Steigende Heiz- und Stromkosten: Die Explosion kommt mit Verzögerung

Von: Tobias Gmach

Vor der Ablesung der Stromzähler fürchten sich in diesem Jahr viele Eigentümer und Mieter. © dpa

Die langfristigen Verträge von Hausverwaltungen und Genossenschaften mit Energielieferanten retten so manchen im Landkreis heuer vor horrenden Nachzahlungen. Aber die Heiz- und Stromkosten ziehen trotzdem an, die Besorgnis deshalb ist spürbar.

Landkreis – 80 Prozent der Deutschen sorgen sich wegen der nächsten Heizkostenabrechnung. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact im Auftrag des Vergleichsportals Verivox. Die hohen Energiepreise, bedingt durch CO2-Bepreisung, Brennstoffknappheit, Ukraine-Konflikt und die deutsche Abhängigkeit vom Hauptgaslieferanten Russland, treffen auch die Menschen im Landkreis. Manche früher, manche später. Ein Lied davon singen kann Andreas Oberhofer, Geschäftsführer des Verbands Wohnen, der rund 2500 Wohnungen im Landkreis verwaltet. Wegen der anstehenden Betriebskostenabrechnungen hätten sich schon viele Mieter an den Verband gewandt. „Einige wollen ihre Vorauszahlungen beibehalten, damit keine zu große Nachzahlung kommt“, sagt Oberhofer. Die Bewohner wissen also, was sie erwartet. Oberhofer vermutet heuer eine Steigerung von 20 Prozent pro Haushalt, was die Heizkosten angeht.

Die Mieter des Verbands Wohnen kommen derzeit noch relativ glimpflich davon – wenn man sie mit den Kunden der BIG-Hausverwaltung in Herrsching vergleicht. Deren Eigentümergemeinschaften und Mieter dürfen sich auf eine Verdreifachung einstellen, berichtet Geschäftsführer Martin Bertram. Der Hauptlieferant von Gas und Strom habe im vergangenen Jahr seine Lizenz verloren, Bertram vermutet wegen Zahlungsunfähigkeit. Die Folge: Der Rahmenvertrag mit der Hausverwaltung, der die Preise bis Ende 2022 sichern sollte, war hinfällig. Eine kurzfristige Lösung musste her und wurde laut Bertram gefunden. Die Preise, die die BIG verhandelt habe, seien noch moderat im Verhältnis zu dem, was man anderswo auf dem Markt zahle, sagt der Geschäftsführer. Eine Hausnummer sind sie trotzdem.

Hausverwaltung: Energie-Portfolio würde heute das Vierfache kosten

Die Wohnungsgenossenschaft Starnberger See, die 570 Wohnungen verwaltet, erreichen die Preissteigerungen verzögert. „Wir sind erst ab 2024 betroffen“, sagt Vorstandsmitglied Patrick Manoppo. Ähnlich stabil ist die Situation bei „Estate5“, einem Immobilienunternehmen aus Starnberg. Chefin Angela Hartmann sagt aber: „Wenn ich heute unser aktuelles Portfolio einkaufen würde, wäre ich beim Vierfachen.“ Und dabei spreche sie nur vom reinen Erdgaspreis an der Energiebörse – und nicht von den Gebühren, die der Staat noch oben draufpackt: Steuern, Netzentgelt, Umlagen. Die „Estate5“ schließt ihre Verträge immer auf zwei oder drei Jahre ab. Gutes Timing könnte man Hartmann nun attestieren, doch sie betont: „Wir rechnen nicht damit, dass die Preise wieder auf das alte Niveau fallen.“

Nur minimal teurer ist der Strompreis seit Jahresbeginn bei der Energie-Genossenschaft Fünfseenland (EGF), die mit den Landsberger Stadtwerken kooperiert. Kunden zahlen für den Ökostrom aus Wasserkraft nun rund einen Cent pro Kilowattstunde mehr. Der jährliche Grundpreis sei gleichgeblieben, sagt Doris Kömmling von der EGF auf Nachfrage. Das „Fünfseenland-Gas“ zum Heizen, ein Kooperationsangebot mit dem Regionalwerk Würmtal, gibt es aber nicht mehr. Die Konditionen seien zu unattraktiv gewesen, so Kömmling. Das Regionalwerk erhöht derzeit ebenfalls die Tarife. Geschäftsführer Marten Jürgens: „Auch wir müssen uns nach den nationalen Energiemärkten richten.“ Neukunden nehme man weiterhin auf.

Dass Verbraucher saftige Nachzahlungen sich nicht leisten können, wird künftig wohl öfter vorkommen. Verband-Wohnen-Geschäftsführer Oberhofer sagt zu Härtefällen: „Es ist wichtig, sich rechtzeitig zu melden, dann können wir helfen und zum Beispiel Ratenzahlungen vereinbaren.“ Heizkostenzuschüsse für Einkommensschwache vom Bund soll es ab Mitte des Jahres geben.