Streitigkeiten enden handgreiflich

Weil zwei Männer in einer Auseinandersetzung gegenüber einem dritten Mann scheinbar handgreiflich wurden, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Wangen – Wegen Mietstreitigkeiten ging es in einer Wohnung in der Olympiastraße in Wangen scheinbar hoch her: Am Donnerstag, 7. September, kam es in der Wohnung eines 52-jährigen Mannes gegen 9.20 Uhr zu Streitigkeiten zwischen dem 52-Jährigen und seinen zwei Kontrahenten. Die Männer im Alter von 37 und 57 Jahren packten den dritten Mann dabei laut Polizeiangaben so am Arm, dass dieser im Anschluss wegen Verletzungen in Form von Prellungen zur Polizei ging. Der Geschädigte zeigte die beiden anderen Männer an. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Männer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Laut Polizeiangaben ging es bei der Auseinandersetzung um Mietstreitigkeiten. Den genauen Grund für den Streit müssen die Polizisten erst noch herausfinden.

