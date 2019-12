100 Taxen statt Zügen - Fehler behoben

Wegen einer Stellwerksstörung kam es auf der S6 zwischen Gauting und Tutzing zu Behinderungen. Inzwischen fahren wieder Züge.

Gauting/Tutzing - Wegen einer Störung in einem Stellwerk der S6 zwischen Gauting und Tutzing endeten am Montagnachmittag viele S-Bahnen in Gauting. Die Bahn setzt nach Angaben eines Sprechers rund 100 Taxen für den Ersatzverkehr ein, da diese schneller verfügbar waren als Busse. Stand am späten Nachmittag war, dass keine S-Bahnen fuhren und nur sporadisch Züge.

Gegen 16.15 Uhr konnte die Bahn noch keine Angaben machen, wann der Schaden behoben sein wird. Techniker suchten vor Ort nach der Ursache - und fanden sie gegen 17 Uhr. Seither fahren wieder Züge, teils aber noch mit Verspätung.

Rubriklistenbild: © dpa / Sven Hoppe