzeit Kakaobauern sind, erklärt Kindergartenleiterin Sabine Seemann. „Wir erfuhren viel über den Tagesablauf, den Anbau und die Ernte der Kakaobohne.“ Gleichzeitig hätten die Kinder Empathie und Verständnis für die Familie entwickelt.

Absatz der Tafeln dank Eltern und Großeltern gesichert

Nachdem die Vorschulkinder im Weltladen alle Zutaten besorgt hatten, ging es an die Produktion. Dabei durfte jedes Kind, auch die jüngeren, zwei Tafeln mit Mandeln und Rosinen selbst verzieren. Darauf, auf die fairen Zutaten, auf das Ergebnis und natürlich auf den Verkaufserlös und dessen Verwendung seien die Kinder nun „sehr stolz“, betont Erzieherin Christiane Schumann.

In der „Casa Abierta“ in Costa Rica würden rund 20 Kinder betreut, damit deren Eltern arbeiten könnten – überwiegend im Kakaoanbau, erklärt Schumann. „Unsere Kirchengemeinde hat die Einrichtung in Costa Rica bereits besucht und auch wir durften schon die Mitarbeiter bei uns in Starnberg begrüßen.“ Kai-Niclas Michels vom Weltladen berichtet, dass die Kinder „dort liebevoll empfangen und verpflegt werden, die nötigen Lernmittel erhalten und darüber hinaus eine individuelle Betreuung und Förderung erfahren“.

Als Kita-Leiterin Sabine Seemann beim Verkauf am Mittwoch das Projekt noch einmal Revue passieren lässt, strahlen ihre Augen. „Es hat sehr viel Spaß gemacht“, bilanziert sie. Und der Absatz der Tafeln sei durch die Zusagen von Eltern und Großeltern bereits sicher. Ob sie in naher Zukunft mit den Kindern noch mal Schokolade machen will? „Ich kann mir das sehr gut vorstellen“, sagt Seemann. Allerdings werde das noch ein bisschen dauern.

Das Thema Eine Welt ist den Beteiligten an der Kaiser-Wilhelm-Straße auch jenseits des Projekts Schokolade wichtig. So nehme der Kindergarten am Sonntag, 2. Juli, ab 10.30 Uhr am Flohmarkt-Basar der Kirchengemeinde teil, sagt Elternbeirätin Sina Leblanc. „Die Eltern verkaufen Kinderkleidung und Spielzeug, deren Erlös zu hundert Prozent den Kindergartenkindern, zum Beispiel in Form von Projekten wie ,Eine-Welt-Kita‘ zugute kommt.“