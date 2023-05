Starnbergs Geschichte wird moderner: Audioguide mit Stimme von Orlando Bloom

Von: Tobias Gmach

Teilen

Den neuen Kulturspaziergang mit Audioguide stellten (v.l.) Christian Fries (Stadtarchiv), Andrea Sawade (Werbeagentur Creativdrei), Petra Brüderl (Projektleiterin der Stadt), Christiane Falk (3. Bürgermeisterin), Christoph Winkelkötter (Geschäftsführer der gwt), Christoph Aschermann (Stadtarchiv), Isabell Bauch (Projektleiterin der gwt) und Dr. Claudia Wagner (Gästeführerin) vor. © Andrea Jaksch

24 neue Infotafeln, ein Wasserspaziergang mit acht Stationen und ein Audioguide sollen Starnbergs Geschichte erleb- und vor allem hörbar machen. So mancher Aspekt der Historie rückt mit der Modernisierung mehr in den Fokus.

Starnberg – Aus der Wassersportsiedlung wurde etwas, aber die Nazis planten ab 1934 eigentlich viel mehr: Sie wollten Starnberg zum deutschlandweiten Zentrum für Wassersport machen. Sie hatten vor, mithilfe von Enteignungen das Strandbad vergrößern, einen Zeltplatz für die Hitlerjugend, ein Vereinsheim für die SA und diverse Sportstätten errichten. Doch weil das Regime den Zweiten Weltkrieg lostrat, wurde nichts daraus. Über die NS-Pläne informiert eine neue Infotafel am Nepomukweg. Es ist die achte und letzte Station des „Wasserspaziergangs“ und damit Teil des neu konzipierten Kultur- und Audiospaziergangs.

Dampfersteg, Lochmannhaus, Schloss, Villen und Hotels: Seit 2005 können Ausflügler und Touristen die Historie der Stadt auf Tafeln nachlesen. Nach und nach gingen die Stelen aber kaputt oder wurden mutwillig zerstört. 2021 beschloss der Stadtrat, den Kulturspaziergang überarbeiten zu lassen. Am Donnerstagnachmittag stellten Vertreter aus dem Rathaus und von der Tourismusfördergesellschaft gwt im Museum Starnberger See das Ergebnis vor. Es kann sich sehen lassen – und hören. Denn neben dem neuen Angebot des Wasserspaziergangs, der sich etwa mit Undosa, der Fischerei und dem Bucentaur-Park der Verbundenheit mit dem See widmet, gibt es zehn Audio-Stationen.

Deutsche Stimme von Orlando Bloom am Audioguide beteiligt

Wer mit dem Smartphone einen QR-Code scannt, bekommt Stadtgeschichte aufs Ohr. „Es ist bewusst keine App dazwischengeschaltet, man muss nichts herunterladen, der Zugang ist barrierefrei“, erklärte gwt-Geschäftsführer Christoph Winkelkötter. Die Sequenzen, zwischen fünf und acht Minuten lang, haben Hörbuch-Charakter und sind an den Audiospaziergang über König Ludwig II. angelehnt. „Man hört die Eisenbahn, das Wasser plätschern und das Geschirr klappern“, erklärte Gästeführerin Dr. Claudia Wagner, die maßgeblich für die Inhalte verantwortlich ist. Michael Gottfried, Leiter für Musik und Ton am Münchner Residenztheater, habe Kontakte zu professionellen Sprechern hergestellt. Und so nimmt etwa Philipp Moog, bekannt als die deutsche Stimme des britischen Schauspielers Orlando Bloom, die Rolle des Unternehmers Johann Ulrich Himbsel ein, der für den Bau der Eisenbahnstrecke zwischen München und Starnberg verantwortlich war. Historische Persönlichkeiten erzählen emotional aus ihrem Leben, das Ende jeder Audiosequenz ist sachlich: Die Rubrik „Was danach geschah“ bildet die Klammer zur Gegenwart.

Mit der Modernisierung und Erweiterung des Kulturspaziergangs auf insgesamt 24 Infotafeln können auch Einheimische neu in die Stadtgeschichte eintauchen. Nicht nur, weil so manche Fehler in den Texten bereinigt wurden. „Die Musikschule wurde ursprünglich nicht als Krankenhaus konzipiert, sie war ein Armenhaus und dann ein Altenheim“, erklärte Stadtarchivar Christian Fries.

Gästeführerin Wagner ist froh, dass der Spaziergang durch sämtliche Epochen und vor allem auch Gesellschaftsschichten führt. Der Märchenkönig ist recht präsent, aber die einfache Sommerfrischlerin kommt im Audioguide ebenfalls zu Wort: Sie erzählt, dass sie mit ihrem neuen Badeanzug gleich ins Wellenbad Undosa springt.