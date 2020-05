Stege und Häfen im Fünfseenland sind wieder frei

Seit Anfang April waren die Stege und Häfen im Fünfseenland gesperrt. Jetzt nicht mehr.

Landkreis – Die von der Staatsregierung beschlossenen Lockerungen der Corona-Regeln werden auch an und auf den Seen Folgen haben. „Wir werden nicht mehr an der Sperrung der Stege festhalten“, sagte Landratsamtssprecherin Barbara Beck gegenüber dem Starnberger Merkur. Am Nachmittag sei die entsprechende Aufforderung an die Gemeinden gegangen, die seit Anfang April geltenden Sperren aufzuheben.

Allerdings wies die Behörde ausdrücklich auf die am Dienstag erlassene Verordnung des Freistaats hin. Demnach gelten nach wie vor Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum, zu dem die Stege und Seeufer gehören. Der Aufenthalt dort ist so zu gestalten, dass lediglich die Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie und Geschwister mit einer weiteren Person zusammen sein dürfen. Zudem gilt das Abstandsgebot, das „wo immer möglich“ einen Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,50 Meter vorsieht. Feiern und Grillen auf öffentlichen Plätzen und Anlagen bleiben untersagt.

Erlaubt ist dagegen wieder vereinzelter Individualsport, zu dem nach Definition des Freistaats auch das Segeln gehört. Das Motorbootfahren hatte zuvor bereits das Verwaltungsgericht München wieder erlaubt. Am Mittwoch stellte das Landratsamt klar, dass auch die Sperrungen der entsprechenden Häfen und Anlegestellen wieder aufgehoben werden. Landrat Stefan Frey hatte diesen Schritt bereits am Vortag als „logische Konsequenz“ aus den Entscheidungen der Staatsregierung bezeichnet. Allerdings gelten auch dort Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen.

