„Endlich zuhause angekommen“: Ex-Löwenkapitän Stefan Aigner als Fitness-Coach in Starnberg

Von: Thomas Ernstberger

Neuer Beruf als Personal Trainer: Stefan Aigner bietet auch individuelles Fußball-Fördertraining im Nachwuchsbereich an. © ebg

Der ehemalige Fußballprofi Stefan Aigner lebt jetzt in Starnberg. Er bietet Personal Training und Fußball-Fördertraining im Nachwuchsbereich an.

Starnberg – Seine fast 15-jährige Profi-Fußball-Reise, die ihn bis nach Denver im amerikanischen Bundesstaat Colorado führte, ist zu Ende. Stefan Aigner (34), der ehemalige Kapitän des TSV 1860 München, ist „endlich zu Hause angekommen“, wie er sagt. Zuhause: Das ist jetzt Starnberg, wo er seit kurzem mit Ehefrau Laura, seinen beiden Kindern und Retriever „Luna“ lebt. „Ein toller Platz für meine Kinder und den Hund, sie lieben den Starnberger See genauso wie ich. Ich habe herrliche Laufstrecken am See gefunden, ich mag die Natur, die Nähe zu München und jetzt im Sommer natürlich auch den ein oder anderen Biergarten im Fünfseenland“, schwärmt der gebürtige Münchner.

121-mal hat „Aiges“ von 2012 bis 2016 für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga gespielt, es war seine sportlich erfolgreichste Zeit. Etwa genauso oft lief der „Ur-Löwe“ für 1860 München in der 2. Liga auf. Der Abstieg 2017 war das dunkelste Kapitel in der Laufbahn des Flügelflitzers. Er hatte danach keine Lust mehr auf Fußball in Deutschland und „flüchtete“ in die Staaten, stürmte für die Colorado Rapids in der Major League Soccer (MLS). Darüber hinaus spielte er für Wacker Burghausen, Arminia Bielefeld, den KFC Uerdingen 05 und zuletzt den SV Wehen Wiesbaden, ehe ihn eine langwierige Schambein-Entzündung zum Karriere-Ende zwang. Aigner möchte nun seine Erfahrungen weitergeben – aber nicht an der Seitenlinie eines Bundesliga-Vereins, sondern als „Personal Trainer für jedermann“, wie er sagt.

Für den TSV 1860 München spielte Stefan Aigner (l.) insgesamt 120-mal in der Bundesliga und 2. Liga auf. Das Bild zeigt den gebürtigen Münchner 2017 gegen die SG Dynamo Dresden. In diesem Jahr stieg er mit den Löwen aus der 2. Bundesliga ab. © Thomas Eisenhuth/dpa

„Egal, welches Alter, egal, welcher Fitness-Zustand. Jeder, der etwas für sich tun will, kann sich bei mir melden. Ich komme dann zum Kunden nach Hause, oder wir arbeiten in einem privaten Fitness-Studio in Starnberg – ganz nach Wunsch“, erklärt der Ex-Profi. Angst, sofort „Vollgas geben zu müssen“, braucht keiner zu haben: „Ich will die Menschen mit speziell auf sie zugeschnittenen Übungen fit machen. Ich kümmere mich persönlich und ganz individuell um sie.“ Und er betont: „Das Wichtigste ist, Spaß und Freude zu haben.“

Außerdem können Vereine den ehemaligen Bundesliga-Spieler für individuelles Fußball-Fördertraining im Nachwuchsbereich buchen. Da war er schon bei der FT Starnberg tätig, das macht Aigner seit geraumer Zeit regelmäßig bei seinem Heimatverein, dem TSV Otterfing, für den er – zumindest mal bis zum Winter – mit seinen Freunden „aus Spaß“ in der Kreisliga auflaufen wird. Es juckt halt wieder in den Füßen.

Informationen unter www.stefanaigner-personaltraining.de oder Telefon 01 51/18 92 41 16.