Starnbergs schnellste Ukraine-Helfer: 5000 Euro bei Spendenlauf

Auf die Plätze, fertig, los: Rund 100 vor allem junge Teilnehmer liefen am Sonntag für die Ukraine-Hilfe und sammelten Spenden ein. Mit dabei waren auch Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall (l.) und Landrat Stefan Frey, die die ukrainische Fahne hielten. © Andrea Jaksch

Mehr als 5000 Euro für die Ukraine-Hilfe sind bei einem Spendenlauf am Sonntag auf dem Kirchplatz zusammengekommen. Organisiert hatten die Aktion die Ministranten von St. Maria.

Starnberg – Da war was los am Kirchplatz: Knapp 300 Zuschauer feuerten die über 100 Läufer zwischen zwei und 70 Jahren an, die am Sonntagmittag eine halbe Stunde lang um die Stadtpfarrkirche St. Maria joggten. Für jede Runde spendeten Freunde und Familie einen gewissen Betrag. Der Erlös geht an „Caritas international“ zu Gunsten der Ukraine.

„Wir haben uns überlegt, dass wir etwas machen müssen“, sagte Ministrant Fabian Cichlar in seiner Rede beim Sonntagsgottesdienst vor dem Spendenlauf. „Es sollte etwas von der Jugend für die Jugend sein und darf nicht langweilig sein.“ So kamen die Ministranten auf die Idee eines Spendenlaufes – orientiert an einem solchen, der vor zweieinhalb Wochen in Tutzing stattfand. „Alle sind eingeladen zum Zuschauen, Laufen und Essen“, sagte Cichlar.

Seit elf Jahren engagiert er sich bei den Ministranten. Nun kümmerte er sich um Flyer und Werbung für den Spendenlauf und half am Sonntagmorgen gemeinsam mit einem Team aus acht Ministranten beim Aufbau. Hütchen und Pfeile markierten eine 200 Meter lange Runde um die Kirche. Unter einem kleinen Pavillon konnten sich die Teilnehmer eine halbe Stunde vor dem Start anmelden und die Spendenzettel ausfüllen. Über 100 Läufer starteten schließlich.

Spenden gehen an christliche Organisation „Caritas international“

Vincent Scharl moderierte die Veranstaltung. Unter den Läufern waren auch Landrat Stefan Frey und Stadtpfarrer Dr. Andreas Jall. „Ich möchte einfach so schnell laufen und so viel schaffen, wie in einer halben Stunde geht“, sagte Frey. Ähnliche Ambitionen hatte Ministrantin Elisabeth Kolek. Die 13-Jährige nahm sich 30 Runden vor, die Spende solle aber unabhängig davon auf 100 Euro aufgerundet werden. Eine halbe Stunde lang rannten die Teilnehmer um die Kirche. Freunde und Familie feuerten an, für den Hunger zwischendurch gab es – ebenfalls gegen Spenden – Häppchen und Kuchen.

„Ich finde es klasse, dass so viele hier sind und ein Zeichen setzen“, lobte Frey. „Wir sehen schlimme Fernsehbilder, und es ist toll, diese Menschen zu unterstützen.“ Er selbst lief die halbe Stunde ohne Pause durch und schaffte 38 Runden. Anstelle seiner zunächst geplanten fünf Euro pro Runde, rundete Frey auf insgesamt 250 Euro Spende auf. Wie viel Geld insgesamt zusammenkam, lässt sich erst nach Auszahlung und Eintreffen aller Überweisungen sagen. Unabhängig davon kamen jedoch allein durch Barzahlungen bereits 5200 Euro zusammen.

Die Spenden gehen an die christliche Organisation „Caritas international“. Unabhängig von Konfession und Religion hilft die Organisation Menschen in Not. „Unser Spendengeld soll in der Ukraine für medizinische Versorgung, Kleidung und Essen eingesetzt werden“, erklärte Pfarrer Jall und bedankte sich: „Es war eine super Leistung von allen Teilnehmern und Organisatoren.“

Vanessa Lange