Seefest, Wörthseeschwimmen und Kerzennacht abgesagt

Am Wochenende wird es nass. Zumindest am Samstag soll es regen und gewittern.

Regen und Gewitter

Zu früh gefreut: Aus dem Seefest in Steinebach wird am Wochenende wegen des schlechten Wetters nichts. Das gilt auch für die Nacht der 903 Kerzen in Feldafing. Und das Wörthseeschwimmen.