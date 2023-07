Sturm spaltet alte Eiche: Dorffest findet statt

Teilen

Ein Stamm auf dem Boden, zwei beschädigt: Die alte Eiche neben der Wangener Mehrzweckhalle ist ein Opfer des Unwetters in der Nacht auf Mittwoch geworden. © ABR

So ein Jammer: Der Sturm hat die alte Eiche an der Wangener Mehrzweckhalle gespalten. Das Dorffest soll trotzdem stattfinden.

Wangen – Die etwa 200 Jahre alte Eiche an der Wangener Mehrzweckhalle neben dem Parkplatz wurde bei dem Sturm in der Nacht auf Mittwoch gepalten und krachte gegen Mitternacht mit ihrem etwa 70 Zentimeter dicken Stamm und der ausladenden Krone auf Straße. Es war einer der markantesten Bäume in Wangen, der wohl Opfer der Jahreszeit wurde: Belaubte Bäume bieten dem Wind eine größere Angriffsfläche und sind daher größeren Kräften ausgesetzt als bei einem Wintersturm.

Die zwei stehen gebliebenen Stammteile wurden so stark geschwächt und beschädigt, dass sie wohl auch gefällt werden müssen. Zu Schaden kam um diese Zeit niemand, aber die Wangener finden es sehr schade um den markanten, zum Gemeindewald gehörenden Baum, der den Wangener Bürgern und ihren Gästen beim Dorffest und den sommerlichen Veranstaltungen der Vereine seit Jahrzehnten reichlich Schatten gespendet hat.

Das Dorffest in diesem Jahr am Samstag, 22. Juli, ab 17 Uhr, das die Dorfgemeinschaft gerade vorbereitet, wird trotzdem stattfinden. Dazu wird es Attraktionen für Kinder, Schmankerl vom Grill, ein Buffet mitgebrachter Speisen, Bier, alkoholfreie Getränke und Cocktails der Landjugend geben. Die Blaskapelle Wangen-Neufahrn wird den musikalischen Beitrag leisten. abr/mm