Sternstunde der Partnerschaft in Dinard

Von: Peter Schiebel

Die Bürgermeister Arnaud Salmon (2.v.l.) und Patrick Janik mit den Partnerschaftsreferentinnen beider Städte, Martine Guenegant (l.) und Dr. Charlotte Meyer-Bülow. © privat

Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat eine offizielle Starnberger Delegation mit Bürgermeister Patrick Janik an der Spitze am Wochenende die französische Partnerstadt Dinard besucht. Es war ein Treffen unter Freunden und mit bewegenden Momenten.

Starnberg – Der 18. Juni ist ein ganz wichtiger Tag in der Geschichte Frankreichs. Am 18. Juni 1940 rief der spätere Staatspräsident Charles de Gaulle die Franzosen von London aus zum Widerstand gegen die deutschen Besatzer auf. Bis heute wird in Frankreichs Städten am 18. Juni an dieses Ereignis erinnert – auch in Dinard, Starnbergs Partnerstadt in der Bretagne.

Diesmal war eine gut 30-köpfige offizielle Delegation aus Starnberg zu Gast – und für Bürgermeister Patrick Janik war es eine besondere Ehre und sogar „eine Sternstunde meiner noch jungen Zeit als Bürgermeister“, an diesem Tag zu den französischen Freunden sprechen zu dürfen. „Ich darf die Gelegenheit dazu nutzen, meine Dankbarkeit auszudrücken für den unbändigen Widerstandswillen und die Entschlossenheit der französischen Nation und ihrer Alliierten, ohne die eine Befreiung Europas von der Nazi-Tyrannei nicht möglich gewesen wäre“, sagte Janik bei der Zeremonie am Sonntagvormittag auf Französisch. „Danke, dass ich in einem Land aufwachsen durfte, in dem es Meinungsfreiheit und Demokratie gibt. Danke, dass ich in einem Land aufwachsen durfte, in dem Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit existieren.“

Es sei für ihn ein „extrem bewegender Moment“ gewesen, als ein älterer Franzose, Sohn eines Widerstandskämpfers, im Anschluss auf ihn zu gekommen sei und ihm gedankt habe, sagte Janik am Montag im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Besonders herzlich seien auch die Treffen mit seinem Amtskollegen Arnaud Salmon gewesen. Freundschaft und Brüderlichkeit dürften nie vergessen werden, sagte Salmon. „Wir müssen alles tun, um sie leben zu lassen, indem wir jeden Einzelnen respektieren.“ Mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg erklärte der Bretone: „Es gibt keine Scham mehr zu empfinden, keine Last mehr zu tragen. Erinnerungen sterben zwar nicht, aber die Scham.“

„ Barrieren des Unbekannten“ abbauen

Nun seien es die zukünftigen Generationen, die das Beste zwischen den beiden Völkern erhalten müssten. „Vorurteile, Hass und Bosheit bilden den Nährboden für Extreme in allen Bereichen“, warnte Salmon. Die seit 46 Jahren bestehende Städtepartnerschaft zwischen Starnberg und Dinard lehre die Bürger, „die Barrieren des Unbekannten“ abzubauen.

Salmon und Janik verbindet eine Freundschaft – und eine lange Erfahrung mit der Städtepartnerschaft. Beide hatten bereits als Schüler an Austauschprogrammen teilgenommen. Janik war schon als vierjähriger Knirps zusammen mit seinem Vater Heiner Janik, der damals dem Stadtrat angehörte, erstmals in Dinard. In der neunten und zehnten Klasse beteiligte er sich am Schüleraustausch des Gymnasiums. Dennoch war es für ihn der erste offizielle Besuch als Stadtoberhaupt – die Pandemie hatte Delegationsreisen verhindert, im vergangenen Jahr waren Freunde aus Dinard erstmals wieder in Starnberg.

Gut 30 Starnberger hatten am vergangenen Donnerstag die rund 1250 Kilometer lange Busreise nach Westen angetreten, darunter auch Dritte Bürgermeisterin Christiane Falk, die Partnerschaftsreferentin des Stadtrats, Dr. Charlotte Meyer-Bülow, und die Vorsitzende des Vereins Freunde von Dinard, Angelika Galata. Das bretonische Pendant, Les Amis de Starnberg, hatte für die Gäste ein laut Janik „tolles Programm“ zusammengestellt. Dazu gehörte unter anderem eine Fahrt mit dem Schiff in die Korsarenstadt Saint-Malo, ein Ausflug zum weltberühmten Mont-Saint-Michel und ein Besuch des Concours d’Elegance in Dinard, an dem makellos polierte klassische Automobile teilnahmen.

Janik bedankte sich dafür beim offiziellen Abend am Sonntag. „Die Partnerschaft zwischen unseren Städten, die Freundschaft zwischen den Menschen auf französischer und deutscher Seite ist eine Erfolgsgeschichte und immer noch so wichtig, gerade in Zeiten wie diesen, wo wieder Krieg in Europa herrscht und die europäische Idee vom rechten Flügel der Politik zunehmend unter Beschuss genommen wird.“