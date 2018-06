„Orange Beach“ muss schließen

Die Tage von Oliver Bledt im Starnberger Undosa scheinen gezählt zu sein. Gegen die vom Landgericht verfügte Räumung hat der Betreiber des „Orange Beach“ nichts ausrichten können. Aber das muss noch nicht der letzte Akt in dem Pächterstreit sein.

Starnberg – An diesem Sonntag muss Oliver Bledt den „Orange Beach“ auf dem Gelände des Undosa Seerestaurants schließen. „H’ugo’s Beach Club“ ist nich betroffen. Drei Tage später soll er seine sieben Sachen gepackt und das Undosa verlassen haben. So hat es das Landgericht München II im Streit zwischen dem Verpächter Siegfried Hirt und dem Gastronomen Bledt verfügt. Damit hatte das Landgericht die von Hirt ausgesprochene Kündigung als rechtswirksam erklärt. Der Starnberger war nicht einverstanden gewesen über die Umstände, wie Bledt den größten Teil des Seerestaurants an „H’ugo’s Beach Club“ (Scheffel-Gruppe) unterverpachtet hatte. Auch die Höhe der Pacht war nicht in seinem Sinne. Er fühlte sich von Bledt hintergangen und sprach die Kündigung aus.

Das Urteil des Landgerichts ist zwar noch nicht rechtskräftig. Die vom Gericht verfügte Räumung ist aber vorläufig vollstreckbar, sofern Hirt 500 000 Euro als Sicherheit bei Gericht hinterlegt. Das hat der Starnberger getan. So soll Bledt den Orange Club an diesem Sonntag schließen und das Undosa bis zum Mittwoch, 6. Juni, geräumt und an die Klägerin, die Siegfried Hirt GmbH & Co. KG, zurückgegeben haben. Bledt hatte sofort Berufung eingelegt und gleichzeitig beantragt, die verfügte Zwangsvollstreckung zur Räumung des Lokals auszusetzen. Diesen Antrag hatte das Oberlandesgericht am Mittwoch zurückgewiesen.

Bledt wird sich dieser Entscheidung fügen und den „Orange Beach“ schließen. An anderer Stelle am Starnberger See will er ihn aber wieder aufleben lassen. „Ich bin bereits auf der Suche nach geeigneten Flächen“, sagte Bledt am Freitag auf Anfrage unserer Zeitung. Im Übrigen „lehne ich mich gemütlich zurück und warte, dass ich meine Schadensersatzforderungen durchsetzen kann“.

Pächter kritisiert Gericht

Der Gastronom ist zuversichtlich, dass er im Streit mit Hirt in zweiter Instanz Erfolg haben wird. Denn der Prozess sei seiner Meinung nach „völlig konfus“ verlaufen. Der zunächst mit dem Fall betraute Richter sei krank geworden. Dann habe man einen anderen Richter eingesetzt. Letztlich habe ein dritter Richter das Urteil gefällt. „Und das lag schon vor Beginn der Verhandlung ausgefertigt auf dem Tisch, noch bevor Zeugen vernommen worden waren“, ereiferte sich Bledt, „was ist das denn für ein Rechtsstaat?“

Das Räumungsurteil des Landgerichts gilt für das gesamte Undosa-Gelände, für die Innenflächen wie für die Bars im Außenbereich. Bis auf den Bereich des „Orange Beach“ hatte Bledt die anderen Undosa-Flächen an die Scheffel-Gruppe unterverpachtet, was zu dem Streit mit Hirt und der Kündigung geführt hatte. Der Verpächter hatte dann seinerseits mit der Scheffel-Gruppe einen Pachtvertrag geschlossen. Die zahlte fortan ihre Pacht an Hirt und nicht mehr an Bledt, wie dieser dem Starnberger Merkur erklärte. Deshalb verklagte Bledt seinen Unterpächter. Seinen Angaben nach geht es um 780 000 Euro ausstehenden Pacht.

In erster Instanz hatte Bledt, wie berichtet, vor dem Landgericht Recht bekommen. Die Berufung vor dem Oberlandesgericht läuft. Einige Zeugenvernehmungen habe es bereits gegeben, so Bledt. Am Donnerstag, 7. Juni, steht ein weiterer, womöglich letzter Verhandlungstag an. Ob dann aber schon ein Urteil fällt, weiß Bledt nicht.

Er erhebt Vorwürfe gegen den Verpächter. Hirt habe in den vergangenen Jahren doppelt Pacht bezogen. Einmal von der Scheffel-Gruppe und dann für die gleichen Flächen auch von ihm. „Das war nicht in Ordnung. Wie kann sich ein alteingesessener Starnberger so etwas leisten?“.

Siegfried Hirt senior hält sich derzeit auf Mallorca auf. Er erklärte, keine Auskunft geben zu können. Sein Sohn Siegfried junior war am Freitag nicht erreichbar. Im Urlaub befindet sich auch Mathias Scheffel. Er hatte bereits vorab erklärt, nach dem Auszug von Bledt die Flächen des „Orange Beach“ auch noch übernehmen zu wollen.