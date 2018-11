Von der Kunst, sich richtig zu drehen

Mit dem Strohpreisplatteln hat der Starnberger Heimat- und Volkstrachtenverein die Tanzsaison beendet. Die Wertungsrichter waren streng.

Starnberg – Tradition, Trachten und Taktgefühl: Beim Strohpreisplatteln des Heimat- und Volkstrachtenvereins Starnberg tanzten am Samstag 25 Dirndl und Buam um den ersten Preis. Dabei wurden das Drehen des Mädels und der Plattler des Burschen, die gemeinsam als Tanzpaar auftreten, von einer vierköpfigen Jury bewertet. „Ich finde es wichtig, dass die Kinder den Tanz erlernen“, erklärt Judith Bucher (38), Vorsitzende des Heimat- und Volkstrachtenvereins. Die Veranstaltung bildet den Abschluss der Tanzsaison.

Theresa Bucher (8) ist vor ihrem Auftritt aufgeregt, obwohl sie zum dritten Mal mitmacht. Sie tritt in der Altersgruppe unter zehn Jahre an. „Das Drehen ist besonders schwierig, weil einem schnell schwindelig wird“, erklärt Theresa eine der Herausforderungen. Auch sei es beim Drehen nicht einfach, das Gleichgewicht zu halten, da nur kleine Schritte gemacht werden dürfen. Als sie dann die markierte, kreisförmige Tanzfläche mit ihrem Partner betritt, ist die Nervosität schnell verflogen. Die Wertungsrichter bewerten unter anderem die Tracht. Begleitet wird ihr Auftritt von Magnus Happach am Akkordeon. „Es ist gut gelaufen“, sagt sie nach dem Auftritt erleichtert.

Auch ihre Schwester Ronja Bucher präsentiert ihr Können. Einmal die Woche geht sie zu den Tanzstunden des Vereins. „Manchmal habe ich auch zu Hause geübt“, erzählt die Zehnjährige. Besonders an der Haltung habe sie gearbeitet. „Der Kopf muss aufrecht gehalten werden“, sagt Ronja.

Ludwig Zehentbauer, einer der Wertungsrichter, weiß: „Am häufigsten passieren Taktfehler.“ Für die Jüngeren sei der Rundtanz noch schwierig. Bei den Älteren gehe es dagegen nur noch darum, die Haltung zu verbessern. Dirndl und Buam treten zwar als Tanzpaar auf, werden aber von der Jury getrennt gewertet.

Stephan Pfennigmann (24), zweiter Vorplattler des Heimat- und Volkstrachtenvereins, legt derweil einen Schuhplattler auf der Tanzfläche hin. „Platteln ist zwar anstrengend, macht aber auch Spaß“, sagt Pfennigmann begeistert, der seit 13 Jahren Vereinsmitglied ist. Auch freue es ihn, dass der Verein an solchen Tagen zusammenkomme.

Ursprünglich ging es ums Werben

„Lebensfreude wird ausgedrückt“, sagt Willi Großer (84), Ehrenvorstand und seit 70 Jahren Mitglied. Ursprünglich sei der Schuhplattler aber ein Liebes- und Werbetanz gewesen. „Der Bursche warb um die Gunst des Dirndl“, erklärt Großer. Früher waren zudem die Preise in Stroh verpackt, damit man den Inhalt nicht sofort erkennen konnte – daher der Name Strohpreisplatteln. Mittlerweile werden die Preise in Geschenkpapier eingewickelt. Der Erstplatzierte darf sich das Geschenk als erster aus-suchen.

„Es war ein fairer Wettkampf“, sagt Bucher. Bei den Männern erreichte Stephan Pfennigmann den ersten Platz, gefolgt von Johannes Bernlochner und Ulrich Seebauer. Bei den Frauen landete Julia Heinzinger auf dem ersten, Veronika Locherer auf dem zweiten und Nadine Wackerl auf dem dritten Platz. In der Altersgruppe bis 17 Jahre holte sich bei den Buam Konstantin Stavrangelis den ersten, Josef Pernerstorfer den zweiten und Martin Pernerstorfer den dritten Platz. Bei den Dirndln dieser Altersklasse landete Katharina Plahuta auf dem ersten Platz. Sabina Stavrangelis wurde Zweite, Janina Junghans und Sophia Grimm landeten gemeinsam auf dem dritten Platz. Bei den unter zehnjährigen Buam ging nur Simon Waizenegger an den Start. Bei den unter zehnjährigen Madln gewann Emily Deimel. Helena Gerndt landete einen Platz dahinter und Ronja Bucher erreichte den dritten Platz. (lef)